R. Kelly obtient une demande de libération sous caution refusée

R. Kelly a vu sa demande d’être libéré sous caution au milieu de la pandémie de coronavirus refusée.

Le hitmaker “ Ignition ” espérait qu’il serait libéré de prison alors que le virus se propage aux États-Unis et dans le monde, car il a fait valoir son âge et sa chirurgie de la hernie le mettaient à risque élevé d’attraper le virus.

R. Kelly est actuellement enfermé au Metropolitan Correctional Center de Chicago pour des accusations de trafic sexuel, de racket et de pornographie juvénile.

Le juge fédéral de Brooklyn, Ann Donnelly, a déclaré mardi dans une décision (07.04.20): “Bien que je sois sensible à l’inquiétude compréhensible de l’accusé à propos de COVID-19, il n’a pas établi de raisons impérieuses justifiant sa libération.”

Dans des documents déposés auprès du tribunal de district américain de Chicago, ses avocats affirment que le chanteur appartient à la catégorie des personnes décrites comme à haut risque par les Centers for Disease Control and Prevention et devrait donc être autorisé à s’isoler des autres détenus. Le dossier affirme également que le désinfectant et le savon sont rares dans le Metropolitan Correctional Center, où la majorité des détenus sont détenus dans de petites cellules de deux personnes qui rendent difficile la distanciation sociale.

Les avocats de Kelly ont déclaré: “La salle de bain des visiteurs à l’étage d’entrée du MCC n’a souvent pas de savon ou de serviettes en papier disponibles, ce qui rend difficile pour les personnes entrant dans l’établissement de se laver adéquatement les mains avant de se rendre.

“Les tribunaux reconnaissent depuis longtemps qu’il n’y a pas de plus grande nécessité que de maintenir un prévenu en vie, quelle que soit l’accusation.”

R. Kelly n’a pas pu rencontrer ses avocats en raison de l’épidémie de coronavirus.

On pense que ses avocats voulaient vérifier le bien-être de Kelly et discuter de sa stratégie juridique, mais le Bureau des prisons de l’Illinois a insisté pour que le personnel de la prison suspende ses visites pendant les 30 prochains jours afin de garder la maladie respiratoire à distance.

