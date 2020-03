Qui était Madame C.J. Walker?

En ce qui concerne la richesse, les hommes ont toujours tendance à prendre le dessus. Selon une étude réalisée en 2013 par BMO Private Bank, seulement 15% des millionnaires autodidactes américains sont des femmes et ils ne représentent globalement qu’un tiers des millionnaires.

Les femmes américaines qui ont atteint une richesse importante grâce à leur propre travail acharné se tiennent sur les épaules d’une figure peu annoncée – une femme afro-américaine qui a construit un empire de soins capillaires au tournant du 20e siècle: Madame C.J. Walker. Elle est largement reconnue pour la première femme millionnaire autodidacte et fait l’objet d’une nouvelle mini-série Netflix en quatre parties, Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker, avec Octavia Spencer dans le rôle-titre. Mais qui était le vrai Walker?

Madame C.J. Walker est née d’esclaves récemment libérés

Madame C.J. Walker conduisant sa voiture | Collection Smith / Gado / .

Sarah Breedlove – qui sera finalement connue sous le nom de Madame C.J. Walker – est née en 1867 dans une plantation de coton en Louisiane. Ses parents ont récemment été libérés comme esclaves et elle a été la première de leurs enfants à ne pas naître en esclavage.

Les parents de Sarah sont morts quand elle était jeune et elle est allée vivre avec sa sœur et son mari au Mississippi, où elle travaillait à la cueillette du coton. Elle s’est mariée à 14 ans et a donné naissance à une fille. Après la mort de son mari, elle et son enfant ont déménagé à Saint-Louis, où ses frères ont vécu et travaillé comme barbiers.

Un problème personnel mène à une idée d’entreprise

Dans les années 1890, Sarah a développé une grave perte de cheveux. Elle a exploré différentes façons de traiter le problème, essayant à la fois des produits achetés en magasin et ses propres concoctions. Finalement, elle a commencé à vendre des produits capillaires à commission pour une femme nommée Annie Turnbo Malone. Tout en travaillant pour Malone, Sarah a décidé de se lancer en affaires pour elle-même.

En 1905, Sarah a épousé Charles J. Walker, qui travaillait dans la publicité. Elle a adopté son nom et a finalement fondé la Madam C.J. Walker Manufacturing Company, qui vendait des produits de soins capillaires et des cosmétiques spécifiquement pour les femmes noires. Les produits ont été un succès, Walker a développé des stratégies innovantes pour promouvoir et vendre les articles qu’elle a vendus. Ce faisant, elle est devenue très riche. Elle a utilisé sa fortune pour soutenir des organisations comme la NAACP, a été active dans la lutte pour préserver la maison de Frederick Douglass à Washington, DC, et a protesté contre la ségrégation dans les forces armées pendant la Première Guerre mondiale. Des personnalités importantes de la Renaissance de Harlem se sont régulièrement rassemblées dans son manoir au nord de New York.

Walker est décédée en 1919 à l’âge de 51 ans. L’entreprise qu’elle a créée a continué à fonctionner jusqu’en 1981, date à laquelle elle a cessé ses activités.

Réalité contre fiction dans la série Netflix

Tiffany Haddish et Octavia Spencer dans Self Made: Inspiré par la vie de Madame C.J. Walker | Amanda Matlovich / Netflix

Self Made est inspiré par la vie de Walker, comme détaillé dans On Her Own Ground: The Life and Times of Madam C. J. Walker. Le livre de 2001 a été écrit par l’arrière-arrière-petite-fille de Walker A’Lelia Bundles. Mais la série Netflix prend quelques libertés avec l’histoire de Walker.

Par exemple, la vraie vie Annie Malone, elle-même une femme d’affaires prospère, a été remplacée par un personnage de fiction nommé Addie Munroe, et le spectacle joue le conflit entre les deux femmes. L’avocate de Walker n’a jamais joué pour collecter les fonds nécessaires à la construction de son usine, a déclaré Bundles à Indianapolis Monthly. Et dans la série, le mari de Walker la trompe parce que son succès l’a rendu peu sûr, ce qui, selon un critique, est une mauvaise description de ce qui s’est réellement passé. En bref, comme le dit le titre de l’émission, elle est inspirée par l’histoire, pas par une narration directe de faits. Bundles a des sentiments mitigés à ce sujet.

«C’est incroyable d’avoir l’histoire d’une femme noire racontée en quatre parties avec un casting d’acteurs bien connus et autant de dévouement de la part des gens dans les coulisses. Je respecte le travail acharné que tant de personnes ont accompli », a déclaré Bundles. “Mais je me sens également obligé de raconter l’histoire de Madame Walker et qui elle était vraiment. J’ai passé des décennies à essayer de raconter cette histoire et de dissiper les mythes. Et je pense qu’il y aura un nouvel ensemble de mythes créés à son sujet après la diffusion de cette émission. »

Self Made: Inspiré par la vie de Madame C.J. Walker est actuellement en streaming sur Netflix.