Qui est rentré à la maison lors de la 4e semaine du baccalauréat? La saison de Peter Weber est devenue désordonnée

Comment allez-vous, fans de Bachelor Nation? Espérons simplement que vous réussissez mieux que Peter Weber. Dans l’épisode The Bachelor Saison 24 le 27 janvier, Weber a eu des ennuis après qu’un candidat éliminé soit retourné à la série de télé-réalité ABC. Mais alors tout a explosé, laissant Weber repenser ses décisions. Alors, qui est rentré à la maison lors de la semaine de baccalauréat 4? L’épisode s’est arrêté sur un cliffhanger.

[Spoiler alert: The Bachelor Season 24 Episode 4.]

Victoria F. rencontre son ex-petit ami, Chase Rice, dans «The Bachelor» Week 4

Tout va bien lorsque The Bachelor Week 4 prend son envol. Les femmes se calment depuis l’élimination d’Alayah la veille. Puis Chris Harrison arrive, il dit à tout le monde qu’ils se rendront à Cleveland, Ohio. Et une fois qu’ils arrivent, Victoria Fuller reçoit un rendez-vous en tête-à-tête avec Weber.

Pour lancer la date, Victoria F. et Weber survolent Cleveland dans un avion. Ils se dirigent également vers un parc d’attractions et discutent de leurs plans futurs, y compris la possibilité d’avoir des enfants – 4 pour être exact. Mais alors les choses commencent à s’effondrer.

Weber a encore une surprise pour Victoria F. – un concert avec Chase Rice. Le couple partage un moment devant une foule et semble passer un bon moment. Cependant, dans un confessionnal, Victoria F. panique. Il s’avère que Victoria F. sortait avec Rice avant le spectacle et ne voulait pas auparavant qu’elle rejoigne le casting.

Victoria F. et Rice ont une brève conversation et le chanteur dit à son ex de «juste être réel avec lui, juste être toi». Puis, lors du dîner, Victoria F. revient net.

Peter Weber | Aaron Poole / E! Divertissement / Banque de photos NBCU via .

“Chase et moi avions l’habitude de sortir”, raconte-t-elle à Weber. “Nous sommes sortis ensemble mais nous avons rompu avec lui parce que son style de vie ne correspond pas vraiment à ce que je veux. Et je savais que je voulais essayer avec vous. Je ne voulais vraiment pas gâcher le moment. “

Victoria F. confirme qu’elle n’a pas de sentiments persistants et ne voulait tout simplement pas gâcher le moment parce qu’elle voulait que Weber reste heureuse. Et après une courte panne, Weber et Victoria F. ont une conversation pour nettoyer l’air. Mais au final, le couple ressort plus fort que jamais et Victoria F. reçoit une rose.

«Nous avons fait un très bon pas en avant ce soir. Elle était très honnête avec moi », dit Weber. «C’est ce qui est si percutant pour moi et si significatif. C’est ce que je recherche. C’est ainsi que je sais que je bâtis une relation solide avec quelqu’un. Donc je me sens vraiment bien avec Victoria. “

Alayah revient pour gagner la confiance de Peter Weber sur “The Bachelor”

Ensuite, Kelsey Weier et Weber se donnent rendez-vous en tête-à-tête. Ils parcourent Cleveland et apprennent à se connaître davantage. C’est la vraie romance que les fans de Bachelor Nation méritent sans aucune absurdité de «Champagne Gate». À la fin, elle obtient la rose. Encore une fois, tout va bien. Mais bien sûr, il y a plus de drame pendant la date du groupe.

À la première et seule rencontre de groupe de la quatrième semaine, 13 femmes se rendent au stade FirstEnergy, domicile des Cleveland Browns. Les femmes exécutent des exercices et jouent à un jeu. Plus tard au cocktail, il est clair que tout le monde est stressé pour avoir du temps avec Weber. Et puis cela arrive – Alayah Benavidez revient.

