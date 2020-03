R. Kelly veut sortir de prison en raison des craintes du coronavirus

2020-03-31 01:30:05

R. Kelly demande à être libéré de prison pour des problèmes de coronavirus, car il affirme qu’il n’y a pas assez de place pour se distancer socialement de ses autres détenus.

Le tueur à gages “ Ignition ” est actuellement détenu sans caution dans une prison fédérale de Chicago, Illinois, après avoir été arrêté pour plusieurs délits sexuels, mais son équipe juridique a déposé des documents pour le faire libérer, en raison du risque qu’il attrape un coronavirus – qui est également connu comme COVID-19 – s’il reste dans l’établissement.

Dans des documents déposés auprès du tribunal de district des États-Unis à Chicago, ses avocats affirment que le chanteur de 52 ans appartient à la catégorie des personnes décrites comme à haut risque par les Centers for Disease Control and Prevention, et devrait donc être autorisé à s’isoler des autres prisonniers.

Le dossier affirme également que le désinfectant et le savon sont rares dans le Metropolitan Correctional Center, où la majorité des détenus sont détenus dans de petites cellules de deux personnes qui rendent difficile la distanciation sociale.

Les avocats de Kelly déclarent: “La salle de bains des visiteurs à l’étage d’entrée du MCC n’a souvent pas de savon ou de serviettes en papier disponibles, ce qui rend difficile pour les personnes entrant dans l’établissement de se laver adéquatement les mains avant de se rendre.

“Les tribunaux reconnaissent depuis longtemps qu’il n’y a pas de plus grande nécessité que de maintenir un prévenu en vie, quelle que soit l’accusation.”

Un juge n’a pas encore statué sur la requête du chanteur, mais selon le Chicago Tribune, les procureurs de New York ont ​​demandé qu’il reste en prison.

Plus tôt ce mois-ci, il a été signalé que Kelly avait des difficultés à rencontrer son équipe juridique, car le Metropolitan Correctional Center avait suspendu ses visites pendant 30 jours pour tenter de garder le coronavirus à distance.

Le hitmaker “ Je crois que je peux voler ” fait face à de multiples accusations dans divers États, dont Chicago et New York, pour des délits tels que le trafic sexuel, le racket et la pornographie enfantine.

Kelly a maintenu son innocence et a nié toutes les accusations portées contre lui.

