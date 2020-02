Qui était le premier coup de coeur de Kim Kardashian West? Vous pourriez être surpris

Kim Kardashian West est sans doute l’une des femmes les plus célèbres au monde. La star de téléréalité a commencé à suivre le rythme des Kardashian, mais ces jours-ci, elle fait bien plus que cela. Tout comme nous, cependant, elle était une fois une adolescente qui adorait les célébrités (et maintenant, bien sûr, des millions de faons sur elle). Mais qui a été le premier coup de cœur de Kardashian West pour les célébrités?

Kardashian West s’est forgé une réputation au fil des ans

Au début des années 2000, Kardashian West a commencé à traîner

avec les bonnes personnes (Paris Hilton), ce qui l’a aidée à faire connaître son nom.

Elle était entrée dans l’industrie du mannequinat et commençait tout juste à la construire

carrière lorsque sa famille a signé leur émission de téléréalité désormais célèbre.

Depuis la première de l’émission en 2007, Kardashian West a construit plusieurs marques de plusieurs millions de dollars. Elle a lancé KKW Beauty et KKW Fragrance en 2017, et sa ligne de Shapewear, Skims, a fait ses débuts en 2019. Aujourd’hui, elle vaut près de 400 millions de dollars.

Elle est sortie avec plusieurs célébrités au cours de sa vie

Kardashian West est avec son mari, Kanye West, depuis 2011. Mais avant cette relation, elle est sortie avec plusieurs personnages bien connus. Kardashian est sorti avec le rappeur Ray J (avec qui elle a filmé la tristement célèbre bande NSFW), mais elle a également passé un certain temps avec l’ancien joueur de la NFL Reggie Bush. Ensuite, elle est sortie avec l’ancien joueur de la NFL Miles Austin et l’ancien joueur de la NBA Kris Humphries (qui pourrait oublier le tristement célèbre mariage de 72 jours?). Kardashian West était également lié à la star du football Christiano Ronaldo et aux musiciens Nick Lachey et John Mayer. De plus, elle a épousé brièvement un producteur de musique alors qu’elle n’avait que 19 ans.

Elle a récemment admis que son premier béguin pour les célébrités était Johnny Depp

Kardashian West a récemment passé du temps avec elle

la plus jeune sœur, Kylie Jenner, et les deux ont discuté de beaucoup de choses que les fans avaient

voulait en savoir plus. Jenner a maquillé sa sœur aînée pendant que les deux

parlé de divers sujets concernant leur vie personnelle.

Un fan a demandé à chacune des femmes quel était leur premier coup de cœur pour les célébrités. Jenner a admis qu’elle avait le béguin pour Taylor Lautner (vraisemblablement à l’époque du «crépuscule») quand elle était plus jeune. Le béguin de Kardashian West est venu comme une surprise un peu plus: elle a dit que son premier béguin pour les célébrités était Johnny Depp.

Kardashian West semble incroyablement heureux avec Kanye West

Bien que Kardashian West ne se soit pas retrouvé avec Johnny Depp, elle

semble définitivement heureuse de la façon dont sa vie s’est déroulée. Kardashian West

et le rappeur chrétien Kanye West se sont rencontrés il y a des années, mais ils ont commencé à

2011 – peu de temps après sa séparation de Kris Humphries. En 2012, les deux ont appris

ils attendaient leur premier enfant, leur fille North.

Le couple s’est marié lors d’une somptueuse cérémonie en Italie en 2014. Depuis lors, ils ont accueilli trois autres enfants: Saint, Chicago et Psalm West. Les deux ont parlé d’avoir jusqu’à sept enfants, bien qu’ils semblent avoir les mains pleines avec quatre, il n’est donc pas clair s’ils finiront avec autant. La vie de Kardashian West semble être un chaos organisé avec les enfants, mais aussi occupée qu’elle soit, elle semble aimer être maman.