Qui était la maman de Sophie et qu’est-il arrivé à cette bague d’émeraude?

Ce soir sur This Is Us, nous avons plongé profondément dans le passé de Kevin ainsi que dans son présent. Nous avons découvert beaucoup d’informations sur son ex-femme et amie de lycée, Sophie (Alexandra Breckenridge). Il y avait aussi une belle image peinte de la mère de Sophie, Claire. Voyons qui la joue et les informations essentielles que vous devez savoir sur son personnage dans la série et cette bague émeraude.

[Warning: This Is Us Season 4 spoilers ahead]

Jennifer Westfeldt | John Lamparski / WireImage

Quelle est l’actrice qui incarne Claire, la maman de Sophie, dans «This Is Us»?

Jennifer Westfeldt est l’actrice qui a joué le rôle de maman de Sophie dans This Is Us Saison 4, épisode 12: A Hell of A Week: Part 2.

Elle est une actrice et scénariste américaine la plus connue pour le film indépendant de 2001 Kissing Jessica Stein. Elle a également obtenu une nomination de Tony en 2004 pour Wonderful Town et est célèbre pour son film Friends with Kids de 2011.

L’actrice a fait des apparitions dans Private Practice, Grey’s Anatomy, 24 ans, et diverses autres émissions de télévision. Sur Grey’s Anatomy et sur le spin-off Private Practice, elle a joué Jen Harmon. Son histoire a commencé quand elle a accidentellement renversé son mari, Rob, dans sa voiture.

Quelle était la relation de la mère de Sophie avec Kevin?

Lorsque Kevin et Sophie sont sortis au lycée puis se sont mariés, Claire a toujours recherché Kevin. Elle a gardé une photo dédicacée de lui et a écrit, «Ne jamais s’installer», dessus.

Après sa blessure au football, Kevin est entré dans un endroit sombre. L’adolescent était bouleversé par le monde et rien ne pouvait lui plaire. Cependant, chaque fois que Claire le voyait, elle le réconfortait.

“Réjouis-toi, Kev,” lui dit Claire. “Le football n’est pas tout. Il y a de meilleures choses pour vous. Je le sais. “

Quand la mère de Kevin, Rebecca (Mandy Moore), n’a pas pensé à regarder sa petite apparition dans le feuilleton, Days of Our Lives, Claire l’a fait. Elle lui a dit qu’il était «une belle star de cinéma».

Elle a toujours su qu’il serait une énorme star, et Kevin se sentait beaucoup plus proche de Claire que de sa mère à plusieurs reprises dans sa vie.

Qu’est-il arrivé à la bague de la grand-mère de Sophie sur «This Is Us» après la mort de sa mère?

Pendant l’épisode, les fans ont découvert que la mère de Sophie gardait un anneau très spécial à donner un jour à Kevin – pour Sophie. Cependant, maintenant que Claire est décédée, que va devenir l’anneau?

“La bague de ma mère a une histoire”, a expliqué Claire à Kevin. «Ils sont tombés amoureux alors qu’ils traversaient tous les deux un divorce. Avant de pouvoir se marier, mon père a été envoyé en Corée. Il a essayé de donner cette bague à ma mère avant son départ, mais elle ne l’a pas voulu. Cette bague lui a donné de l’espoir pendant son séjour. »

Lorsque le grand-père de Claire est revenu de Corée, il a donné la bague à sa grand-mère. Le couple était marié depuis 50 ans. Cependant, Claire a souligné l’importance de gagner cette bague.

«Vous allez avoir un énorme succès», a-t-elle poursuivi. “Ça va vous prendre beaucoup d’endroits. Je t’aime, gamin, mais je ne peux pas te donner cette bague. Pas encore, votre mariage est trop récent et vous êtes trop jeune. Tu dois le gagner. ”

Ainsi, Kevin a remarqué que Sophie ne porte pas la bague, même de nos jours. Il est allé à la tombe de Claire et lui a dit combien il avait foiré avec Sophie. Il plaide pour une autre chance avec Sophie, et comme l’épisode se termine, nous voyons que Sophie a toujours la bague dans sa boîte à bijoux.

Bien que Sophie soit engagée, de nombreux fans recherchent toujours une relation ravivée avec Kevin. Nous savons qu’elle a toujours la bague, alors peut-être que c’est toujours une possibilité.

