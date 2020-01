Qui est l’épouse de la star de Power Omari Hardwick, Jennifer «Jae» Pfautch?

Les fans de Power ont eu le plaisir de voir sa star, Omari Hardwick, jouer le rôle de Ghost au cours des six dernières saisons. Ce n’est un secret pour personne que Hardwick est un régal pour les yeux et que les femmes apprécient avec enthousiasme ses scènes d’amour torrides diffusées dans l’émission. Malheureusement pour eux, ils n’ont aucune chance avec leur béguin pour la télévision. Harwick est un homme marié et père de deux enfants. Il est marié à Jennifer Pfautch-Hardwick depuis 2012 et elle était avec lui bien avant qu’il ne décroche le rôle déterminant de sa carrière.

Omari Hardwick et Jennifer Pfautch 2017 | Shannon Finney / WireImage

Qui est l’épouse d’Omari Hardwick, Jennifer «Jae» Pfautch-Hardwick?

Pfautch-Hardwick est restée privée par rapport à son gros morceau hollywoodien de mari, mais elle a eu sa propre réussite professionnelle et à un moment donné, a été la source de revenus la plus élevée dans leur relation. Elle a fait ses débuts dans les relations publiques en tant qu’assistante publicitaire avec la célèbre agence Creative Artists Agency (CAA) pendant un an avant de devenir une célébrité publiciste avec Paradigm Talent Agency.

Je ne suis pas sûr de vous, mais plus je vis, plus je réalise que la vie est un exercice de gestion des dégâts. Plus jeune, j’ai définitivement perdu trop de temps à essayer d’effacer mon beau désordre humain. Je ne savais pas encore profondément que chacun de nous vient avec un désordre… un désordre émotionnel, un désordre de l’âme, un désordre mental, un désordre familial, un désordre de stress, un désordre d’abandon, un désordre de peur… Je pourrais continuer pendant des jours. Je craignais que MON désordre ne me rende pas aimable, difficile, trop, pas assez… Cette peur a provoqué deux choses. 1. Ma dissimulation de mon désordre jusqu’à ce que je comprenne comment mieux y faire face (pas le geste le plus intelligent ‍♀️) et 2. Ma plongée la tête la première dans le voyage de traitement, de pardon, de guérison et d’organisation de mon désordre. (Merci à mon Hubbz d’être toujours un maître pour me garder honnêtement avec amour au sujet de ma propre merde) Voyez, le désordre n’ira nulle part, vous ne pouvez pas effacer votre passé ou vos expériences (créateurs de désordre) MAIS vous pouvez apprendre où mettre quoi. Vous pouvez “Marie Kondo” la merde hors de votre drame donc quand les autres entrent dans votre vie, ils entrent dans un chaos organisé que vous avez mis à sa place, plutôt que de se joindre à un spectacle de merde que vous avez ignoré. Vous ne pouvez pas organiser ce que vous n’avez pas déballé, j’aime. MAINTENANT, moi plus âgé, accueille les autres dans mon désordre parce que je suis en paix avec ça. Je sais d’où il vient, pourquoi il est là, où il le met s’il se faufile à nouveau ET surtout, je peux dire avec confiance que mon “désordre” m’a aidé à faire de moi qui je suis aujourd’hui et j’adore la merde qui me présente. ❤️ #Life #Lessons #EmbraceTheMess #TheProcess #TheJourney #ILoveJesusButICussABit

Pfautch-Hardwick a reçu sa formation officielle pour l’entreprise en tant que majeure en communication à la California Lutheran University. Elle a effectué un stage au Primetime Entertainment Publicity Department de NBC à Burbank, en Californie, au cours de sa carrière universitaire.

Après que la carrière de Hardwick ait décollé et qu’ils aient fondé une famille, Pfautch-Hardwick a changé de vitesse et quitté le monde des relations publiques. Selon son site Web, elle utilise désormais sa plateforme pour promouvoir la positivité à travers des blogs de motivation. Son site propose également des conseils de style de vie pour la femme de tous les jours, y compris la mode, des conseils relationnels et des recettes.

Il y a exactement 11 ans aujourd’hui, j’ai entendu la nouvelle qu’aucun futur maman ne peut se préparer à entendre… “Jae, je suis vraiment désolée, il n’y a pas de battement de cœur.” Mes oreilles ont commencé à sonner et la pièce a tournoyé en cercles autour de moi. Comment cela pourrait-il arriver? Je n’étais pas au début et “ify” les 12 premières semaines de grossesse. J’avais presque 8 mois. Comment pouvait-il être parti, mon Dieu ??? Ce qui s’est passé au cours des 2 jours suivants a été l’expérience la plus difficile, déchirante et bouleversante que Omari et moi ayons jamais connue. Tant de questions nous ont été lancées, je n’ai voulu répondre à aucune d’entre elles. Je ne voulais pas être ici…. Voulez-vous l’accoucher par voie vaginale ou par césarienne? Voulez-vous l’enterrer ou le crémer? Pouvez-vous signer cela? Tu peux prendre ça? C’était tellement routinier pour eux mais c’était bouleversant pour moi. . Il est impossible d’expliquer la dévastation d’une perte de grossesse si vous ne l’avez pas connue. Vous voulez si désespérément que quelqu’un comprenne votre douleur, mais vous ne souhaitez l’expérience à personne. Les gens vous conseillent de «réessayer», ou ils pensent que vous trouverez du réconfort dans leurs paroles mal placées de «Dieu ne fait aucune erreur». après une perte. Personne ne peut vous parler du blâme illogique que vous vous imposez ou du sentiment écrasant que vous, votre corps… avez échoué d’une manière ou d’une autre. Pour ceux qui se retrouvent dans cette douleur unique et paralysante de perdre un bébé, sachez que ça va mieux. La douleur diminue mais l’amour demeure. Pour ceux qui essaient de réconforter une maman qui a perdu un bébé, tais-toi mais sois si présent. Laissez-les parler, se remémorer ou ne rien dire. Laissez-les pleurer, paraissez forts et recommencez. Ne leur dites jamais quand ils devraient «en finir», il n’y a pas d’effacement de la tristesse, il suffit d’apprendre où le mettre. À toutes mes sœurs qui sont dans cette sororité, nous n’avons jamais demandé à faire partie de, je connais votre douleur, votre peur, votre colère, votre confusion et je comprends votre question sans réponse. Vous n’êtes pas à blâmer. Tu es assez. Je continue de partager notre expérience dans l’espoir d’atténuer toute femme se sentant seule dans cette situation et de montrer qu’il y a de la lumière de l’autre côté. #PregnancyLossAwareness

