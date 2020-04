Qui joue l’agent pakistanais Tasneem Qureshi?

Dans sa dernière saison, Homeland ramène Carrie Matheson (Claire Danes) et son mentor Saul Berenson (Mandy Patinkin) à Kaboul, ainsi que l’ombre de l’agent pakistanais ISI qui les a brûlés dans la saison 4. Certains téléspectateurs ne connaissent peut-être pas Nimrat Kaur , l’actrice qui joue Tasneem Qureshi, mais elle est une grande star de Bollywood depuis des années.

Nimrat Kaur comme Tasneem dans ‘Homeland’ | Sifeddine Elamine / SHOWTIME

Qui est la star de «Homeland» Nimrat Kaur et dans quoi d’autre était-elle?

Kaur est une actrice indienne qui a commencé sa carrière comme mannequin à Mumbai. Elle a ensuite joué dans des publicités télévisées et diverses productions théâtrales indiennes, notamment Bagdad Wedding, All About Women et Red Sparrow.

En 2006, Kaur décroche un petit rôle dans le film historique One Night with the King, avec Tiffany Dupont et Luke Goss. Mais son rôle d’évasion est venu dans la comédie romantique de 2013, The Lunchbox, en face d’Irrfan Khan.

Dans le film, Kaur joue Ila, une jeune femme au foyer qui envoie des lettres à son nouvel ami par le biais d’une boîte à lunch et trouve réconfort et réconfort dans les lettres qu’il renvoie. Pour son rôle, Kaur a obtenu des éloges critiques majeurs ainsi que plusieurs nominations aux prix.

En 2016, Kaur a rejoint le casting de la série de science-fiction Showtime, Wayward Pines, dans le rôle récurrent de Rebecca Yedlin.

Le personnage de Kaur a été introduit dans la saison 4 de ‘Homeland’

Dans la saison 4, lorsque Carrie est le chef de la station de la CIA à Kaboul, elle prévoit de trouver et de tuer le chef taliban Haissam Haqqani (Numan Acar). Mais l’agent de l’ISI, Tasneem Qureshi (Nimrat Kaur) travaille avec les talibans, et elle fait de son mieux pour entraver les efforts de Carrie.

Maintenant, dans la saison 8, Tasneem est de retour avec le fils de Haqqani, Jalal (Elham Ehsas). Elle ne veut pas la paix entre les talibans et les États-Unis, alors elle jette continuellement des clés dans les négociations de Saul.

L’actrice est ravie de faire partie de la dernière saison

Dans une interview avec Indulge Express, Kaur a expliqué comment elle avait été approchée pour la première fois pour son rôle dans la patrie. “Quand j’ai rencontré les créateurs à Los Angeles, ils écrivaient juste le personnage de Tasneem Qureshi et ils m’avaient demandé si j’étais libre de jouer un rôle”, a-t-elle déclaré. «J’étais plus qu’heureux de le reprendre. J’ai regardé la série depuis le début et j’ai adoré. Après avoir rejoint l’équipe, ce fut un processus d’apprentissage et de prise de notes. J’ai dû abandonner quelques gros films ici à cause du long calendrier, mais tout se passe pour une raison. »

L’actrice a également révélé ce qu’il lui fallait pour revenir à l’état d’esprit de l’agent ISI pour la saison 8. «En revenant sur le plateau après trois saisons, j’ai dû revenir à l’état d’esprit de mon personnage, qui est maintenant devenu un officier supérieur », a déclaré Kaur au point de vente. «Bien qu’il soit considéré comme un rôle négatif, j’ai vu le potentiel de cette pièce. Tasneem est une femme autonome, qui a ses propres raisons et justifications pour chaque mouvement qu’elle fait. Ces jours-ci, j’aime qu’on me dise à quel point je suis méchant dans ce rôle. »

Avec le spectacle dans sa dernière saison, Kaur a dit que c’était «incroyable» d’être de retour. “Maintenant, je fais partie de l’énorme finale, ce qui est génial, étant donné que c’est un adieu à tous les fans.”