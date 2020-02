Qui jouera dans la suite «Knives Out»? Le réalisateur Rian Johnson prend des suggestions

Une (sorte de) suite du film nominé aux Oscars Knives Out est en préparation. Et bien que nous devions peut-être attendre un peu pour savoir qui en fera partie, nous pouvons faire du casting en attendant. Après tout, le scénariste-réalisateur Rian Johnson a lu certaines de vos idées et il est à bord.

Rian Johnson a réalisé “Knives Out”

Rian Johnson assiste à la première européenne de «Knives Out» le 08 octobre 2019 à Londres, en Angleterre. | Dave J Hogan / .

Johnson est un écrivain et réalisateur avec des crédits notables à son nom. Il a attiré de grands noms avec ses premières œuvres Brick, The Brothers Bloom et Looper, mais ce n’est qu’en 2017, lorsqu’il était à la tête de Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi, qu’il est devenu un nom familier.

Bien qu’il n’ait pas été ramené pour l’épisode IX, Johnson a propulsé sa carrière avec un film qui sera maintenant le début de sa propre propriété intellectuelle: Knives Out. Le mystère a fait ses débuts au Festival international du film de Toronto en septembre 2019 avant sa sortie le week-end de Thanksgiving.

Le film présentait un casting de stars

Si vous pensiez que Johnson avait travaillé avec de grands noms auparavant, il s’est surpassé avec cet incroyable ensemble. Knives Out a non seulement marqué le premier film de Chris Evans après Avenger: Endgame, mais présente également les talents de stars comme Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Christopher Plummer, Lakeith Stanfield et bien d’autres.

Les célébrités majeures ont peut-être été ce qui a attiré les fans au théâtre, mais elles sont restées pour les rebondissements soigneusement calculés. Knives Out a été un succès critique et commercial. Il a même remporté une nomination aux Oscars pour le scénario de Johnson.

Une suite arrive

Que fait un studio lorsqu’un film est aussi performant? Faites une suite, bien sûr. Avant même que les nominations aux Oscars ne soient annoncées, Johnson a déclaré qu’un autre film dans l’univers Knives Out était en cours. À l’époque, il n’avait pas été éclairé, mais cela est venu peu de temps après.

Le film à venir a été posé comme un véhicule pour le personnage de Daniel Craig, le détective privé du Sud Benoit Blanc, qui est appelé à enquêter sur la mort mystérieuse du patriarche Harlan Thrombey dans le film original.

Johnson a lu les suggestions de titres de fans

Les fans de Knives Out étaient bien entendu ravis de cette nouvelle. Et Lionsgate a profité de ce battage médiatique en leur faisant donner leurs suggestions pour le titre de la suite sur Twitter. Beaucoup de ceux donnés incluaient le nom de Blanc, mais quelques autres ont fait allusion à d’autres acteurs qui pourraient rejoindre le casting.

«Cela, je pense, nous ouvrirait une très grande ouverture: Knives Out II: Adam Driver Is In It», a déclaré Johnson. “[I can] seulement de l’espoir », at-il ri. Une autre suggestion était Chives Out, qui mettrait en vedette Guy Fieri. Ensuite, Johnson a lu: «Neve’s Out Too, avec Neve Campbell jouant des jumeaux. Ça pourrait être génial. Nous aurions un lien avec Scream », a-t-il dit, faisant référence à la franchise d’horreur populaire de l’actrice.

Qui reviendra pour la suite?

Toutes ces suggestions sont principalement juste pour le plaisir, nous pouvons supposer. Mais les chances de Campbell ou Driver de faire une apparition sont plus probables qu’Evans ou l’un des autres acteurs de Knives Out susmentionnés qui reviennent à leurs rôles.

«J’écris ce qui, je l’espère, sera le prochain en ce moment. Mais l’idée est que ce serait Daniel Craig en tant que détective – tout nouveau casting, toute nouvelle affaire, tout nouveau lieu. C’est comme faire un autre mystère d’Hercule Poirot comme Agatha Christie, tu sais? Nous verrons donc », a déclaré Johnson à Entertainment Weekly sur le tapis rouge des Oscars 2020.