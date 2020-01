Qui Owen Wilson va jouer dans le Loki de Marvel pour Disney +?

Owen Wilson a rejoint le casting de “Loki”, une série de streaming Marvel pour Disney +.

Bien que les détails de son rôle soient gardés secrets, Wilson jouera aux côtés de Tom Hiddleston en tant que personnage titulaire, reprenant son rôle de la Univers cinématographique Marvel, en commençant par 2011 “Thor. “

L’acteur de 51 ans est surtout connu pour son travail dans des films de Wes Anderson tels que “The Royal Tenenbaums”, “The Darjeeling Limited” et “The Life Aquatic with Steve Zissou”, et de larges comédies comme “Zoolander” et ” Crashers de mariage. ” Il a également été nominé pour un Oscar aux côtés d’Anderson pour leur scénario “The Royal Tenenbaums” en 2002.

“Loki” se concentrera sur les aventures du frère adoptif espiègle de Thor alors qu’il apparaît “à travers l’histoire humaine comme un influenceur improbable sur les événements historiques”, selon The Hollywood Reporter.

Le demi-dieu a été vu pour la dernière fois se téléporter en utilisant le Tesseract lorsque les Avengers sont revenus à temps pour visiter New York en 2012 dans “Avengers: Endgame”.

La production a déjà commencé et la série devrait baisser au début de 2021.

Le directeur de la création de Marvel, Kevin Feige, a confirmé que l’émission en streaming serait directement liée à la sortie en salle de “Doctor Strange dans le multivers de la folie” prévue le 7 mai 2021.

Feige a également annoncé que les autres sorties sur petit écran de l’univers Marvel concerneront leurs homologues sur grand écran.

“Ces épisodes se croiseront avec les films de manière très importante. C’est une forme de narration totalement nouvelle avec laquelle nous pouvons jouer et explorer”, a-t-il déclaré. Variété en avril 2019.

Découvrez quelques-unes des meilleures réactions sur Twitter ci-dessous, y compris Tom se faisant passer pour Owen en tant que Loki. Comme dirait Owen, “Wow.”

Tom Hiddleston explique l’impression d’Owen Wilson en tant que Loki pic.twitter.com/kYX5YMg3jr

– Marsini 👏😂🎈 (@marianatmel) 31 janvier 2020

Owen Wilson a été casté dans la série ‘Loki’ Disney +, mais nous l’aimons toujours pour Chewbacca pic.twitter.com/Z322ivtsrP

– Screen Junkies (@screenjunkies) 31 janvier 2020

Owen Wilson fait partie de la série Loki, alors peut-être qu’il s’agit en fait d’un remake de Midnight in Paris, mais au lieu d’artistes, c’est Norse Gods #loki pic.twitter.com/pyy2cQvYd1

– Jona (@anotherlokigirl) 31 janvier 2020

Heureux de voir la vraie raison pour laquelle Owen Wilson a tendance! J’ai eu peur! #theycomeinthrees pic.twitter.com/Yzol5DTHtI

– Je suis Jack … (@IAmJacksFeed) 31 janvier 2020

moi regardant à travers mes bandes dessinées liées à asgard essayant de comprendre qui pourrait être putain de wilson: pic.twitter.com/y0mtWck1y7

– siân into mystery 🇪🇺 (@sianofhel) 31 janvier 2020

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir la galerie de photos

. / Marvel

Acteurs de Marvel qui ont à l’origine auditionné pour d’autres rôles dans le MCU