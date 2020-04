R. Kelly demande à nouveau la libération de prison

2020-04-16 20:30:06

R. Kelly a de nouveau demandé à être libéré de prison au milieu de la pandémie de coronavirus, après que sa première demande ait été refusée au début du mois.

R. Kelly a de nouveau demandé à être libéré de prison.

Le tueur à gages “ Ignition ” s’est récemment vu refuser une libération sous caution lorsqu’il a demandé à être libéré du Metropolitan Correctional Center de Chicago – où il est détenu pour des délits de trafic sexuel, de racket et de pornographie juvénile – au milieu de la pandémie de coronavirus.

Mais la décision initiale ne l’a pas empêché de déposer une nouvelle requête d’urgence à libérer, car TMZ rapporte que Kelly prétend maintenant que la menace du virus – également connu sous le nom de COVID-19 – est plus grande maintenant qu’elle ne l’était lors de son premier dépôt antérieur. ce mois-ci.

Kelly et son équipe juridique disent que lorsqu’il a demandé à être libéré pour la première fois, le tribunal a noté qu’il n’y avait aucun cas confirmé de COVID-19 au MCC, mais selon leur requête, cela a maintenant changé.

Le chanteur déshonoré affirme qu’il y a maintenant au moins six cas confirmés parmi les détenus, ainsi que sept autres membres du personnel.

Kelly affirme que s’il n’est pas libéré, c’est une “probabilité absolue” qu’il “sera infecté par cette maladie mortelle”.

La requête aborde également les réclamations du juge dans son affaire, qui a déclaré que le chanteur n’avait pas expliqué comment il n’était toujours pas en danger de fuite.

Dans les documents, Kelly et son équipe affirment qu’il est trop “reconnaissable” pour fuir avec succès l’État de Chicago.

La motion se lit comme suit: “[Kelly is] la personne la plus évidente et la plus reconnaissable dans les rues de Chicago, ou n’importe où ailleurs dans le pays, à la lumière des sévères restrictions de séjour à la maison. ”

Kelly a également insisté sur le fait qu’il accepterait une surveillance 24h / 24 et 7j / 7 et un suivi GPS pour s’assurer qu’il ne se rendait nulle part ailleurs que chez lui ou ne rencontrerait personne d’autre que ses avocats.

Auparavant, la juge fédérale de Brooklyn, Ann Donnelly, a déclaré à propos de sa demande initiale: “Bien que je comprenne l’anxiété compréhensible du défendeur à propos de COVID-19, il n’a pas établi de raisons impérieuses justifiant sa libération.”

