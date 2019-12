Qui sont les nouveaux membres de la distribution?

Vanderpump Rules saison 8 présente aux téléspectateurs une multitude de nouveaux visages. Alors que les acteurs de base comme Jax Taylor, Stassi Schroeder et Kristen Doute restent, les téléspectateurs rencontreront cinq nouveaux membres de la distribution.

Lisa Vanderpump | Banque de photos Greg Endries / Bravo / NBCU via .

Raquel Leviss et Beau Clark sont deux nouveaux membres officiels de la distribution que les téléspectateurs connaissent déjà. Clark est le fiancé de Schroeder et Leviss sort avec James Kennedy. Leviss travaille également maintenant à SUR. Cette année, Billie Lee est absente du casting. Lee était l'hôtesse transgenre qui a affronté les membres de la distribution l'année dernière. Elle a finalement arrêté de travailler chez SUR.

Alors, qui sont les nouveaux acteurs? Les cinq débutants travaillent chez SUR et TomTom, mais tous ne sont pas des SURvers. Un membre du casting travaille aux côtés du manager de SUR, Peter Madrigal. L'autre nouvel acteur participe à l'exécution de TomTom.

La direction recrute

Jusqu'à présent, les téléspectateurs ont rencontré les propriétaires Lisa Vanderpump, Ken Todd et Guillermo et Nathalie Zapata. Le seul gestionnaire à l'écran est Madrigal. Mais la saison 8 présente aux téléspectateurs le directeur adjoint de SUR, Danica Dow, et le directeur général de TomTom, Max Boyens.

La biographie de Boyens reflète une étroite amitié avec les patrons Tom Sandoval et Tom Schwartz. «En tant que charmant directeur général de TomTom, Max Boyens vit sa meilleure vie. Il partage une amitié étroite avec les patrons Tom Schwartz et Tom Sandoval et bénéficie de la confiance durement gagnée de la propriétaire Lisa Vanderpump. Il a également une vie amoureuse très active qui est régie par une seule règle: ne sortez jamais avec un employé. C'est jusqu'à ce que Dayna Kathan arrive. Lorsque Max décide de briser sa règle pour la belle hôtesse intelligente, le moulin à rumeurs SUR drague des secrets de son passé qui menacent sa réputation. »

Dow est le plus jeune directeur adjoint de SUR. «En tant que plus jeune directrice adjointe de l'histoire de SUR, Danica Dow a du mal à séparer sa vie personnelle de sa vie professionnelle – d'autant plus qu'elle travaille avec tous ses amis et ex-petit ami. Elle est également la seule femme à voir au-delà des charmes de Max Boyens, directeur général de TomTom et playboy résident. Lorsque Max commence à sortir avec Dayna Kathan, Danica divulgue des informations sur son passé qui menacent sa nouvelle relation et mettent les deux managers de Lisa en désaccord. "

Ces acteurs chauffent SUR

LES SURVERS Dayna Kathan, Brett Caprioni et Charli Burnett vont probablement alimenter une quantité importante de drames. SURVER Scheana Shay se réfère à Burnett comme son «mini-moi» mais elle pourrait se retrouver «à l'opposé de la séquence jalouse de Scheana».

Caprioni s'intéresse à Kathan, mais cela peut être problématique car Kathan et Boyens ont un enchevêtrement romantique. "Comédienne aspirante et impertinente, Dayna Kathan est la toute nouvelle serveuse en formation de SUR. Mais tout change quand elle tombe amoureuse de Max Boyens, directeur général de TomTom et ex-amour de Scheana. Quand le moulin à rumeurs tourbillonne sur les activités parascolaires de Max, Dayna doit décider de lui donner une chance ou de passer à des pâturages plus verts avec son amie proche et SURver, Brett Caprioni. "

Caprioni pourrait également être le prochain intérêt amoureux de Shay qui, selon elle, n'est qu'un ami. «Brett attire immédiatement l'attention de la séduisante Scheana Shay, dont l'insistance pour que leur relation reste idiote platonique n'est absolument personne. Brett considère Max comme l'un de ses amis les plus proches à LA, mais c'est tout ce qui est en jeu quand il exprime son intérêt pour l'ancienne aventure de Max, Dayna. "

Vanderpump Rules saison 8 premiers ministres le 7 janvier à 9/8 central seulement sur Bravo.