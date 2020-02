Qui Peter Weber choisit-il pour ses deux derniers matchs? Les spoilers sont sortis, mais vous pouvez probablement le dire par l’édition

Une nouvelle semaine, un nouveau méchant – c’est la devise de The Bachelor Season 24. Après être tombé amoureux de Peter Weber pendant la saison de Hannah Brown de The Bachelorette, les fans s’attendaient à une saison de romance et d’histoires réconfortantes. Cependant, ils ont reçu le contraire. Chaque semaine, les producteurs ont produit un nouveau méchant, ce qui rend difficile pour quiconque de gagner le cœur de Pilot Pete. Alors, qui choisit Weber dans The Bachelor? Les deux derniers ont été révélés. Mais les chances sont que les téléspectateurs savent déjà comment la saison a été éditée.

[Alertespoil:[Spoileralert:Le célibataire Saison 24.]

La saison de Peter Weber de «The Bachelor» est remplie de «méchants»

L’animateur Chris Harrison affirme toujours que la saison en cours de The Bachelor est «la plus dramatique de tous les temps». Maintenant, la saison de Weber est peut-être là-haut – mais pas du tout pour les bonnes raisons. L’émission de télé-réalité ABC approche de sa septième semaine. Et jusqu’à présent, chaque épisode a eu son propre «méchant».

Au début, Kelsey Weier et Hannah Ann Sluss sont entrées dans «Champagne Gate». Au début, Hannah Ann était appelée voleuse de champagne. Puis le récit s’est rapidement tourné vers Kelsey, la décrivant comme une épave émotionnelle et une brute.

Lorsque ce drame a éclaté, Sydney Hightower semblait soudainement livide à Alayah Benavidez pour être faux. Puis Victoria Paul a révélé qu’Alayah lui avait dit de mentir aux producteurs pour se connaître du monde du spectacle. Mais quand Alayah est revenue après son élimination, elle a dévoilé Victoria P. comme menteuse. Quoi qu’il en soit, les dégâts ont été causés. Plusieurs scènes ont montré le casting du Bachelor attaquant Alayah pour son retour.

Plus tard, Tammy Ly a été choisie pour devenir la prochaine méchante de Bachelor lorsqu’elle a exprimé son inquiétude concernant le statut émotionnel de Kelsey à Weber. Tammy est allée trop loin lorsqu’elle a confronté Kelsey à propos de sa consommation d’alcool et d’un problème potentiel de drogue. Puis dans le prochain épisode, Tammy s’y est mise avec Mykenna Dorn.

Il semble que Weber soit au courant de tous les méchants cette saison. Lors de son entretien avec Access le 5 février, le célibataire a déclaré: «Je n’avais certainement pas de méchant clair. J’ai juste eu des femmes chaque semaine qui ont joué le rôle de la dramaturge. »

Qu’attendre du top six de Peter Weber sur «The Bachelor»

À l’approche de The Bachelor Week 7, Weber a encore six femmes – Hannah Ann, Kelsey, Victoria F., Natasha Parker, Kelley Flanagan et Madison Prewett. Cela dit, il y a encore beaucoup de drame à venir.

Selon une bande-annonce de la semaine 7, Kelley pourrait devenir le prochain méchant de la saison de Bachelor de Weber. Elle a un rendez-vous 3 contre 1 avec Hannah Ann et Victoria F. Mais cela ne semble pas se passer sans problème.

“Dans une saison dramatique, personne ne l’a vue venir”, dit une voix off avant de plonger dans quelques clichés pas si charmants de Kelley. Puis dans un confessionnal, Victoria F. dit: “C’est une psychopathe.”

Cela dit, il est toujours possible que Victoria F. soit celle en difficulté. Avant la première de The Bachelor, Harrison a révélé que Victoria F. avait son moment de méchant.

“Je ne sais pas si elle est la méchante de la saison mais je pense qu’elle finit par être une, oui”, a déclaré Harrison à Entertainment Tonight. “Je suppose qu’il est difficile de la définir comme une méchante entre guillemets, car il y a beaucoup de couches, beaucoup de couches dramatiques intéressantes pour cette saison avec beaucoup de ces femmes.”

Maintenant, avec presque toutes les femmes impliquées dans le drame, qui choisit Weber à la fin du baccalauréat? Après avoir pris en compte la modification de chaque candidat et la façon dont son temps d’écran limité est utilisé, les spoilers ne sont pas trop surprenants.

[Alertespoiler:quiPeterWeberchoisitcommesesdeuxderniers[Spoileralert:WhoPeterWeberpicksashisfinaltwoinLe célibataire Saison 24.]

Réalité Steve révèle qui Peter Weber choisit comme ses deux dernières femmes sur “The Bachelor”

Chris Harrison et Peter Weber | Valerie Macon / . via .

Avant la première, le connaisseur de Bachelor Nation, Reality Steve, a gâté qui a remporté les deux premières places dans le cœur de Weber. Après avoir éliminé Kelsey après les villes natales et Victoria F. la semaine suivante, Hannah Ann et Madison deviendront les deux derniers choix de Weber.

Pour la plupart, les fans de Bachelor Nation ne devraient probablement pas être surpris par les deux derniers de Weber. Bien que Hannah Ann ait été impliquée dans “Champagne Gate”, le drame a continué de se concentrer sur Kelsey. Comme mentionné, il a également été fortement suggéré que Victoria F. et Kelley s’impliquent dans quelque chose dans les prochains épisodes.

Pendant ce temps, Natasha et Madison n’ont pas reçu beaucoup de temps d’écran lors de la saison de Bachelor de Weber. Néanmoins, les représentations des deux femmes par les producteurs étaient très différentes. Weber et Natasha n’ont jamais semblé avoir une étincelle qui prolongeait l’amitié passée. D’un autre côté, Madison a toujours captivé Weber quand ils se sont retrouvés seuls.

Peter Weber | Francisco Roman via .

Quoi qu’il en soit, les téléspectateurs ne découvriront pas ce qui se passe dans la finale de la saison 24 de The Bachelor avant sa diffusion sur ABC. Avant le début de la nouvelle saison, Weber a révélé que son choix final serait intact.

“Je suis très confiant que personne ne pourra le gâcher”, a déclaré Weber au Hollywood Reporter. «Il y a une raison pour laquelle je crois cela, et évidemment je ne peux pas le dire sinon ça le trahit. Je suis très confiant que Reality Steve et toutes ces personnes, ils ne vont pas savoir ce qui se passe. Il n’y a aucun moyen qu’ils vont le découvrir. “

Puis, en parlant avec Good Morning America, Harrison a laissé entendre que le voyage de Weber sur The Bachelor n’est “toujours pas terminé”. Alors, qui le pilote de 28 ans choisira-t-il dans la finale? Seul le temps nous le dira. Alors restez à l’écoute.

