Qui est rentré à la maison dans l’épisode 5 de «The Bachelor»? Peter Weber a éliminé 6 femmes – Alors qui reste-t-il?

Peu importe ce que vous croyez, la saison de Peter Weber de The Bachelor n’est pas le prochain Top Model américain – et certainement pas le meilleur ami suivant de l’Amérique. L’épisode du 3 février a débuté la soirée par une cérémonie à la rose, éliminant immédiatement quatre femmes de Weber. Puis après un concert de mannequins et plus de drames parmi les acteurs, les fans ont eu droit à une deuxième cérémonie de la rose, qui a envoyé deux femmes emballer. Alors, qui est rentré à la maison et qui reste après The Bachelor Episode 5? Weber est au rendez-vous et nous ne savons pas encore s’il a un gagnant.

[Spoiler alert: The Bachelor Season 24 Episode 5.]

Peter Weber élimine Alayah Benavidez dans l’épisode 5 de «The Bachelor»

La saison 24 de Bachelor, semaine 5, a commencé par l’élimination de Weber d’Alayah Benavidez. Dans l’épisode précédent, Weber a invité l’ancienne Miss Texas USA à retourner au manoir. Cependant, après que les autres femmes soient parties au baccalauréat. Ainsi, dans l’épisode du 3 février, Weber décide de laisser partir Alayah.

“C’est un peu trop et je ne veux pas vous en faire plus”, a déclaré Weber. “Je pense qu’il est probablement temps de dire au revoir.”

Le couple marche main dans la main et avant qu’Alayah ne rentre chez elle, elle s’excuse.

“C’est trop. Je suis désolé d’avoir rendu cela si difficile pour vous », dit Alayah.

Puis Weber se lance dans la cérémonie des roses, renvoyant trois femmes à la maison.

La date du groupe «The Bachelor» de la semaine 5 déclenche un drame

Weber a eu deux rendez-vous en tête-à-tête lors de l’épisode The Bachelor Week 5. Tout d’abord, il commence avec Sydney Hightower, qui parle de son passé. Ensuite, Kelley Flanagan devient réelle avec le célibataire. Au début, Weber essaie de cerner leur manque de connexion sur Kelley. Cependant, elle l’appelle pour «récompenser les mauvais comportements», ce qui entraîne toujours moins de temps avec les autres concurrents. Ils finissent par se rassembler avec une compréhension et espèrent que leur relation progressera.

Malgré deux rendez-vous romantiques, l’épisode est plus dramatique. Lorsque Weber s’envole avec Sydney, Kelsey Weier tombe en panne, stressée par la compétition «contre d’autres filles pour attirer l’attention». Tammy Ly essaie de lui parler et lui raconte la réalité de la situation. Cependant, rien ne prévaut.

À la date du groupe, les candidats de Weber participent à une séance photo pour Cosmopolitan. Victoria Fuller gagne. Mais pendant le tournage, Weber embrasse quelques-unes des femmes, suscitant une certaine jalousie chez certains camarades de casting.

Plus tard, Kelsey parle de ses difficultés avec Weber. Il apprécie son honnêteté et la rassure qu’ils sont sur la bonne voie. Mais alors Tammy dit à Weber que Kelsey a eu une «dépression mentale» et a bu excessivement lorsque le célibataire est allé à son rendez-vous avec Sydney. Kelsey nie les réclamations. Mais peu importe, Hannah Ann Sluss reçoit la date du groupe – pas que les fans aient réellement pu voir la romance s’épanouir.

Avant la prochaine cérémonie des roses, Kelsey et Tammy s’affrontent. Encore une fois, il semble qu’il n’y ait pas de résolution. Kelsey se rend ensuite chez Weber et réfute les allégations d’alcoolisme et de drogue de Tammy. Weber le prend et donne à Kelsey une rose. Mais alors Weber décide de remuer le pot et annule le cocktail.

Finalement, toutes les femmes se battent entre elles – encore une fois. Et alerte spoiler – personne ne s’en sort bien. Tout le monde semble en colère contre Kelsey pour être allé à Weber, ce qui lui a pris plus de temps. Tammy perd son sang-froid à Sydney. Sydney déprécie Tammy. Victoria Paul est également accusée d’avoir répandu la rumeur de pilule sur Kelsey, mais l’ancienne Miss Louisiana USA veut juste être exclue du récit. C’est le bordel.

Et puis la cérémonie des roses commence – en quelque sorte.

Qui rentre à la maison dans la saison de Peter Weber de l’épisode 5 de «The Bachelor»?

Peter Weber | Noel Vasquez / .

Avant de plonger dans l’élimination de The Bachelor Week 5, Weber est interrompu par Tammy. Elle essaie d’effacer son nom et est finalement interrompue par Mykenna Dorn. Aucune autre femme ne tente plus de temps avec le pilote de 28 ans. Maintenant, la cérémonie des roses commence vraiment. Voici donc qui est rentré chez lui – et qui est parti – à la fin de l’épisode du 3 février:

Alayah, assistante orthodontiste de 24 ans du Texas: EliminatedDeandra, coordinatrice des soins à domicile de 23 ans du Texas: Eliminated Hannah Ann, mannequin de 23 ans du Tennessee: En liceKelley, avocate de 27 ans de l’Illinois : Dans la courseKelsey, drapière professionnelle de 28 ans de l’Iowa: Dans la courseKiarra, nounou de 23 ans de Géorgie: Eliminated Lexi, 26 ans, coordinatrice marketing de New York: Eliminated Madison, 23 ans recruteur de parents nourriciers de l’Alabama: en lice

Mykenna, blogueuse mode de 22 ans en provenance du Canada: dans la courseNatasha, 31 ans, planificatrice d’événements de New York: dans la courseSavannah, 27 ans agent immobilier du Texas: Eliminated Shiann, 27 ans, assistante administrative du Nevada: Éliminé Sydney, 24 ans, directeur du marketing de vente au détail de l’Alabama: dans la courseTammy, 24 ans maison flipper de New York: dans la courseVictoria F., 25 ans, représentant des ventes médicales de Virginie: dans Victoria P., une infirmière de 27 ans de Louisiane: en lice

