Qui Shawn Mendes est-il sorti avant Camila Cabello?

Shawn Mendes et Camila Cabello avaient longtemps fait l’objet de rumeurs de fréquentation, pendant des années en fait, avant de devenir un couple officiel l’année dernière.

Ce qui a commencé comme une amitié étroite s’est maintenant transformé en une relation complète avec un PDA abondant. Cabello a daté publiquement Matthew Hussey pendant plus d’un an, mais qui est dans le passé de Mendes?

Shawn Mendes et Camila Cabello | Sarah Morris / FilmMagic

Shawn Mendes est sorti avec Hailey Baldwin… en quelque sorte

Lors de ses allers-retours avec son mari, Justin Bieber, Hailey Baldwin (maintenant Bieber) a été aperçu à plusieurs reprises se rapprocher de Mendes. En 2017, ils auraient été ensemble à la fête d’Halloween de Kylie Jenner, puis en décembre, TMZ les a repérés en train de se câliner à Toronto.

Leur présence ensemble au Met Gala 2018 avait des fans et des médias certains que c’était leur annonce officielle, mais le couple a par la suite nié de telles affirmations au People Magazine.

«Non, nous ne faisions pas nos grands débuts. Nous avons tous deux été invités à marcher par Tommy Hilfiger », a déclaré Mendes.

Baldwin, pour sa part, a trouvé les rumeurs drôles et a ajouté: «J’essaie de garder ce côté de ma vie aussi privé que possible. Je n’ai pas l’impression de devoir m’expliquer aux gens parce que c’est ma vie. “

Après que les deux ne soient plus «pas ensemble» et qu’elle a rapidement épousé Bieber, Mendes a ouvert un peu plus sur la nature de leur relation. Il a dit à Rolling Stone en 2018 qu’il ne voulait pas titrer leur relation et que “c’était plus une zone de limbes”.

La rumeur veut que Mendes soit sortie avec l’actrice Chloë Grace Moretz en 2016, mais cela n’a jamais été confirmé.

Shawn Mendes n’avait jamais été amoureux

En 2018, lors d’un entretien avec GQ britannique, Mendes s’est permis d’être vulnérable et véridique sur sa vie et ses expériences de rencontres. Il a exprimé qu’il avait été proche de tomber amoureux dans le passé mais n’avait jamais vraiment été amoureux, et que [him] un faux »pour avoir écrit sur l’amour. Apparemment, il n’était pas trop battu contre Baldwin, car il a dit qu’il n’avait jamais connu de chagrin non plus.

Lorsqu’on lui a demandé s’il sortait jamais avec un fan, il a répondu oui et développé ses pensées en disant: “La vérité est que votre femme ou votre petite amie devrait être votre plus grand fan. Donc, à la fin de la journée, vous devriez être les plus grands fans les uns des autres. “

Shawn Mendes et Camila Cabello se sont rencontrés en tournée

Lorsque Cabello était encore dans le groupe de filles, Fifth Harmony, elle a ouvert pour Austin Mahone avec Mendes en 2014. Dans une interview avec V Magazine, avant de devenir un couple, ils ont partagé leurs premières impressions les uns des autres. Cabello se souvenait de Mendes collé à lui-même et jouant de la guitare. Mendes se rappelait comment Cabello allait vraiment parler et l’écouter.

Mendes a également déclaré que Cabello était fou, même fou, mais il est clair qu’il avait un sentiment d’admiration à son sujet et le voulait dans le bon sens: «Je regarderais à travers le [tour bus] fenêtre et je vous vois comme, voler autour d’un scooter et sauter et faire des roues de charrette. Je serais comme, elle est folle. “

Ils se sont retrouvés en ouverture pour Taylor Swift et c’est alors qu’ils ont écrit leur chanson «Je sais ce que tu as fait l’été dernier» ensemble.

Shawn Mendes et Camila Cabello sont les plus grands fans de l’autre

Après la sortie de leur single, les deux jeunes stars ont connu une interview très inconfortable avec James Corden. Il continuait d’insister sur le fait qu’ils devaient être ensemble, ou tout au moins s’étaient entendus. Ils ont insisté sur le fait qu’ils n’étaient que de bons amis. Cabello a même dit qu’elle avait été zonée entre amis et que Mendes l’appelait «enfant».

Pourtant, les deux sont restés amis et partisans l’un de l’autre au fil des ans. Il est clair que Mendes a maintenu beaucoup de respect et d’admiration pour Cabello. Il la qualifiait souvent de «matériel d’épouse» et chantait ses louanges.

Après la sortie d’une nouvelle collaboration, «Señorita» et le clip musical torride qui l’accompagnait, Cabello a rompu avec Hussey et s’est officiellement associé à Mendes en juillet 2019. Les deux sont toujours aussi forts.