Quoi de neuf avec le film «The Wicked», basé sur la comédie musicale de Broadway?

Il y a de fortes chances que si vous commencez à exploser au hasard "Defying Gravity", une poignée de personnes sauraient d'où il vient et chanteront probablement. Tout en essayant de boucler les notes comme le fait Idina Menzel, vous pourriez également vous demander: «N'y avait-il pas déjà supposé une version cinématographique de Wicked?» La réponse serait oui. Oui il y avait. Cependant, en raison de la programmation des studios et ainsi de suite, il a été déplacé. Voici une mise à jour pour les fans obsédés par Oz.

Alli Mauzey et Lindsay Mendez, dans les rôles de Galinda et Elphaba, à l’appel de rideau pour «Wicked» célèbre son 10e anniversaire à Broadway en 2013 | John Lamparski / WireImage

C'est une adaptation que les fans veulent depuis des années

Dans le cas où Wicked ne vous est pas si familier, c'est une comédie musicale de Broadway inspirée du film The Wizard of Oz de 1939. Dans ce film, la méchante sorcière de l'Ouest est un vert, c'est-à-dire un être qui essaie de voler les chaussures de Dorothy et de la tuer, elle et ses amis. Mais Wicked, basé sur le roman de 1995 de Gregory Maguire, Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West, donne également à cette pauvre fille une trame de fond.

Vous voyez, tous les méchants ne naissent pas mal; certains pourraient affirmer qu'aucun d'entre eux ne l'est. Mais Elphaba n'est surtout pas né dans la méchanceté. Le bébé à la peau verte a été maltraité pour son apparence et a grandi battu à chaque tour. Elle possédait des capacités magiques et était très gentille et se souciait profondément de sa sœur abritée. Ce n'est que lorsque ses rêves sont brisés à Oz qu'elle devient ce que vous voyez dans Le Magicien d'Oz. Ses méthodes sont-elles justes pour Dorothy? Non. Mais fuiriez-vous également et tenteriez-vous de vaincre un sorcier corrompu? Ouais, probablement.

"Wicked" devait en fait être présenté en première cette année, à la place de "Cats"

Selon The Hollywood Reporter, la comédie musicale de Broadway a franchi le milliard de dollars au box-office en 2016 et a remporté 10 Tony Awards. Dire que c'est un succès ne lui rend pas justice, et une adaptation cinématographique est, bien sûr, à l'horizon. Cependant, il était prévu si longtemps à l’avance qu’il a été reporté.

Ce qui est intéressant, c'est qu'il a été déplacé pour faire place à Cats la comédie musicale. La comédie musicale féline a fait ses débuts le même week-end que The Rise of Skywalker et a été considérée comme un échec commercial et critique. Il avait un budget de 95 millions de dollars mais n'a fait que 6,5 millions de dollars le week-end d'ouverture; la perte est monumentale.

Quoi qu'il en soit, selon The Hollywood Reporter, le studio a déplacé Wicked de son emplacement du 20 décembre 2019 et Cats a été placé à la place. Récemment, le tweet annonçant initialement le film en 2016 a refait surface, et les fans sont encore plus prêts pour ce film que jamais auparavant.

Ils n'ont encore joué personne dans les rôles d'Elphaba ou de Galinda, mais attendent de nouvelles chansons

Il n'y a pas du tout d'actualité à ce sujet, car c'est encore si loin à l'avance. La nouvelle date de sortie a été fixée à près de deux ans plus tard, le 22 décembre 2021. Il reste donc encore un long chemin à parcourir, malheureusement. Les fans imaginent les rôles, qui incluent Lea Michele, Ariana Grande, Dove Cameron et Elphaba et Galinda. Mais il n'y a vraiment aucun moyen de savoir pour l'instant qui jouera les meilleurs amis tragiques.

En attendant, cependant, vous pouvez vous enthousiasmer pour les nouvelles chansons. Stephen Schwartz, qui était le parolier et compositeur de la comédie musicale originale de Broadway, a révélé au San Diego Comic-Con en 2016 que trois nouvelles chansons et une mélodie inutilisée feraient partie du film. Bien sûr, cela a été signalé en 2016 par Playbill lorsque le film avait encore une date de sortie en 2019, donc les choses pourraient changer d'ici 2021. Quoi qu'il en soit, il est bon de savoir que certains progrès ont été réalisés.

Donc, que vous soyez plutôt Galinda ou Elphaba, le film Wicked vous parviendra éventuellement. Pendant que vous attendez, quoi que vous fassiez: ne faites confiance à aucun sorcier.