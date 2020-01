Qui revient pour la saison 3 de la série Netflix? Alerte spoil

Presque dès que la saison 2 de You est tombée sur Netflix, les téléspectateurs dévoués se sont demandé si la série de thrillers bien-aimée reviendrait pour une saison 3.

Mais heureusement, vous n’avez pas eu à attendre longtemps les nouvelles. Netflix a annoncé le 14 janvier que Penn Badgley serait définitivement de retour pour une saison 3 en 2021.

Les fans de Joe Goldberg, le harceleur le plus aimé (et le plus craint) à la télévision, ont immédiatement commencé à deviner ce qui allait suivre. Nous avons laissé pour la dernière fois Joe regarder à travers les lattes de la clôture un mystérieux voisin, tandis que sa dernière dame était quelque part à proximité (et prétendument enceinte). Qui pourrait être la prochaine victime de Joe (ou Love Quinn) dans la saison 3?

Penn Badgley | Jim Spellman / .

Netflix a annoncé que vous reviendriez pour la saison 3 en 2021

Le 14 janvier, Netflix est allé sur Twitter pour annoncer que vous reviendriez pour une autre saison de 10 épisodes en 2021. «A bientôt, voisin. YOU S3 arrive », a lu l’annonce.

Harper’s Bazaar rapporte que les showrunner Sera Gamble et Joe Berlanti reviendront en tant que producteurs exécutifs, donc nous pouvons probablement nous attendre à la même bonté effrayante que nous avons connue et aimée au cours des deux premières saisons.

Bien sûr, les fans étaient peut-être un peu inquiets d’un renouvellement, mais Badgley a déjà divulgué la nouvelle (à peu près, du moins). Dans une interview accordée à Entertainment Tonight, il a brièvement mentionné «la troisième saison» avant de paniquer un peu et de dire qu’il «ne pouvait rien laisser échapper techniquement».

Love and Joe sera de retour pour la saison 3

Cela ressemble à la surprenante tournure d’une histoire de Joe avec son match (à plus d’un titre), Love Quinn, qui se poursuivra dans You Season 3.

Selon Harper’s Bazaar, Badgley et Victoria Pedretti, qui incarne Love, seront de retour pour la troisième saison. Depuis que nous avons vu Love pour la dernière fois tenter la tentative de meurtre de Joe avec une annonce de grossesse et une transition vers les “ burbs ”, nous sommes sûrs qu’il y aura beaucoup de drame sur les bébés avec nos deux tueurs en série préférés.

Gamble a également laissé entendre que la famille troublée de Love pourrait continuer à jouer un rôle plus important dans la troisième saison. Elle a déclaré à Entertainment Weekly dans une récente interview: «J’ai tellement de questions sur la mère de Love qui est incroyablement en photo à la fin de la saison, comme ce qu’elle sait vraiment sur ses enfants.» Peut-être qu’elle découvrira enfin la vérité à propos de sa fille parfaite dans la saison 3.

Les fans ont déjà plusieurs théories sur la prochaine saison

Bien sûr, avant la saison 3 de You, il y a une question dans l’esprit de tout le monde: qui diable est la dame que Joe rampe à travers la clôture? Avec une pile de livres à côté d’elle et une alliance (ce qui la rend inaccessible, bien sûr), elle ressemble exactement au type de Joe, c’est sûr.

Beaucoup de fans de You pensaient que ce pourrait être la mère de Joe, qui a subi un sort inconnu dans les nombreux flashbacks de la saison 2. Mais Badgley a réfuté la théorie des fans, disant à Bustle: “Ce n’est certainement pas sa maman.”

D’autres théories de fans suggèrent que cela pourrait être Guinevere Beck de la saison 1, de retour des morts (présumés), ou l’un de ses amis ou parents cherchant à se venger de Joe.

D’autres fans pensent que tout pourrait être dans la tête de Joe. “Le quartier dans lequel ils se trouvent à la fin est bien trop vierge pour être réel, mais la seule chose qui semble imparfaite est la barrière entre Joe et le voisin”, a écrit un fan sur Twitter. “La clôture représente la réalité, alias Joe inventant tout dans sa tête.”