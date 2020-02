Si vous êtes un grand fan de The Bachelor, vous voulez probablement en savoir autant que possible sur le spectacle. Une question que vous pourriez avoir concerne la première saison. Qui était le premier bachelier et que fait-il maintenant? Voici ce que sait le Showbiz Cheat Sheet.

Avant ‘The Bachelor’

Avant que The Bachelor ne devienne la télévision incontournable, il y avait Who Wants to Marry a Multi-Millionaire?, Qui a été diffusé en février 2000. Contrairement à The Bachelor, l’émission ne visait pas à trouver le véritable amour, selon The Cut. “Nous voulions juste faire des promotions importantes, bruyantes et controversées”, a déclaré le créateur de The Bachelor, Mike Fleiss, dans une interview avec The Cut.

Qui a été la première star de «The Bachelor»?

Le Bachelor a été diffusé pour la première fois en mars 2002. Fleiss a déclaré à The Cut qu’il était difficile de faire participer les gens à l’émission au début, car The Bachelor était nouveau et les candidats potentiels n’étaient pas sûrs de ce que serait l’expérience. Finalement, les producteurs ont trouvé leur homme. The Cut rapporte que la directrice de la télévision Andrea Wong a aidé Fleiss à trouver la personne parfaite.

La première étoile de The Bachelor était Alex Michel, un

Harvard est diplômé de la Stanford Business School. Fleiss a déclaré à la publication que

Le plan de Wong était d’obtenir un baccalauréat qu’ils pourraient commercialiser comme «l’homme le plus

en Amérique.” De cette façon, 25 femmes seraient prêtes à sortir avec un homme.

Qu’est-ce qu’Alex Michel jusqu’à présent?

Michel a donné sa dernière rose à la candidate Amanda Marsh mais il a décidé de ne pas proposer. Michel et Marsh sont sortis ensemble quelques mois puis se sont séparés. Selon Us Weekly, Michel est un responsable des médias et il semble qu’il soit célibataire.

Mis à part cette information, on ne sait pas grand-chose de Michel. Il semble vivre une vie tranquille loin des projecteurs. En 2013, l’hôte du baccalauréat Chris Harrison a déclaré à Katie Couric que Michel avait pratiquement disparu. “Je sais que les gens ont essayé de le joindre, et nous aurions adoré l’avoir ici aujourd’hui, mais il a en quelque sorte continué à vivre sa vie”, a déclaré Harrison.

Harrison a ajouté que les producteurs et les directeurs de spectacle sont reconnaissants pour Michel et sa contribution à la franchise. «Nous lui devons une dette de gratitude; il a lancé tout cela. Je ne lui en veux pas [for avoiding the spotlight]; il a payé sa cotisation. “

“The Bachelor” Saison 24

Comme vous le savez probablement déjà, Peter Weber est la star de The

Bachelor Season 24. Beaucoup de gens ont des sentiments mitigés sur Weber parce que

certaines des décisions qu’il a prises. Par exemple, il a donné une rose à une femme

qui n’a même pas participé à un rendez-vous de groupe (Alayah

Benavidez). Certains fans ont pensé que la décision de Weber était injuste et irrespectueuse

au reste des femmes à la date. Une autre critique est que Weber semble obtenir

facilement troublé et il semble dépassé

par le processus.

