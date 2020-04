Qui joue Guy Diamond, le troll pop scintillant?

La suite très attendue des Trolls, Trolls World Tour, est enfin disponible en VOD, et elle offre aux familles coincées à la maison quelque chose de nouveau et d’excitant à regarder ensemble. Le film d’animation présente des personnages qui reviennent, y compris le Pop Troll argenté brillant, Guy Diamond. Si sa voix vous semble familière, c’est parce qu’il est interprété par la star de Big Bang Theory, Kunal Nayyar.

Trolls World Tour – Guy Diamond | Dreamworks LLC

Qui est Kunal Nayyar et dans quoi d’autre était-il?

Kunal Nayyar est né à Londres mais a grandi à New Delhi, en Inde. Tout en travaillant sur son diplôme en commerce à l’Université de Portland dans l’Oregon à la fin des années 90, Nayyar a commencé à jouer des rôles dans des productions de théâtre scolaire. Finalement, il a décidé de poursuivre une carrière d’acteur et a poursuivi une maîtrise en beaux-arts à l’Université Temple de Philadelphie.

Son premier rôle d’acteur à la télévision était un petit rôle dans un épisode de NCIS, dans lequel il jouait un terroriste nommé Youssef Zidan. Mais, cette même année, en 2007, Nayyar a été choisi comme astrophysicien Raj Koothrapali dans la sitcom de CBS, The Big Bang Theory. L’acteur faisait partie de la distribution principale de la série pour les 12 saisons.

Nayyar a également participé à un certain nombre d’autres projets. Il est apparu dans un épisode de The Mindy Project en 2015. Et au cours de la même année, il a animé trois épisodes de The Late Late Show. L’acteur a également exprimé Gupta dans Ice Age: Continental Drift et est apparu dans des films comme Dr. Cabbie et Consumed.

Kunal Nayyar exprime Guy Diamond lors de la «Trolls World Tour»

Dans Trolls World Tour, Nayyar joue le troll pop argent brillant, Guy Diamond. Il a d’abord interprété le personnage dans le film Trolls 2016 et a ensuite repris le rôle dans le spécial télévisé de 2017, Trolls Holiday. Dans le nouveau film, Guy Diamond est toujours égocentrique et sauvage, mais il a maintenant un fils de troll hip-hop nommé Tiny Diamond, qu’il aime et adore.

Kunal Nayyar | Dreamworks LLC

Nayyar n’est pas la seule voix de célébrité à revenir sur Trolls World Tour. Justin Timberlake et Anna Kendrick reprennent leurs rôles de Branch et Poppy, et James Corden revient sous le nom de Biggie. Le casting comprend également de nouvelles voix de célébrités, dont Mary J.Blige, Rachel Bloom, Sam Rockwell, Kelly Clarkson, Ozzy Osbourne, Jamie Dornan, J Balvin, George Clinton, Anderson Paak et Kenan Thompson.

De quoi parle le «Trolls World Tour»?

Trolls World Tour reprend là où le film original de 2016 s’était arrêté. Poppy (Anna Kendrick) et Branch (Justin Timberlake) apprennent qu’il existe six tribus de trolls disséminés dans le monde, chacun représentant un type de musique différent. Alors que Poppy s’adapte à la vie de reine, elle reçoit une invitation de Barb, la reine du hard-rock avec un programme méchant.

“Un membre de la royauté du hard-rock, la reine Barb (Rachel Bloom), aidée par son père le roi Thrash (Ozzy Osbourne), veut détruire tous les autres types de musique pour laisser le rock régner en maître”, lit-on dans le synopsis universel du film. «Avec le sort du monde en jeu, Poppy et Branch, ainsi que leurs amis – Biggie (James Corden), Chenille (Caroline Hjelt), Satin (Aino Jawo), Cooper (Ron Funches) et Guy Diamond (Kunal Nayyar) – entrepris de visiter tous les autres pays pour unifier les Trolls en harmonie contre Barb, qui cherche à les éclipser tous. “

Où pouvez-vous regarder «Trolls World Tour»?

Des théâtres ont été fermés dans tout le pays en raison de mesures de sécurité contre les coronavirus. Donc, pour accueillir le public à domicile, Dreamworks et Universal ont sorti Trolls World Tour numériquement le 10 avril.

Actuellement, Trolls World Tour est disponible auprès de détaillants numériques comme FandangoNow, Vudu, iTunes et Amazon Prime Video pour 19,99 $.