Elle est un grand partisan du travail de son mari et est souvent côte à côte avec Hardwick lors d’événements de divertissement. Son compte Instagram est rempli de photos de famille et de photos artistiques d’elle-même et de ses choses préférées.

Omari Hardwick a partagé son amour pour sa femme en public

Hardwick a gardé sa famille loin des projecteurs autant que possible en raison de l’accès aux médias. Ils Hardwicks essaient d’élever leurs deux enfants, Nova et Brave, avec autant de normalité que possible, malgré la carrière d’acteur de Hardwick.

et donc elle a prié ……… pour un homme né peut-être sous la même étoile du zodiaque que la sienne. Elle a prié pour que cet homme accepte son étoile. & NON APOLOGETIQUEMENT. Après avoir entendu un sermon du révérend John Gray sur la domination… .Cette femme (vous… Jaebird) a demandé à Dieu de permettre à cet homme (moi) d’embrasser ma domination sur ma marche dans cette industrie. . Dans tous les rôles, je jouerais un jour. Devant la caméra et derrière. Dominion est défini par des mots de poids et de mérite. Des mots comme le pouvoir. Vous avez prié pour que j’embrasse le pouvoir que vous croyiez attendre, mais que vous saviez que je suis déjà né avec des excuses. Vous et le grand homme en haut devez avoir une sténographie cool entre vous parce que vos prières ont été exaucées très peu de temps après. Nous avons TOUS un pouvoir dans notre PROPRE droit. Plus vous en avez cependant; plus il y a de devoir, plus il faut d’horloge. Le mien est venu sous la forme d’un travail avec ce titre. #Puissance. Puis finalement Dieu l’a apporté sous la forme de ma quantité anormalement élevée d’octane de dons spirituels, mentaux, physiques et émotionnels… partagés avec des légions de personnes. Y compris le plus important de ces dons partagés…. VOUS PARLANT DE PROPRE…. Chapeau à vous @oprahmagazine pour avoir reconnu ce que font tous ses fans… .la puissance de Jae et le voyage qu’elle a partagé avec tant de personnes, même quand ils ont été repoussés. @mrsjaeh… votre voyage a progressé dans la classe de grâce, l’amour, la compassion et la résilience. Un voyage sans aucun doute #PoweredByGod Un voyage qui comprenait la complexité de TOUS les fantômes en moi lorsque les caméras étaient en panne… pendant environ 1 080 jours. #GodGotTheLongestRedCarpet #HesTheOnlyInterviewerOnIt #ThePrayerOFaMamaBear. Nous aimons t’aimer Maman ours _______________________________ Le toilettage: @billieegene @staycaked @ryancunninghamhair Les ajustements: @dapperdanharlem Le pouvoir: @God

Il y a eu beaucoup de critiques sur leur relation en raison de leur mariage interracial. De nombreux fans, en particulier des femmes, ont critiqué spécifiquement Pfautch-Hardwick et son apparence. Hardwick est toujours venu à la défense de sa femme.

Dans un débat mémorable avec un fan, Hardwick a répondu à un fan qui a appelé à l’émission de radio populaire, The Breakfast Club, et s’est plaint de la réaction de Hardwick à sa demande d’une photo et à lui snober pour ne pas reconnaître sa femme ou ses enfants – qu’il était avec à l’époque.

«Cela peut être la moitié d’un coup d’œil« salut », c’est tout ce dont nous avons besoin. Reconnaissez qu’elle est une entité respirante », a-t-il déclaré à propos de l’événement. «L’irrespect est l’irrespect. Tous les jours de la semaine et deux fois le dimanche. »Hardwick a ensuite posté une lettre ouverte à sa famille sur Instagram concernant l’incident.

Hardwick a également crédité sa femme de l’avoir sauvé et d’avoir pris soin de lui dans ses jours les plus sombres. L’acteur a révélé que sa femme avait prié pour qu’il décroche le rôle sur Power, ce qui a propulsé sa carrière au niveau supérieur. En parlant avec Ebony Magazine en juillet 2018 au sujet de Harwick lui faisant de tels éloges, elle a expliqué qu’elle l’encourageait simplement.

“Je ne dirais pas que je l’ai convaincu de prendre le rôle [in Power]», a expliqué Pfautch-Hardwick. «Son âme savait qu’il était temps d’embrasser ce que Dieu avait pour lui sur le plan de sa carrière, et pour ce faire, le rôle de Ghost était la prochaine étape de ce processus. Honnêtement, j’ai dit très peu; juste assez pour lui rappeler son appel et son but. »

C’est incroyable de voir que dans le chaos de la célébrité, Hardwick a une base solide à la maison.