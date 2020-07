Qui joue Katarina Rostova et quelle est sa valeur nette?

Depuis que le nom de « Katarina Rostova » a été mentionné pour la première fois dans The Blacklist, tous les personnages se sont amusés à essayer de comprendre sa fin de partie. Sans aucun doute – Katarina a perturbé la relation de Raymond «Red» Reddington (James Spader) avec l’agent du FBI Elizabeth Keen (Megan Boone). Qui joue Katarina et quelle est sa valeur nette? Voici ce que nous savons.

Qui joue Katarin Rostova dans ‘The Blacklist’?

Laila Robins en tant que Katarina Rostova | Banque de photos Will Hart / NBC / NBCU

La finale de la saison 6 de The Blacklist a été diffusée en mai 2019 et s’est terminée par un doozy de camée. L’épisode suit Red alors qu’il suit Katarina Rostova, qui le drogue et l’enlève.

Ce que devient Red n’est pas montré avant la première de la saison, où les téléspectateurs ont une meilleure idée de qui lui a fait ça. C’est – du moins en apparence – la mère d’Elizabeth Keen et ancienne espionne du KGB russe, Katarina Rostova, jouée par Laila Robins.

Alors que Robins n’est rien de tel dans la vie réelle, son homologue fictif a pour mission de détruire la relation de Red avec Liz, son propre agenda à l’esprit. L’intégralité de ces réponses ne pourra être explorée avant la saison 8.

La native de St. Paul, au Minnesota, n’est pas étrangère aux crédits d’acteur, car elle en a beaucoup. Depuis son temps à faire du théâtre dans des productions telles que A Streetcar Named Desire et Antony and Cleopatra, ou son vaste curriculum vitae à la télévision et au cinéma qui comprend des avions, des trains et des automobiles jusqu’à Sex and the City et Quantico, Robbins est une vétéran de le champ.

Robins a des liens croisés avec l’ancien « The Blacklist »

Dans une tournure intéressante, la star de la liste noire a des liens mutuels avec deux de ses costars. En 2014, Robins a joué le rôle de Martha Boyd pour 12 épisodes dans Homeland.

De même, Diego Klattenhoff (qui joue l’agent du FBI Donald Ressler) a également joué dans Homeland de 2011 à 2013. Pendant 25 épisodes, Klattenhoff a joué Mike Faber jusqu’à ce qu’il quitte la série et rejoigne The Blacklist peu de temps après.

Robins et Klattenhoff n’ont pas travaillé ensemble dans Homeland. Cependant, lorsque Robins est apparue dans un épisode de New Amsterdam en 2018, elle a travaillé avec l’ancienne star de la liste noire, Ryan Eggold.

Quelle est la valeur nette de Robins?

On ne sait pas encore combien la liste noire suivra la trace de Katarina Rostova, sa véritable histoire et ses véritables sentiments à propos de Reddington. Si les téléspectateurs avaient toutes ces réponses, il ne serait pas nécessaire que l’émission continue.

Quoi qu’il en soit, Robins filme actuellement My Love Affair With Marriage, que IMDb décrit comme «ce long métrage d’animation incorpore des techniques de musique, de théâtre et de sculpture tout en suivant le voyage d’une femme à travers ses mariages, imaginaires et réels».

Robins est marié à l’écrivain, réalisateur et acteur Robert Cuccioli depuis 2000. Selon Celebrity Net Worth, Robbins vaut environ 6 millions de dollars.