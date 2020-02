Qui sera la nouvelle «personne» de Meredith après le départ d’Alex?

Après plus d’une décennie de développement de personnage extraordinaire, Alex Karev (Justin Chambers) a quitté Grey’s Anatomy. Le 10 janvier, Chambers a annoncé son départ de la série Shondaland. ABC a également révélé le dernier épisode de l’acteur déjà diffusé le 14 novembre. Et à ce jour, Alex n’a toujours pas reçu de bon départ. La dernière fois que le personnage de Chambers est apparu dans Grey’s Anatomy, Alex a soutenu sa «personne», Meredith Gray (Ellen Pompeo), lors de son audition au conseil médical. Alors naturellement, les fans se demandent qui sera la nouvelle personne de Meredith après avoir perdu Alex et Cristina Yang (Sandra Oh).

Meredith Grey

Ellen Pompeo dans le rôle de Meredith Gray dans ‘Grey’s Anatomy’ | Gilles Mingasson / ABC via .

La sortie de Chambers de Grey’s Anatomy est dévastatrice pour les fans de longue date. Cependant, il est probable que les personnages continueront. N’oubliez pas que le carrousel ne cesse de tourner. Mais même ainsi, les fans de Grey’s Anatomy se sont demandé si Meredith avait même besoin de quelqu’un pour être sa personne.

Ces dernières années, Meredith a prouvé à maintes reprises qu’elle est le soleil et qu’elle est parfaitement capable de gérer les choses par elle-même. Elle a également construit un système de soutien stable à Seattle et n’a pas nécessairement besoin de compter sur une seule personne pour être entière.

“Je suis heureux que Justin Chambers soit resté aussi longtemps qu’il l’a fait. Meredith a donc eu le temps de grandir avec Alex en tant que meilleure amie et personne, en l’absence de Cristina”, a écrit un fan sur Twitter. “Je pense qu’avec l’aide d’un thérapeute, elle n’a vraiment pas besoin d’une seule personne. Mer sait maintenant qu’elle a un village et qu’elle est mentor. »

Pendant ce temps, d’autres fans ont suggéré qu’une finale possible de Grey’s Anatomy pourrait provenir du fait que Meredith se serait choisie comme sa personne – et cela irait dans la direction complètement opposée.

Sur Reddit, un utilisateur théorisé Meredith deviendra sa propre personne et apprendra à «être complètement seul avec des liens minimaux avec Seattle». Ensuite, Meredith quittera la ville, laissant tout derrière lui dans la finale.

Jo Karev (Wilson)

Avec Alex disparu, de nombreux fans de Grey’s Anatomy croient que Jo (Camilla Luddingson) deviendra la nouvelle personne de Meredith, selon la façon dont le personnage fera sa grande sortie.

Au cours des dernières saisons, Meredith s’est présenté pour Jo d’une manière à laquelle nous ne nous attendions pas après la première apparition de Jo lors de la neuvième saison. Et compte tenu de leur perte mutuelle d’Alex – quelle que soit la façon dont le spectacle l’écrit – Jo et Meredith pourraient s’appuyer l’un sur l’autre pour combler l’écart.

«Peut-être Jo. Ils se sont rapprochés au fil des saisons et ils perdront tous les deux Alex », a écrit un fan sur Reddit.

«Jo et Mer se rapprochent vraiment. Je parierais que ce soit elle “, a ajouté un autre fan. “Ils ont également la possibilité de pousser à l’autonomisation des femmes, ce que Grey semble vouloir pousser de plus en plus ces derniers temps.”

Cormac «McWidow» Hayes

Comac Hayes, alias McWidow (Richard Flood), a remplacé Alex en tant que responsable de la chirurgie pédiatrique de Grey Sloan Memorial. Mais assumera-t-il également le rôle de nouvelle personne de Meredith?

Jusqu’à présent, nous avons vu le cadeau de Cristina le toucher avec Meredith. Cependant, certains fans pensent que la relation de Meredith avec McWidow deviendra une amitié contre une romance à part entière. Un fan a écrit:

Après les nouvelles, je pense que McWidow sera son amie et non son intérêt amoureux (ou son court intérêt amoureux puis son ami). Il y a une petite possibilité que Krista chargera Merluca et Deluca ne partira pas. Mais le gars a du temps avec Mer et semble ici pour rester. De plus, il a des liens avec Cristina, donc le fait qu’ils soient amis ne sera pas complètement aléatoire.

Cela dit, certains fans n’étaient pas convaincus. “Sa personne ne peut pas être McWidow, je vais poursuivre”, a écrit un rédacteur. «J’ai adoré le fait que Meredith ait sa personne et la personne avec qui elle voulait être. Comme séparé. “

Maggie Pierce et Amelia Shepherd

Maggie Pierce (Kelly McCreary) et Amelia Shepherd (Caterina Scorsone) sont également des candidats viables pour devenir la personne de Meredith sur Grey’s Anatomy. Pour certains, cela peut sembler un peu dérogatoire, car elles sont déjà sœurs. Cependant, il serait également agréable de voir le spectacle nourrir le trio plus que par le passé.

“J’espère qu’ils se concentrent davantage sur la relation entre Amelia et Maggie et Mer”, a écrit un fan. “J’aimerais que Meredith se rapproche de ses sœurs.”

Puis, quand un autre fan a répondu, notant que la relation se sentait «forcée», l’affiche originale se demandait «si les écrivains accordaient plus d’attention… à sa relation avec ses sœurs et écrivaient des scènes plus riches avec elles, elles ne se sentiraient pas si forcées.»

Ils ont ajouté: “Meredith était beaucoup plus proche et avait beaucoup plus de scènes significatives avec Alex et Cristina qu’avec Maggie ou Amelia.”

Franchement, la plupart de ces théories de fans pourraient se produire. À ce stade, le spectacle n’a pas de limites. Et peu importe ce qui se passe sur Grey’s Anatomy, Meredith ira très bien. Alors prions simplement qu’Alex reçoive une fin qui convienne à son personnage.

Lire la suite: “Grey’s Anatomy”: Shonda Rhimes et Sandra Oh’s Oscar Party Reunion ont des fans implorant le retour de Cristina Yang