Qui était le premier couple royal à s’embrasser sur le balcon du palais de Buckingham?

Les couples royaux partageant un baiser public après leur cérémonie de mariage sont devenus quelque chose que nous avons l’habitude de voir maintenant et ce que les fans s’attendent à voir après que les jeunes mariés se sont mariés. Le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, se sont embrassés devant la chapelle Saint-George après leurs noces, tout comme la princesse Eugénie et Jack Brooksbank.

Avant cela, nous avons vu quelques autres couples, dont le prince William et Catherine, duchesse de Cambridge se bécoter (deux fois) sur le balcon royal à l’extérieur du palais de Buckingham. Mais quelle famille royale a lancé cette tradition qui sera probablement suivie dans les années à venir? Lisez la suite pour savoir qui c’était et si leur baiser était planifié ou spontané.

Le baiser du balcon entre le prince William et Kate Middleton | John Stillwell / PA Images via .

Premier couple à partager un baiser sur le balcon et c’était leur idée?

Les membres de la famille royale font des apparitions sur le balcon du palais de Buckingham après leurs noces depuis de nombreuses années.

Selon Britain Magazine, la première à sortir sur le balcon après avoir été attelée a été la reine Victoria lorsqu’elle et Prince Albert se sont mariés en 1840. Mais ces deux-là n’ont pas osé se serrer les lèvres devant le public.

Les parents de la reine Elizabeth non plus n’ont dit «oui» ni la reine elle-même quand elle et le prince Philip se sont mariés ou la princesse Margaret après son mariage. Les Royals n’ont commencé à s’embrasser sur le balcon que lorsque le prince Charles et la princesse Diana l’ont fait en 1981, soit 141 ans après que la famille a commencé à apparaître sur le balcon après le mariage.

La princesse Diana et le prince Charles s’embrassent sur le balcon | Anwar Hussein / WireImage

Mais ce baiser ne faisait pas partie du plan. C’est en fait le frère cadet de l’héritier, le prince Andrew, qui a exhorté Charles à embrasser sa mariée.

“Sur le balcon du palais plus tard, c’est Andrew qui était responsable de ce baiser”, a révélé le biographe royal Andrew Morton. “Alors que les mariés saluaient joyeusement les centaines de milliers de personnes qui se pressaient devant le palais, Andrew a exhorté Charles:” Donnez-lui un baiser! “

Andrew et Fergie ont planifié leur baiser pour se rebeller

Le prince Andrew embrasse Sarah Ferguson sur le balcon | Bettmann / Contributeur .

Cinq ans après que Charles et Diana aient ravi les fans du monde entier lorsqu’ils ont fermé les lèvres, le prince Andrew et Sarah, la duchesse d’York ont ​​fait de même.

Après leur somptueuse cérémonie à l’abbaye de Westminster, ils se sont dirigés vers le balcon et ont bécoté pendant que la foule rassemblée à l’extérieur applaudissait. Mais Fergie a admis qu’on leur avait dit de ne pas le faire à l’avance.

“Tout le monde nous a dit de ne pas nous embrasser sur le balcon, alors nous l’avons fait délibérément”, a déclaré la duchesse à Oprah Winfrey dans les docuseries Finding Sarah: From Royalty to the Real World.

Certains ont souligné que le baiser d’Andrew et Fergie semblait plus passionné que le baiser de Charles et Diana.

«C’était un enfer d’un baiser! Nous étions tous les deux tellement amoureux », a déclaré Fergie. «Nous avons eu trois dîners un week-end et nous nous sommes mariés. Je l’ai absolument adoré. »

Sarah et Andrew ont divorcé en 1996, la même année que le prince Charles et la princesse Diana.

Lire la suite: Les fans de la famille royale britannique votent pour leur mariage royal préféré