Alayah est de retour pour remettre les pendules à l’heure sur toutes les affirmations faites à son sujet au cours de la semaine 3. Elle dit que Victoria Paul ment, révélant que les deux étaient amis pendant leurs jours de concours, même en embarquant pour un voyage à Vegas ensemble à un moment donné. Pendant ce temps, Weber affronte Victoria P. et elle confirme leur amitié et leur voyage. Cependant, l’ancienne Miss Louisiana USA tombe en panne et lui dit toujours qu’elle est toujours restée honnête. Puis, lorsque Weber, Victoria P. et Alayah se réunissent, le célibataire voit Victoria P. sous un nouveau jour et «pas exactement qui je pense qu’elle est».

Les candidats «The Bachelor» s’en vont à Peter Weber

À la suite de son retour audacieux, Weber demande à Alayah de revenir au manoir. Mais attendez – pour couronner le tout, il donne également à l’ancienne Miss Texas USA le rendez-vous du groupe. Naturellement, cela ne convient pas aux femmes. D’autres drames se préparent également avec Alayah, qui révèle le passé de Victoria P. avec Rice. Encore une fois, Alayah est appelé à manipuler.

Tout le drame cumulatif déborde sur le cocktail de la cérémonie des roses. Cependant, avant que rien ne puisse vraiment commencer, les femmes commencent à appeler Weber pour avoir ramené Alayah.

“Je suis désolé Peter, mais je ne me suis jamais senti aussi sous-estimé par quelqu’un”, a déclaré Deandra Kanu. «Pour nous qui avons éclaté nos * sses là-bas sur le terrain de football et qui ont littéralement des ecchymoses physiques, puis pour vous de venir au cocktail et de nous ignorer, qui n’a pas eu le temps, puis de marcher main dans la main main avec Alayah, c’était comme la plus grosse gifle au visage. Je ne pouvais même pas te regarder. “

Davantage de femmes affrontent Weber et il semble comprendre, abasourdi par le désordre. Il retire Victoria P. du groupe et elle l’appelle pour la traîner au milieu du drame. Elle prétend qu’Alayah le manipule et évoque également la situation de Victoria F. et de lui parler du drame qu’Alayah a fait venir du monde extérieur.

Pendant ce temps, plusieurs concurrents se disputent avec Alayah. Tout le monde se bat et c’est un gâchis. Alayah réfute les attaques et part parler avec Weber, qui se demande pourquoi les autres femmes ne l’aiment pas. Et il semble qu’Alayah commence à regretter son retour.

Qui rentre à la maison lors de la saison 4 de Peter Weber «The Bachelor»?

Maintenant, tout se passe sur Weber, et il est clairement nerveux à l’idée de gâcher. «Je crains que toutes ces filles ne sortent», dit Weber. “J’ai l’impression qu’ils sont déçus de moi.”

Et puis l’épisode s’est terminé. Pas de cérémonie des roses, pas d’élimination. Les fans devront donc attendre l’épisode du 3 février pour savoir qui rentrera chez lui.

Alayah, assistante orthodontiste de 24 ans du Texas: Came backDeandra, coordinatrice des soins à domicile de 23 ans du Texas: dans la courseHannah Ann, mannequin de 23 ans du Tennessee: dans la courseKelley, avocate de 27 ans de l’Illinois: dans la courseKelsey, drapière professionnelle de 28 ans de l’Iowa: dans la courseKiarra, nounou de 23 ans de Géorgie: dans la courseLexi, 26 ans, coordinatrice marketing de New York: dans la courseMadison, 23 recruteur de parents nourriciers de l’Alabama, âgé de 2 ans: dans la course Mykenna, blogueuse mode de 22 ans en provenance du Canada: dans la courseNatasha, 31 ans, organisatrice d’événements de New York: dans la courseSavannah, 27 ans Texas: dans la courseShiann, 27 ans, assistante administrative du Nevada: dans la courseSydney, 24 ans, directrice du marketing de détail de l’Alabama: dans la courseTammy, 24 ans maison flipper de New York: dans la courseVictoria F ., 25 ans, représentant médical de Virginie: dans la course Victoria P., Infirmière de Louisiane, 27 ans: en lice

Lire la suite: La vraie raison pour laquelle Halsey voulait que Suga de BTS collabore sur son nouvel album vous fera frissonner le dos