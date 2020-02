Qui est Tammy Ly? Le concurrent de Peter Weber est l’un des favoris de Chris Harrison cette saison

Nous sommes bien dans la saison de Peter Weber de The Bachelor. Alors naturellement, nous apprenons enfin quel rôle chaque candidat remplira – en quelque sorte. Chaque semaine, le drame émerge des boiseries. Mais il semble que nous connaissions à peine l’un des membres du casting, à l’exception du nouveau méchant des producteurs. Cela dit, il y a encore une poignée de femmes qui laissent encore briller leur personnalité, y compris Tammy Ly, qui a jusqu’à présent vécu le battage médiatique défendu par Chris Harrison à travers son commentaire hilarant sur les manigances du manoir The Bachelor.

Qui est Tammy Ly de la saison de Peter Weber de «The Bachelor»?

Selon le profil de Bachelor de Tammy sur le site Web d’ABC, la jeune femme de 24 ans de Syracuse, New York, est une nageoire domestique. Cependant, lorsque Harrison a présenté le casting de Weber, l’hôte a révélé que Tammy n’avait pas un, mais six emplois, comme le confirme sa biographie Instagram.

Le profil de Tammy et l’introduction de Harrison ont également plongé dans son passé. Les deux sources ont partagé que Tammy venait d’une «famille travailleuse qui a immigré à Syracuse pendant la guerre du Vietnam». Elle «attribue son attitude de go-go-go à ses parents» car ils l’ont encouragée à faire ce qu’elle voulait.

Même au lycée, Tammy a essayé de rejoindre l’équipe de lutte des garçons et a été refusée. Cependant, elle “n’a cessé de se présenter et n’a pas démissionné.” Finalement, Tammy a fait partie de l’équipe, terminant son mandat avec une fiche de 7-1.

Harrison a également noté que Tammy “pourrait être mon histoire préférée de l’année” et est “plus un symbole du rêve américain que quiconque que je connais, que quiconque ayant déjà participé à la série”.

Tammy Ly de «The Bachelor» | ABC / Maarten de Boer

«Nous avons eu de belles histoires au fil des ans. Mais Tammy l’est vraiment », a déclaré Harrison. «So bad * ss woman, strong woman, American dream. Le genre de fille que vous aimez juste mettre en valeur et mettre un gros projecteur lumineux sur le spectacle. Allez-y, Tammy.

Maintenant, Tammy et Weber n’ont pas passé beaucoup de temps ensemble, malgré ses récits lors des confessionnaux. Néanmoins, elle a partagé quelques instants avec le célibataire et semble prête à se lancer.

«La vie professionnelle occupée de Tammy ne lui a pas donné trop de temps à ce jour. Elle n’a pu trouver personne à Syracuse qui puisse suivre son caractère ambitieux. Et elle a du mal à sortir avec des hommes de son âge parce que sa conduite a tendance à les intimider », lit-elle sur son profil ABC. “Tammy entre dans cette expérience pour se concentrer sur la recherche du véritable amour et pour voir si Peter est le type de gars qui peut lui donner l’équilibre travail-vie dont elle a besoin.”

Le compte Instagram de Tammy Ly montre la candidate «The Bachelor» sous un nouveau jour

Maintenant, alors que The Bachelor approche de sa cinquième semaine, il semble que Tammy pourrait y entrer avec certains candidats, tels que Kelsey Weier et Sydney Hightower. Cependant, d’après l’apparence de la page Instagram de Tammy, la jetsetter a maintenu des amis avec la plupart de ses collègues membres de la distribution.

Après un flux rempli de photos amusantes, Tammy a publié une photo avec Alexa Caves, Alayah Benavidez, Avonlea Elkins et Jasmine Nguyen. «L’une de mes plus grandes craintes est de ne pas avoir assez de demoiselles d’honneur à mon mariage un jour. Maintenant, j’en ai 29 de trop », a écrit Tammy dans la légende. “Merci pour ces femmes autonomisantes.”

Puis, dans une publication Instagram distincte, Tammy a parlé de la croissance des Américains d’origine asiatique. «J’ai passé toute ma vie à ne pas aimer être asiatique. Je me souviens avoir été victime d’intimidation chez des écoliers disant “tais-toi, tu es asiatique”, comme être asiatique était censé être une insulte “, a écrit Tammy, ajoutant qu’elle” voulait tellement être une blonde aux yeux bleus que toute une Américaine. “

Cependant, Tammy a finalement appris «qu’être asiatique est l’une des meilleures bénédictions que Dieu aurait pu me donner. La société devait cesser de mettre les Américains d’origine asiatique en veilleuse et moi aussi. »

Elle a poursuivi: «La course n’est pas seulement en noir et blanc et c’est ce qui rend le monde si beau. Je veux que vous sachiez tous que c’est bien d’être qui vous êtes et que vous devez toujours vous défendre, c’est bien d’être «différent». »

Plusieurs femmes de la saison Weber de The Bachelor, dont Madison Prewett et Kelley Flanagan, ont répondu avec leur soutien. Pendant ce temps, Alexa a révélé avoir discuté de «la race et de nos expériences d’enfance partagées» dans le manoir – un moment que les fans de Bachelor Nation n’ont pas encore vu sur la franchise de réalité ABC. Et franchement, nous sommes prêts à voir ces images.

