Qui Jeff Probst voterait en premier

En ce qui concerne Survivor, Jeff Probst est le gars incontournable. L’hôte alvéolé a servi des rebondissements sauvages et de nouveaux défis passionnants pendant 40 saisons. Avec Survivor: Winners at War, les fans de la série sont ravis d’avoir la chance de voir comment les stars de la série se débrouilleraient les unes contre les autres. Cela promet une saison passionnante, et Jeff Probst sait déjà qui il voterait en premier. De plus, il a récemment expliqué qui, selon lui, était le meilleur gagnant de tous les temps.

Qui Jeff Probst voterait-il en premier?

L’hôte survivant Jeff Probst | CBS via .

Jeff Probst a toujours des informations intéressantes sur Survivor et ses concurrents. On pourrait penser qu’après 40 saisons d’hébergement, Probst a une solide compréhension de la stratégie et des aspects sociaux du jeu. Donc, quand Probst donne son opinion sur qui il voterait ou non, les fans ont tendance à le prendre au sérieux.

Lors d’une conversation avec Entertainment Weekly, l’hôte légendaire Survivor a révélé qu’il y avait un concurrent, en particulier, qu’il essaierait de sortir le plus tôt possible.

“Si je jouais à ce jeu, je serais paniqué car il y a tellement de menaces”, a commencé Probst. Il a poursuivi: «Le gars qui me rend encore le plus mal à l’aise est Rob. Parce que Boston Rob est ingénieux comme personne que je n’ai jamais vu. Il trouve juste des moyens de rester dedans plus longtemps qu’il ne devrait, et chaque minute qu’il dure un peu plus longtemps qu’il ne le devrait, il est un peu plus près de se débarrasser de vous. Et c’est le gars que j’emmènerais. »

Probst a ensuite ajouté: «Et je voudrais ensuite sortir sa femme. Mais je le retirerais d’abord. C’est mon premier. Et je l’aime! Mais, mec, je ne veux pas jouer contre toi. Tu es trop bon. Tu sais flatter. Vous savez cajoler. Vous savez intimider. Tu sais comment menacer. Vous savez extorquer. Vous savez comment amener quelqu’un à sauver votre future femme et ensuite le tuer devant tout le monde et ils vous aident à l’enterrer! «Beau travail, mon pote. Assez propre coup là-bas. “”

Il reste maintenant à voir si les naufragés suivront les idées de Probst, ou s’ils se retrouveront avec une stratégie totalement différente à l’esprit.

C’est le meilleur vainqueur de «Survivor» de Jeff Probst

Bien que l’hôte Survivor semble déterminé à évincer Boston Rob dès que possible, il pense en fait qu’un autre naufragé est le meilleur gagnant de l’histoire de la série.

Jeff Probst a déclaré à Entertainment Weekly: «Je déteste la question. Je vais y répondre et je vais embêter tout le monde. Je vais le donner à Parvati. “

Probst a ajouté: «Je le donne à Parvati parce que juste en la regardant jouer cette saison, j’avais l’impression que nous regardions un chirurgien entrer dans un corps avec une opération vraiment délicate et simplement déplacer des choses et se resserrer, et ils l’ont fait leurs propres points à la fin, ils ont fermé ou quoi qu’ils aient fait. “

«Je veux dire, tous ceux qui ont gagné ce match ont été un génie dans la façon dont ils l’ont fait parce qu’ils ont dû le faire au cours de leur saison. Mais en regardant Parvati, toujours quand je reviens et que je vois certains de ces épisodes – de tout petits ajustements, tout sur la persuasion. Soit elle vous a charmé, soit elle vous a fait ressentir la conséquence. Un ou l’autre. Parfois, les deux ensemble », a-t-il poursuivi.

Présentation de jetons d’incendie à «Survivor»

Les fans de Survivor auront une nouvelle tournure à régler en ce qui concerne la saison 40. Cette saison verra l’introduction de jetons de feu, qui agira comme une sorte de monnaie dans le jeu.

Essentiellement, tout le monde commencera avec un jeton. Lorsqu’ils sont rejetés, ils donnent leur jeton à un autre naufragé et sont envoyés au bord de l’extinction. One the Edge, il existe des avantages qui peuvent être échangés contre des naufragés encore dans le jeu pour les jetons. Les gens sur le bord peuvent ensuite utiliser les jetons pour gagner des commodités ou des avantages qui peuvent les aider à retourner dans le groupe des naufragés.