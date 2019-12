Qui est l'équipage qui rejoint le chef Adam Glick pour la saison 1?

Sous le pont les fans peuvent étancher leur soif vorace de drame aquatique toute l'année comme l'a annoncé Bravo Voilier sous le pont partira début février.

Avant-première le 3 février Voilier sous le pont va probablement éponger le drame répandu partout dans le désordre de l'équipage de Sous le pont. Jusqu'à présent, les fans seraient laissés sans réponse pendant plusieurs mois entre le Sous le pont et Au-dessous du pont Méditerranée. Bien que Voilier sous le pont est un autre épisode de la franchise, il a détourné du yacht à moteur de luxe typique vers un grand voilier.

Chef Adam Glick | Karolina Wojtasik / Bravo

Tout aussi luxueux et puissant, le nouveau spectacle donne aux fans un aperçu de ce que c'est que d'explorer la Grèce à bord d'un voilier. Des clips d'aperçu montrent l'inclinaison et le balancement du voilier. Cette imagerie offre une ambiance sauvage pour la saison à venir et le chef préféré des fans, Adam Glick, tricote la nouvelle série à la franchise. Adhérant au typique Sous le pont formule, les téléspectateurs sont présentés à une nouvelle équipe.

Rencontrez le capitaine Glenn

Le capitaine Glenn Shephard est à la tête de SY Parsifal depuis plus de 11 ans. Lorsque l'émission a finalement été révélée, Shephard a partagé la nouvelle sur Instagram. "Eh bien, je suppose que le chat est sorti du sac", a-t-il écrit. «Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la vie sur un grand voilier mais que vous aviez peur de demander.

Tout sera dévoilé dans la nouvelle année. J'espère que vous serez à l'écoute. "L'Instagram de Shephard est rempli d'images à couper le souffle des nombreux pays et paysages qu'il a également explorés.

Capitaine Glenn Shephard | Karolina Wojtasik / Bravo

Le sien Sous le pont bio révèle qu'il est aussi le premier capitaine "international" de la série. «Originaire de Montréal, la vie du capitaine Glenn a toujours été dictée par la nécessité de voir le monde. Au cours de ses voyages, il a été invité sur un voilier de 50 pieds pour travailler comme matelot de pont. Glenn a été immédiatement accroché et n'a jamais regardé en arrière. »

«Avec près de 20 ans dans l'industrie et 10 ans en tant que capitaine sur Parsifal III, Glenn a accueilli des centaines d'invités haut de gamme au cours de nombreuses saisons d'affrètement chargées. Glenn sait garder son sang-froid tout en s'adressant à l'élite uber. Ce capitaine décontracté est heureux d'intervenir en cas de besoin et aime donner à son équipage la possibilité de se prendre en main. »

L'équipe de pont présente de nouvelles positions

Le typique Sous le pont La série comprend un maître d'équipage et l'équipe de pont. Au cours des saisons précédentes, un premier lieutenant et un ingénieur ont également été matelot de pont. Cette fois Voilier sous le pont comprend un ingénieur en chef et un premier lieutenant. Byron Hissey est l'ingénieur en chef et est également l'un des rares acteurs de la franchise à être marié avec des enfants.

Paget Berry est le premier compagnon du voilier. Berry a une vaste expérience de la voile, et il est devenu capitaine à l'âge de 22 ans. Le matelot de pont Parker McCown a passé la majeure partie de sa vie à naviguer et prétend être un homme féminin. «Un James Bond autoproclamé du monde de la voile», cet homme de femmes apporte son énergie et son charisme magnétique à Parsifal. »Le matelot de pont Ciara Duggan possède également une expérience considérable. Elle a été seule ragoût, chef et premier compagnon, et elle et Berry sortent ensemble.

Ce ragoût en chef cherche la perfection

Le ragoût en chef Jenna MacGillivray a partagé dans sa biographie qu'elle vise la perfection et maintient son équipe à un niveau élevé. «De ses tableaux à la façon dont elle gère son équipe, rien n'est laissé inachevé lorsqu'elle est aux commandes. Elle n'aime pas être mise au défi et tient son équipe à ses normes élevées. Si quelqu'un ne se produit pas à son niveau, Jenna n'est pas un coddler, et sera rapide pour lui dire ce qu'ils font de mal. "

Le deuxième ragoût Madison Stalker est originaire de Detroit, Michigan et diplômé de la Michigan State University. Elle était également une patineuse artistique compétitive avant de se lancer dans la voile.

Le troisième ragoût Georgia Grobler est le ragoût solo, ce qui pourrait rendre les interactions intéressantes cette saison. «Travailler sur Parsifal est sa première collaboration avec une équipe de ragoûts. Extrovertie autoproclamée, la Géorgie dit qu’elle «fait la fête comme une rockstar et boit comme un marin». Elle est toujours à terre pour passer un bon moment et peut se jeter avec les meilleurs. »

Voilier sous le pont premières le 3 février, 9/8 uniquement sur Bravo.