R Kelly demande sa libération

R. Kelly a demandé à être libéré de prison en raison de la pandémie de coronavirus mais a besoin de l’approbation des juges de New York et de Chicago.

L’équipe juridique du chanteur “ I Believe I Can Fly ” a déposé des documents auprès de juges fédéraux à Chicago – où se trouve actuellement au Metropolitan Correctional Center de la ville en attendant son procès pour divers crimes sexuels – et Brooklyn lui demandant d’être autorisé à rester avec sa petite amie Joycelyn Savage dans le bâtiment Roosevelt Collection Lofts dans la boucle sud de Windy City.

Kelly fait face à un certain nombre d’accusations à Brooklyn, notamment de corruption et de racket, mais a comparu pour des audiences à New York par liaison vidéo car il a peur de voler.

Il a besoin de l’approbation du juge fédéral Ann Brooklyn de Brooklyn et du juge fédéral Harry Leinenweber de Chicago pour que sa demande soit acceptée.

Selon la colonne Page Six du journal New York Post, l’avocat du chanteur de 53 ans a fait valoir que son client était vulnérable à contracter COVID-19 en raison de son âge et du fait qu’il avait récemment subi une opération pour une hernie.

Bien que 10 détenus aux États-Unis aient été testés positifs pour le coronavirus, aucun n’a été hébergé à la prison de Chicago.

Cependant, l’avocat a insisté sur le fait qu’il y a des détenus dans l’établissement qui ont été mis en quarantaine avec des symptômes pseudo-grippaux.

Il a écrit: “Obliger les gens à résider dans un établissement de détention équivaut à leur faire boire du poison.”

Kelly – qui sera jugée en octobre – est la dernière star célèbre derrière les barreaux à demander sa libération.

Le comique disgracié Bill Crosby – qui a été condamné à trois à dix ans de prison en septembre 2018 après avoir été reconnu coupable de trois chefs d’attentat à la pudeur – et Tekashi 6ix9ine, qui a été emprisonné pendant deux ans en décembre 2019 après avoir plaidé coupable à neuf chefs d’accusation , ont demandé à être assignés à résidence en raison de la pandémie.

