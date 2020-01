Qui joue la fille de Tali, Tony et Ziva?

Si vous êtes un fan de “NCIS”, vous avez probablement vu des épisodes mettant en vedette Ziva et l’adorable fille de Tony, Tali. Ziva (Côte de Pablo) passe la majeure partie de la saison 17 à parler de son désir de rentrer chez elle avec sa fille afin qu’elle puisse vivre une vie normale. Qui joue Tali? Showbiz Cheat Sheet a la réponse pour vous.

Tali a une trame de fond très spéciale

Les téléspectateurs ont été initiés à Tali lors de la saison 13 de NCIS, épisode 24 (intitulé «Family First»), qui était le dernier épisode de Michael Weatherly. Au cours de cet épisode émotionnel, nous apprenons que Ziva est «tuée» dans une explosion. Tony découvre plus tard que lui et Ziva ont une fille nommée Tali, qui porte le nom de la sœur de Ziva.

Pendant la saison 17 de «NCIS», il a été révélé que Ziva s’était cachée après l’explosion. Avant de disparaître dans l’ombre, Ziva donne Tali à Adam, qui aide ensuite la petite fille à se retrouver en toute sécurité avec Tony. Malheureusement, Ziva commence à avoir des attaques de panique après avoir abandonné Tali. Sa première attaque survient alors qu’elle est au milieu d’un marché. Lors d’un flash-back de la saison 17, Ziva dit à Adam qu’elle se sent maintenant faible à cause de son anxiété.

Pourquoi Ziva n’a-t-elle pas parlé de Tali à Tony plus tôt?

L’une de vos premières questions sur Ziva et Tony pourrait être la raison pour laquelle Ziva décide de garder secrète l’existence de Tali. Pendant la saison 13 de NCIS, épisode 24, Tony a la même question. Orli dit à Tony que Ziva a toujours été une femme indépendante et qu’elle n’avait pas besoin d’un homme pour l’aider à élever un enfant. Ziva ne voulait pas non plus perturber la vie de Tony. “Vous savez mieux que quiconque à quel point Ziva était farouchement indépendante”, a déclaré Orly à Tony. «Elle n’avait pas besoin d’un homme pour la compléter. Elle était assez confiante et à l’aise d’élever Tali par elle-même. »

Qui joue Tali sur «NCIS»?

Tali est joué par les jumeaux Layla et Emelia Golfieri. Layla et

Emilia a joué de nombreux rôles à la télévision et au cinéma. Une émission de télévision que vous pourriez avoir

les voir dans est “Grandfathered”, avec John Stamos. Les jumeaux ont joué le personnage

Edie de 2015 à 2016. C’était leur premier rôle majeur à la télévision. Le suivant

année, ils sont apparus dans un épisode de “Superstore” intitulé “Glenn’s Kids”, et un

épisode de «Life in Pieces», intitulé «Waffle Permission Kidless Boyfriend».

Quelle est la prochaine étape pour Layla et Emelia Golfieri?

En mars, Layla et Emelia apparaîtront dans un film intitulé «The

Way Back », avec Ben Affleck. Les jumeaux joueront le personnage de Sarah. le

le film parle d’une ancienne star du sport aux prises avec l’alcoolisme. Quand il est

a soudainement demandé d’entraîner l’équipe de basket-ball du secondaire pour laquelle il jouait, il est

forcé d’affronter ses démons.

En outre, l’agence de talents des jumeaux a annoncé que les actrices auront

un rôle récurrent dans un nouveau spectacle Paramount à l’étranger. L’agence a également mentionné

Layla et Emelia ont été réservées pour un projet confidentiel en novembre. Nous nous demandons

s’ils font référence à “NCIS”. Pourrions-nous voir Ziva, Tony et Tali à l’avenir

épisodes? Nous devrons simplement attendre et voir.

