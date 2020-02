Qui sont Sam et Colby et pourquoi «Shadow Man» a-t-il tendance?

Le paysage en constante évolution de Twitter peut devenir une source d’actualités, de plaisanteries ludiques, de conversations intimes sur Internet ou de publicités, que vous soyez au courant ou inconscient.

Cela se produit tous les jours et toutes les nuits sur la plateforme, et ce week-end, le hashtag «ShadowMan» a commencé à faire son chemin. Cela a alarmé certains, embrouillé d’autres et incité à l’anticipation de ceux qui étaient au courant.

Mais pour ceux qui ne savent pas qui est “Shadow Man” et pourquoi cette mystérieuse figure est apparue dans leurs fils Twitter, voici un petit historique.

Sam et Colby participent aux Streamy Awards | Andrew Toth / . pour les Streamy Awards

Sam et Colby sont derrière le hashtag ‘ShadowMan’

Sam Golbach et Colby Brock sont une paire de vloggers YouTube dont la spécialité est les vidéos d’horreur. Ils ont bâti un énorme succès sur les réseaux sociaux et en plus de créer des vidéos YouTube, le duo s’est associé à l’unité Snap Original de Snapchat pour lancer Stranded With Sam And Colby.

En règle générale, ils explorent des sites hantés à travers le monde et participent occasionnellement à des rituels tout en visitant les lieux effrayants. Selon Tubefilter, ils ont même été arrêtés pour intrusion au cours d’une aventure.

Au cours de certains de leurs voyages, ils s’associent à Corey Scherer, un camarade vlogger qui aime aussi les choses hantées et fantasmagoriques. Ils ont parlé de Shadow Man dans le passé, et ce n’est pas le personnage de Disney’s The Princess and the Frog.

Il est une figure de leurs rencontres fantomatiques et Sam et Colby ont déclenché une frénésie sur Twitter en le mentionnant à nouveau.

Le retour de «Shadow Man» est officiel

Dans leurs efforts pour présenter leur nouvelle série YouTube,

les vloggers ont fait éclore la campagne «#ShadowMan». Le premier épisode a été publié

à la plate-forme et présente Sam, Colby, Corey et Jake Webber en route pour Miami

Hôtel Biltmore.

Mais il y a un problème persistant avec Shadow Man, un soi-disant esprit qui suit Corey de temps en temps depuis des années, mais ces derniers mois, a été plus cohérent. Le sujet est apparu dans la vidéo alors que l’équipage parlait avec une sorcière, et elle donne quelques conseils de protection.

Regardez-le ici. Pendant le tournage de leur précédente expédition au château de Queen Mary, Corey a déclaré qu’il sentait que Shadow Man était là et qu’il avait l’air légitime terrifié. Oui.

Les fans sont ravis de “Shadow Man”

Les disciples de Sam et Colby étaient ravis d’apprendre que le

L’histoire de Shadow Man reprendrait – avec l’aimable autorisation d’un médium et d’une sorcière – dans ce

nouvelle sortie. Cela ne fait que quelques heures et la vidéo a déjà recueilli plus

de plus d’un demi-million de vues.

Désireux de voir et d’en savoir plus sur les expériences / cauchemars de Shadow Man et Corey, les téléspectateurs se connectent pour voir comment le reste de cette série d’hôtels se déroule.

En plus de cela, certains fans sur YouTube partagent des détails sur leurs propres expériences avec les figures d’ombre. Les gens sont à la fois effrayés et intrigués.

Comme il est de coutume avec la chaîne de Sam et Colby, le thème “Retour de l’homme de l’ombre” et l’expédition de l’hôtel se dérouleront probablement au cours de plusieurs épisodes.

Si vous aimez les visites effrayantes et les rencontres paranormales, n’hésitez pas à suivre. The Shadow Man n’est pas un rêve, mais il peut devenir une légende urbaine des médias sociaux.