Qui joue dans les publicités Sprint et quelle est leur valeur nette?

Vous n’avez pas besoin d’être un amateur de télévision pour connaître les visages des publicités populaires. Dans l’un des mouvements les plus controversés, le porte-parole autrefois dévoué de Verizon Wireless, Paul Marcarelli, a quitté son emploi pour travailler pour la société rivale, Sprint. Comment va Marcarelli et qui est le porte-parole féminin dans les nouvelles publicités?

Paul Marcarelli a quitté Verison Wireless pour travailler pour Sprint

Acteurs Paul Marcarelli et Jason Butler Harner | Amanda Edwards / WireImage

De 2001 à 2011, Paul Marcarelli a joué dans la campagne emblématique «Pouvez-vous m’entendre maintenant» de Verizon Wireless. Son nom ne sonne peut-être pas, mais son visage et sa voix étaient synonymes de la marque.

L’acteur, qui a joué le “Test Man” dans les publicités de Verison, joue maintenant lui-même dans les publicités du concurrent Sprint. Quant à la raison pour laquelle Marcarelli a quitté son poste de longue date, il a précédemment déclaré que son contrat était en cours avec Verizon.

Selon CNN, le PDG de Sprint, Marcelo Claure, est entré et a demandé à l’acteur d’essayer leur service.

“Il aimait ça, alors nous avons décidé de faire une campagne”, a déclaré Claure. «Nous avons pensé que Paul serait la meilleure personne pour dire à tout le monde que tous les réseaux sont identiques, mais seul Sprint peut vous offrir 50% de réduction. Il était assez excité. “

Claure a déclaré que Verizon Wireless avait maintenu le leadership en matière de qualité de réseau, les publicités de Marcarelli étant “les plus mémorables”.

“Sprint utilise notre pitchman 2002 parce que leur réseau rattrape enfin la qualité de notre réseau 2002”, a déclaré le porte-parole de Verizon Wireless, Jeffrey Nelson, ajoutant que Verizon est le “réseau sans fil le plus récompensé de tous les temps”.

Bien que la réputation de Sprint ait souffert de la couverture inégale, des vitesses de données lentes et des appels interrompus, Claure a déclaré avoir investi des milliards dans l’amélioration des performances.

“Les temps ont changé. Vous pouvez à peine faire la différence [between networks] maintenant », a-t-elle dit.

Combien vaut Marcarelli?

Verizon aurait payé à Marcarelli 6 000 $ pour chaque annonce, avec plus de 20 à 40 annonces par an. Bien que Sprint n’ait pas déclaré ce qu’ils paient Marcarelli, sa valeur nette approximative est d’environ 10 millions de dollars, selon Celebrity Net Worth.

Le diplômé de la Fairfield University est un membre fondateur des Mobius Group Productions de New York. Mais ce n’est pas seulement un acteur commercial. Il a produit et joué dans plusieurs productions ainsi que pour Comedy Central, United Airlines et Aetna Insurance. Marcarelli était également le scénariste de Sweet Flame.

Qui joue en face de Marcarelli dans les publicités Sprint?

À l’heure actuelle, quiconque regarde la télévision sait que Sprint a récemment donné à Marcarelli un acolyte pour ses annonces de 30 secondes. L’actrice, Jamie Linn Watson, est un nouveau venu relatif dans l’entreprise.

En fait, le seul crédit au nom de Watson est la mini-série télévisée, The Basics, dans laquelle elle est répertoriée comme scénariste et actrice. Le nouveau «Sprintern» relie une vidéo YouTube sur sa biographie Instagram.

Le clip humoristique de 6 minutes montre Watson jouant le rôle de “Pam”, qui auditionne pour Ferrero Rocher mais ne peut pas prononcer le nom correctement. Cet extrait révèle un peu plus la profondeur d’acteur de Watson en dehors de Sprint.

Combien vaut Watson?

Ironiquement, la sœur cadette de Britney Spears, Jamie Lynn Spears, homme d’affaires marié, Jamie Watson en 2014. Cela rend la recherche de Jamie Linn Watson – «The Sprintern» – un peu difficile.

Cependant, il ne semble pas y avoir d’informations disponibles concernant la valeur nette de la nouvelle star de Sprint. Considérant qu’elle est apparue comme une inconnue pour travailler aux côtés d’un ancien combattant, son salaire est forfaitaire si Sprint veut éviter de payer les salaires syndicaux chaque fois que la publicité est diffusée.