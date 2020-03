Qui sont Sadie et Eli? La fille au cheval et son père ont surpris les fans dans la finale de la saison 4

[Spoiler alert: This Is Us Season 4, Episode 18.] La finale de la saison 4 de This Is Us a stupéfié les fans lorsque la série NBC a présenté un nouveau groupe d’étrangers. À la fin de l’épisode – intitulé “Strangers: Part Two” – tout le monde était ravi de rencontrer la sœur adoptive de Jack Damon (Blake Stadnik), Hailey (Adelaide Kane). Cependant, les téléspectateurs étaient un peu confus lorsque le drame NBC a mis en évidence deux nouveaux personnages, Sadie (Glory Joy Rose) – alias la fille avec un cheval – et Eli (Josh Hamilton), sans préciser leur lien direct avec le clan Pearson. Alors, qui sont Sadie et Eli sur This Is Us? Voici ce que nous savons.

Qui sont Sadie et Eli Mason de la finale de la saison 4 de «This Is Us»?

Lorsque la finale de la saison 4 de This Is Us est revenue d’une pause commerciale, certains fans ont pensé qu’ils étaient transportés vers un autre spectacle. Aucun Pearsons n’a été trouvé, et Eli et Sadie étaient au premier plan. Dans la scène, Eli a tenté d’apprivoiser un cheval nommé George. Puis Sadie, une fille aux cheveux roux, est apparue et a passé un bon moment avec son père.

“Je ne savais pas que 7 heures du matin était une heure amateur”, a déclaré Sadie. Eli a noté qu’il avait enseigné à sa fille tout ce qu’elle savait. Mais même ainsi, il a appelé le nouveau cheval un «citron» alors qu’il continuait à lutter. Et finalement, Sadie a pris les rênes. Elle a pu calmer George facilement.

La scène s’est terminée et les deux personnages n’ont pas été revisités jusqu’à la seconde moitié de la finale de This Is Us. Dans la séquence suivante, Sadie a apprivoisé George. Elle a compris que le cheval agissait parce qu’il voulait courir après avoir été enfermé.

“Peu tôt pour l’abandonner, tu ne crois pas?” Dit Sadie à Eli. “Vous ne lui avez même pas encore donné la chance d’être lui-même.”

Eli a été impressionné par les propos de sa fille. Il est ensuite parti travailler, où les fans de This Is Us ont découvert le lien de la famille avec les Pearsons – Eli est le Dr Mason, OB / GYN de Madison (Caitlin Thompson). Elle est enceinte de bébés jumeaux de Kevin (Justin Hartley).

Lors d’un rendez-vous, Madison est tombée en panne et Eli a noté que c’était sa troisième visite seule. Madison a admis qu’elle n’avait parlé à personne de la grossesse, même du père. Elle avait peur parce qu’elle sait que Kevin vient d’une «longue lignée de grandes histoires d’amour» et a supposé que la situation ne serait pas son rêve devenu réalité.

Cependant, Eli a donné à Madison un petit conseil, qui faisait écho à ce que Sadie avait dit plus tôt. “Peu tôt pour l’abandonner”, a déclaré Eli. “Vous ne lui avez même pas encore donné la chance d’être lui-même.”

La suggestion a éclaté. Et à la fin, Madison a parlé à Kevin de la grossesse.

Glory Rose et Josh Hamilton jouent Sadie et Eli sur ‘This Is Us’

Josh Hamilton | Images de Ray Tamarra / GC

Après la finale de This Is Us Saison 4, les fans ont posé un million de questions sur Eli et Sadie, y compris les acteurs derrière eux. Rose – qui joue Sadie – a participé à une poignée de projets, dont Coop et Cami Ask the World de Disney Channel et Danger Force de Nickelodeon.

Pendant ce temps, Hamilton – qui joue Eli – travaille dans l’industrie depuis la fin des années 70. Il est donc possible que vous ayez déjà vu l’acteur. Hamilton est apparu dans Dark Skies et Eighth Grade. Il a également interprété Matt Jensen dans 13 Reasons Why, Arthur Gilroy dans Madam Secretary et Hank Foxx dans American Horror Story: Coven.

Maintenant, Eli de Hamilton et Sadie de Rose continueront-elles d’avoir un impact dans l’histoire de la famille Pearson sur This Is Us? Selon Deadline, le créateur Dan Fogelman a révélé qu’Eli aura un impact sur Kevin lors de la cinquième saison.

“Josh est l’un de mes acteurs préférés”, a déclaré Fogelman. «Le docteur devient un personnage important la saison prochaine pour Kevin. Il a des jumeaux avec un inconnu virtuel, pas une expérience de naissance normale. Ce n’est pas par hasard qu’il a été présenté dans le même épisode que le Dr K [Gerald McRaney] revenu.”

Pour ceux d’entre vous qui ne se souviennent peut-être pas, le Dr K – alias Dr Nathan Katowski – était l’homme qui a accouché de Kevin, Kate et Kyle. Son discours sur la prise du «citron le plus aigre que la vie a à offrir et l’a transformé en quelque chose qui ressemble à de la limonade» a également inspiré Jack (Milo Ventimiglia) et Rebecca (Mandy Moore) pour adopter Randall. Puis, dans la finale de la quatrième saison, le Dr K a encouragé davantage les Pearsons à l’occasion du premier anniversaire du Big Three.

Avec les remarques de Fogelman sur les deux OB / GYN, il sera intéressant de voir comment Eli remplit les chaussures du Dr K pour la prochaine génération de Pearsons. Mais vu que les deux personnages sont déjà liés par leur commentaire de citron, nous pensons que ce sera un bon ajustement. Nous sommes donc ravis de voir le nouveau venu aider Kevin dans This Is Us Season 5. Restez à l’écoute.

Lire la suite: “C’est nous”: les combats de Randall et Kevin font plus de mal que prévu