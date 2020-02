Rachael Ray avait précédemment quitté New York en raison de cet événement traumatisant

Rachael Ray est l’une des célébrités les plus célèbres de l’espace culinaire. Son émission de 30 minutes de repas est devenue un aliment de base légendaire sur Food Network avec ses recettes accessibles et sa nature terre-à-terre attirant des dizaines de téléspectateurs.

Bien qu’elle soit maintenant basée à New York, Ray a en fait quitté la Big Apple il y a des années après avoir été victime d’une agression violente.

Rachael Ray | Taylor Hill / WireImage

Partir en ville

Ray travaille dans l’industrie alimentaire depuis son enfance. La star de Food Network a toujours attribué la forte influence de sa famille à son amour de la nourriture et de la cuisine, qui a commencé très jeune. «J’ai grandi dans des cuisines industrielles», a-t-elle déclaré, selon CBS News. «Ma mère était l’un des dix enfants. Notre famille était toujours dans la cuisine. »

La star de Food Network remercie sa mère de lui avoir donné le talent de créer une cuisine délicieuse et visuellement attrayante avec un budget économe. «Une bonne nourriture et une cuisine chaleureuse sont ce qui fait qu’une maison est une maison», a déclaré Ray à Good Housekeeping en 2010. «J’ai toujours essayé de faire de ma maison comme celle de ma mère, parce que maman était magnifique pour tendre la main quand il s’agissait de décoration et de nourriture … Elle m’a élevé avec une grande esthétique et m’a appris que vous n’avez pas besoin d’être riche pour vivre une vie riche. »

Après avoir fréquenté l’Université Pace pendant deux ans et avoir eu besoin de direction, Ray a trouvé un emploi à New York grâce à une annonce dans les journaux. «J’ai vu cette petite annonce dans le New York Times pour un directeur de comptoir de bonbons chez Macy’s, et je me suis dit:« Eh bien, je pourrais le faire », a-t-elle révélé à Vanity Fair en 2007. Elle est ensuite devenue directrice des produits frais département de Macy’s Marketplace.

Ses patrons de Macy’s voulaient l’intégrer à son programme de gestion des accessoires en 1993, mais vouloir rester dans l’espace alimentaire a incité Ray à trouver un autre emploi au magasin gastronomique Agata & Valentina dans l’Upper East Side.

Motivé à bouger

Alors que Ray a vraiment prospéré dans son travail chez Agata & Valentina, son chemin a pris un tour traumatisant une nuit après le travail. Selon Vanity Fair, Ray a été retenue sous la menace d’une arme dans le hall de son immeuble après être rentrée tard dans son appartement du Queens. Ray a révélé qu’elle criait aussi fort qu’elle le pouvait, en disant: «Je me suis fait peur.»

Heureusement, elle a eu du gaz poivré et l’a utilisé sur l’agresseur adolescent, qui s’est enfui. Ray pensait que c’était la fin, mais malheureusement moins de deux semaines plus tard, le garçon est revenu avec une vengeance.

Cette fois, il a tiré Ray dans un passage à l’extérieur de son immeuble et l’a frappée avec un pistolet. Ray a crié pour le chien de garde du bâtiment, qui aboie effrayé l’attaquant. Alors que le gourou culinaire reconnaît ce qui s’est passé comme un événement effrayant, elle ne s’y attarde pas. “Il ne s’est rien passé autant”, a déclaré Ray à propos de l’agression. «Les gens ont des choses bien pires dans la vie.

Pourtant, c’était assez discordant pour amener Ray à une décision majeure. “C’était comme, O.K., je ne vais pas attendre la troisième frappe”, a-t-elle déclaré. “Je sentais que tout l’univers me disait, Tu n’es pas censé être ici en ce moment.”

Ironie du sort

L’attaque a incité Ray à retourner dans le nord de l’État où elle a décroché un emploi d’acheteur chez Cowan & Lobel, un marché gastronomique à Albany. C’est là que Ray a eu l’idée de vendre des certificats-cadeaux aux clients pour un cours de cuisine dans le magasin. Le nom de la classe? «Repas de 30 minutes», qui a été enseigné par Ray et un succès instantané.

Ergo, ses cours ont pris de l’ampleur et bientôt Ray était sur les nouvelles du soir locales chaque semaine pour un segment de cuisine, puis créant un livre de cuisine en raison de la demande populaire. En 2001, le Today Show est venu pour lui demander de faire de la soupe pour Al Roker. Pour faire court, elle a ensuite été recrutée par Food Network et le reste est l’histoire d’Hollywood.

Malgré un événement négatif qui a eu lieu dans la vie de Ray, elle se rend compte que la route l’a conduite là où elle est aujourd’hui. Même avec toute sa renommée actuelle, Ray reste fidèle à ses racines en embrassant la simplicité et en étant relatable.

«Ma nourriture, j’ai certaines règles à ce sujet. Ce doit être quelque chose que vous pouvez obtenir dans une épicerie. Pas d’équipement spécial. Et je ne permettrai pas que les livres soient plus chers qu’un CD de musique », a déclaré Ray. “Parce que ce sont des collections de tout ce que je fais à l’antenne, et j’ai juste l’impression que vous ne devriez pas payer plus que vous ne le feriez pour une chanson populaire. Je considère ma nourriture comme l’équivalent d’une chanson pop. »