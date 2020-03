Qui est rentré à la maison dans l’épisode 10 de The Bachelor? Les deux derniers choix de Peter Weber sont officiellement révélés

Peter Weber a finalement choisi ses deux derniers matchs de la saison 24 de The Bachelor. L’émission spéciale “Women Tell All” a débuté là où l’épisode de la semaine 9 s’était arrêté – Hannah Ann Sluss et Victoria Fuller attendant que Madison Prewett se présente à la cérémonie d’élimination. Ensuite, ce qui s’est passé ensuite, l’hôte Chris Harrison l’a qualifiée de «l’une des cérémonies de rose les plus émouvantes». Alors, qui est rentré à la maison dans The Bachelor Episode 10? Weber a laissé son cœur prendre les rênes.

Madison s’est-elle éliminée dans l’épisode 10 de «The Bachelor»?

L’épisode de la semaine de baccalauréat 10 s’ouvre avec Victoria F. et Hannah Ann se préparant à l’élimination de la cérémonie des roses. Victoria F. dit aux caméras que son amour avec Weber est pur et qu’elle est juste heureuse d’être avec lui. Pendant ce temps, Hannah Ann espère pouvoir continuer à tomber amoureuse de Weber et plonger plus profondément.

Cela dit, il semble que Hannah Ann admette qu’elle se sent inquiète. “Je sais qu’il construit avec d’autres femmes”, dit-elle. “Donc je ne sais toujours pas ce qu’il pense.”

Avant la cérémonie des roses, Harrison et Weber réfléchissent à la semaine précédente. Le célibataire a eu deux dates incroyables avec Victoria F. et Hannah Ann. Mais Madison est parti tôt parce qu’il était intime avec les autres candidats après que l’alun d’Auburn lui ait demandé de ne pas le faire.

Toujours en conversation avec Harrison, Weber est clairement émotif et pleure. Il se sent horrible à propos de Madison et à ce stade, il ne sait pas qui sera renvoyé chez lui.

«Ça pourrait être ça maintenant. Je ne suis jamais entré sans aucune idée de ce qui va se passer », explique Weber. «Je peux voir ces trois femmes comme ma femme.»

Avance rapide vers les arrivées de la cérémonie des roses – seules Hannah Ann et Victoria F. se présentent. Ils partagent tous les deux ce qu’ils pensent de leur relation avec Weber. Et en surface, tout semble parfaitement bien. Ensuite, deux concurrents se tiennent à l’extérieur alors que le vent souffle. Où est Madison?

Enfin, après quelques instants encore plus gênants, elle arrive. Madison n’a pas quitté Weber après la fin brutale de leur rendez-vous nocturne. Elle dit à Harrison qu’elle tombait amoureuse de Weber. Mais après la confession du célibataire, Madison est tout aussi confus que lui.

Qui rentre à la maison dans la saison de Peter Weber de l’épisode 10 de «The Bachelor»?

Lorsque The Bachelor Episode 10 s’est levé, Weber tombe en panne devant Hannah Ann, Victoria F. et Madison. Il commence alors à respirer fortement et vous pouvez juste sentir ses nerfs à travers l’écran.

“Je suis tellement reconnaissant pour notre relation. Vous avez tous un petit morceau de mon cœur », explique Weber. Il admet que la cérémonie d’élimination le “détruit”.

Tout d’abord, Weber donne une rose à Hannah Ann. Elle accepte avec plaisir et ils s’étreignent depuis longtemps. Puis Weber crie le nom de Madison. Il a toujours l’air incertain et Madison semble également décontenancé. Elle prend une seconde pour marcher jusqu’à Weber.

“Accepterez-vous cette rose?” Demande Weber. Il a peur qu’elle dise non. Et franchement, nous aussi.

“Ouais,” dit doucement Madison. C’est un moment tendu et même Weber le remarque. “Êtes-vous sûr?” demande-t-il faiblement. Mais elle le pense. Madison et Weber s’étreignent.

Maintenant, Weber a officiellement choisi ses deux derniers sur The Bachelor – Madison et Hannah Ann. Cela signifie que Victoria F. rentre chez elle. Lorsque Weber sort Victoria F., il la rassure que leur relation était «réelle» et dit qu’il était vraiment tombé amoureux d’elle. Cependant, ses sentiments envers les deux autres femmes étaient plus forts. Pendant ce temps, Victoria F. est sans voix à travers ses derniers moments.

“C’est ce que c’est. Je suis juste triste », a déclaré Victoria F. dans son entretien de sortie. «J’espérais juste trouver l’amour. N’est-ce pas ce que quelqu’un espère? ” Elle pense également que la conversation de Madison avec Weber aurait pu influencer sa décision.

Quoi qu’il en soit, le baccalauréat continue. Lorsque Weber revient à Madison et Hannah Ann, il révèle que sa famille est déjà là. “J’ai hâte de partager ce temps avec vous et ma famille”, dit-il.

Puis Madison donne quelques mots pour conclure la cérémonie des roses de l’épisode 10 de Bachelor. «Voici pour voir si l’amour peut tout conquérir», dit-elle. La finale ne pouvait pas arriver plus tôt. Branchez-vous les 9 et 10 mars sur ABC.

