Qui fuit les potins dans la presse? Meghan McCain réagit

Meghan McCain semble toujours impliquée dans le drame généré par son travail à The View. Le co-hôte conservateur a commencé l’année au milieu de la controverse et des ragots. Les tabloïds ont rapporté que McCain a eu une horrible bagarre avec l’ancienne panéliste Abby Huntsman et maintenant aucun de ses collègues ne l’aimait. Le moulin à rumeurs a tourné pendant des jours jusqu’à ce que Huntsman annonce qu’elle quitte la série.

Meghan McCain | Greg Endries / Bravo

Qui divulgue des informations?

Huntsman a déclaré qu’elle quittait le talk-show ABC pour aider les efforts de campagne de son père dans l’Utah. Bien que les dames n’aient jamais abordé les rumeurs de combat directement à l’époque, McCain a confirmé une querelle avec Huntsman des semaines plus tard.

“Nous nous sommes bien battus, ce qui est un tout petit combat et un combat entre amis”, a déclaré McCain lors de son apparition sur Watch What Happens Live. “Toutes les amitiés ont des hauts et des bas et c’était bizarre pour moi d’avoir le fait que nous nous soyons engagés dans un combat pour être disséqué dans les médias.”

L’animateur Andy Cohen a demandé comment les fuites arrivaient à la presse et le spécialiste républicain n’a pas répondu directement.

“C’est cruel”, a-t-elle répondu. «Cela a été vraiment quelques semaines difficiles pour moi parce que je ne voulais pas qu’elle y aille égoïstement parce que je pensais qu’elle était une co-animatrice incroyable et que le simple fait d’avoir un ami là-bas a été charmant. C’est vraiment éprouvant sur le plan émotionnel que notre amitié soit utilisée de cette façon dans les médias. »

Cohen a de nouveau demandé d’où venaient les fuites et McCain a déclaré: «Je ne sais pas et j’aimerais qu’elles s’arrêtent. Je pense que nous travaillons sur un spectacle très intense pendant des périodes intenses. J’essaie juste d’entrer et de faire mon travail. “

Meghan McCain ne veut pas être un cliché

Au fil des ans, The View a vu différentes femmes entrer et sortir du spectacle. Pour certains, leurs expériences n’ont pas été positives et des années plus tard, ils révèlent ce qu’ils n’aimaient pas. Au cours de la même interview à l’émission Bravo en fin de soirée, McCain a déclaré qu’elle ne voulait pas être un cliché.

“C’est bizarre pour moi parce que The View a une longue histoire de 25 ans et il y a des potins à l’intérieur des murs du palais et je ne veux tout simplement pas être comme un autre cliché de View-co-hôte amer de leur expérience là-bas. Ça a été une expérience incroyable jusqu’à présent et je ne vais nulle part, je suis toujours là. Je suis une personne et j’ai des sentiments et j’essaie juste de faire du bon travail », a ajouté McCain.

Whoopi Goldberg pourrait inciter Meghan McCain à quitter «The View»

McCain a également eu une rupture avec Whoopi Goldberg lors d’un débat intense. Le modérateur de l’émission a fini par dire au conservateur d’arrêter de parler. Le spécialiste politique a déclaré que le moment était difficile pour elle.

“C’était difficile”, a répondu McCain. «Je dirai qu’elle a eu une mauvaise journée et nous en avons parlé ce soir-là et le lendemain. C’est la télévision en direct et c’est vraiment une période stressante pour tout le monde. Je l’adore. Elle s’est excusée en direct, elle s’est excusée en direct. Nous avons tous f ***-up sur le spectacle. Je lui pardonne et je l’aime et je ne pourrais pas faire le spectacle… si elle part, je pars. »

Cependant, McCain a répété que si Goldberg devait jamais quitter la série, elle sortirait avec elle.

“Whoopi est l’ancre de l’émission et ma vie là-bas”, a poursuivi McCain. «Elle vient toujours nous chercher quand nous sommes à terre. Si elle saute, je saute. Whoopi est… Je l’adore et j’ai besoin d’elle comme modératrice. »

The View est diffusé en semaine à 11 h (HE) et à 10 h (CT / PT).