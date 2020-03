Qui joue Milton dans un «espace de bureau» et que fait-il maintenant?

Le succès culte de 1999, Office Space, a lancé quelques inconnues dans la célébrité. La comédie, basée sur des courts métrages d’animation créés par Mike Judge, est un long métrage sur les points communs du milieu de travail. Entre les cabines et les grognements discrètement ignorés de Milton – le personnage sur lequel les courts métrages vidéo et le film sont basés – Office Space est un film pour les âges. Qui joue Milton et que fait-il maintenant?

“Office Space” est basé sur des courts métrages d’animation

Stephen Root | Michael Kovac / . pour Acura

Mike Judge a créé de nombreux succès au fil des ans, mais Office Space n’a pas commencé de cette façon. Le film, basé sur des courts métrages d’animation «Milton» créés et exprimés par Judge dans les années 90, a ouvert le portail de la vie quotidienne avec une légère sensation de Silicon Valley (qu’il a également créé).

Le film, qui a 21 ans, n’a pas bien fonctionné au box-office avec seulement 10,8 millions de dollars, selon Variety. Les téléspectateurs n’ont pas vraiment découvert le succès avant sa sortie sur DVD et par câble, ce qui en fait un phénomène de la culture pop à terme.

Le nominé au Texas Film Hall of Fame a présenté le monde au flair, allant même jusqu’à inspirer T.G.I. Vendredi à éliminer leur tenue de travail en chemise rayée et leurs épingles et boutons obligatoires après la sortie du film.

“Le message principal du film est que vous devez vous autoriser à faire les choses qui vous rendent heureux même si cela va décevoir votre employeur”, a expliqué la star Ron Livingston.

Il a poursuivi: «Les gens viennent me dire que le film a changé leur vie. C’est comme après avoir vu le film, cela leur a donné la confiance nécessaire pour sortir de tout ce qu’ils faisaient qui les rendait misérables et passer à autre chose. Je n’entends que les gens pour qui cela a fonctionné, mais j’espère qu’il n’y en a pas trop qui le regrettent. »

Cela dit, le casting stellaire est un gros argument de vente. Milton, l’ouvrier qui marmonne à qui l’on demande de déplacer son bureau tous les jours, est la vraie star.

Qui joue Milton?

«Le rapport personnes / gâteau est trop élevé», n’est qu’une des nombreuses choses que Milton marmonne dans Office Space. Personne n’a jamais écouté, mais à la fin, Milton a gagné en mettant le feu au bureau et en déménageant au Mexique. Il voulait seulement garder son agrafeuse et être laissé seul, bien qu’il ait été mis à pied cinq ans auparavant et que personne ne le lui ait dit.

L’acteur chevronné, Stephen Root, a joué Milton dans la satire de 1999. Office Space n’est pas le seul grand projet sur le CV de Root. Le natif de Sarasota, en Floride, est apparu dans des dizaines de films, d’émissions de télévision et de séries animées au fil des ans.

Vous pouvez voir Root apporter des personnages à l’extérieur de Milton dans O Brother, Where Art Thou ?, Selma, No Country for Old Men et Dodgeball: A True Underdog Story. Ses fonctionnalités d’animation incluent Rango, Finding Nemo, Finding Dory, Ice Age & Ice Age: The Melt Down et The Country Bears.

Root a également joué un propriétaire de station de radio sur NBC’s NewsRadio pendant cinq saisons, ainsi que de nombreuses autres.

Qu’est-ce que Root jusqu’à nos jours?

En 2019, Root a réalisé huit projets, dont trois en tant que rôles récurrents: Barry, Amphibia et The Man in the High Castle. Il ne semble pas ralentir en 2020.

Selon IMDb, Root a jusqu’à présent six projets cette année, dont un en pré-production, Masters of the Universe: Revelation. Root joue le rôle de voix récurrente de Cringer.

Il est difficile de dire s’il y aura jamais une réunion ou un suivi de l’espace de bureau. Mais, si Mike Judge est derrière, c’est aussi bon que l’or.