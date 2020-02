Qui est rentré à la maison dans l’épisode 8 de «The Bachelor»? Les dates de naissance de Peter Weber mènent à une élimination inattendue

La saison 24 de Bachelor a pris un tour lorsque Peter Weber a atteint les dates de sa ville natale au cours de la semaine 8. Avec Madison Prewett, Victoria Fuller, Hannah Ann Sluss et Kelsey Weier toujours en lice, l’épisode du 17 février a mis en évidence trois villes natales faciles à vivre dans la première heure. Ensuite, la seconde moitié a atteint un sommet historique en matière de drame. Alors, qui est rentré à la maison dans The Bachelor Episode 8? Weber a éliminé une femme que les fans n’attendaient pas.

[Spoiler alert: The Bachelor Season 24 Episode 8.]

Hannah Ann Sluss et Peter Weber gardent les choses simples dans «The Bachelor» Week 8

La semaine de baccalauréat 8 commence par un plaisir très nécessaire entre Hannah Ann et Weber à Knoxville, Tennessee. Ils vont lancer des haches pour montrer le côté viril de Weber. Plus tard, Weber montre à Hannah Ann une note manuscrite avec des choses qu’il aime sur son candidat au baccalauréat.

Enfin, lorsque Weber rencontre la famille de Hannah Ann, les choses commencent à devenir sérieuses. Hannah Ann est tombée amoureuse de son mec. Cependant, son père n’est pas impressionné. Dans une conversation en tête-à-tête, Weber dit au patriarche Sluss qu’il tombe amoureux d’Hannah Ann. Cependant, le père de Hannah Ann a des doutes, avertissant Weber de ne pas le dire à sa fille s’il ne le pense pas.

Puis Weber – étant le rebelle qu’il est – dit à Hannah Ann qu’il tombe amoureux. Le modèle répond en disant qu’elle est «amoureuse» de Weber.

Kelsey Weier présente Peter Weber à Crab Rangoon dans l’Iowa

Le prochain arrêt est Des Moines, Iowa. Kelsey et Weber écrasent des raisins dans une cave et plus tard, ils font leur propre vin ensemble. Il ne se passe pas grand-chose et ils semblent bien s’entendre. Puis dans un confessionnal, Kelsey admet qu’elle est tombée amoureuse de Weber au Pérou et regrette de n’avoir rien dit à l’époque.

Lors de la soirée, Weber rencontre la famille de Kelsey. Tout le monde semble soutenir, et Kelsey présente Weber – qui est de Los Angeles – à la meilleure délicatesse de l’Iowa, Crab Rangoon, au dîner. Mais blague à part, la mère de Kelsey émet également un avertissement. Elle ne veut pas que le cœur de sa fille soit brisé, d’autant plus qu’elle apparaît à tapis.

Encore une fois, cela ne décourage pas Weber. Avant de quitter le Midwest, Weber dit à Kelsey qu’il tombe amoureux d’elle.

Peter Weber dit qu’il est amoureux de Madison Prewett dans «The Bachelor» Episode 8

Pendant son rendez-vous dans The Bachelor Episode 8, Madison donne à Weber une visite de l’Université d’Auburn, son alma mater et où son père entraîne le basket-ball. Finalement, le couple atterrit dans l’arène de l’école et ils tirent des cerceaux. Ils reçoivent également un message vidéo de Charles Barkley disant à Weber de ne pas briser le cœur de Madison.

En rencontrant les parents de Madison, Weber semble s’intégrer parfaitement. Mais alors la mère de Madison l’éloigne. Elle demande à sa fille si elle a dit à son petit ami célibataire – le gars qui a couché avec Hannah Brown de The Bachelorette à quatre reprises dans un moulin à vent – qu’elle est vierge et qu’elle attend le mariage. Madison ne l’a pas fait.

Pendant ce temps, le père de Madison fait griller Weber avec des questions. Il veut s’assurer que sa fille est avec quelqu’un d’authentique et comprend l’importance de sa foi. Plus tard, le père de Madison lui dit qu’il n’est pas prêt à dire que Weber est un mari. Cependant, il ne fermera pas non plus la porte.

Puis, avant que Weber ne parte, il admet qu’il est amoureux de Madison. Néanmoins, Madison n’est pas aussi enthousiaste, car la réalité commence à s’infiltrer. Madison dit qu’elle espérait pouvoir dire à Weber qu’elle l’aimait. Mais elle essaie toujours de savoir si leurs «âmes sont compatibles». Il y aura donc une confrontation à l’avenir.

L’ex-petite amie de Peter Weber expose le passé de Victoria Fuller à Virginia Beach

Enfin, The Bachelor Episode 8 atteint la date de la ville natale de Victoria F. à Virginia Beach. La date démarre et tout est léger. Ils prennent des photos anciennes et assistent à une représentation de Hunter Hayes.

Mais une fois que Hayes a terminé en chantant «I Want Crazy», Weber rencontre son ex-petite amie, Merissa Pence. Elle prévient Weber de Victoria F. et révèle une bombe. Apparemment, Victoria F. est responsable de la rupture de «beaucoup de relations».

Naturellement, Weber est choqué. Il demande à Victoria F. d’expliquer la situation car il ne veut pas rencontrer sa famille avec un espace négatif. Victoria F. dit qu’elle n’a rompu aucune relation. Mais elle est également furieuse contre Weber pour l’avoir soulevée.

Lorsque Weber confronte Victoria F. à propos de sa réaction, elle s’enfuit des caméras. Puis, quand elle revient, elle essaie d’épingler l’argument sur Weber, l’accusant de prendre le parti de Merissa. Weber lui assure que ce n’était pas son intention et il se bat pour son candidat au baccalauréat. Malgré cela, Weber s’en va et Victoria F. pleure avec sa famille.

Le lendemain matin, Weber est en ruine. Il dit qu’il se sent «tellement en conflit». Mais Victoria F. arrive dans sa chambre d’hôtel et s’excuse. Weber admet qu’il a peur que Victoria F. ne veuille même pas qu’il l’aime et elle réfute cette affirmation.

“Je n’ai jamais essayé comme ça”, dit-elle. Mais est-ce suffisant pour empêcher Victoria F. de partir? Si vous avez regardé la saison Weber de The Bachelor, vous devriez connaître la réponse.

Qui rentre à la maison dans la saison de Peter Weber de l’épisode 8 de «The Bachelor»?

Peter Weber | Francisco Roman via .

L’épisode 8 de Bachelor se termine par une cérémonie de rose appropriée. Les quatre derniers se rassemblent dans un hangar pour avion. Madison, Hannah Ann, Kelsey et Victoria F. expriment chacune leurs craintes et leurs espoirs pour aller de l’avant. Mais il semble que Victoria F. soit la seule à s’inquiéter. Alors, qui est rentré ce soir, le 17 février? Voici qui a été éliminé et qui reste pour la nuit prochaine la semaine prochaine:

Hannah Ann, mannequin de 23 ans du Tennessee: en liceKelsey, drapière professionnelle de 28 ans de l’Iowa: EliminatedMadison, 23 ans, recruteur de parents d’accueil en Alabama: en lice Victoria F., 25 ans ancien représentant des ventes médicales de Virginie: en lice

Après la cérémonie des roses, Kelsey a dit à Weber qu’elle était “choquée et confuse”. Et franchement, le reste de Bachelor Nation est tout aussi aveugle.

Lire la suite: «Le baccalauréat»: Peter Weber a déboulonné 3 théories sur la façon dont la finale se termine et honnêtement, nous sommes déçus