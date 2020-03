Rachael Ray partage ses conseils de cuisine de base

Que vous soyez un novice en cuisine ou que vous ayez de l’expérience mais que vous puissiez utiliser des raccourcis, le célèbre cuisinier Rachael Ray a offert cette semaine des conseils culinaires précieux – et fondamentaux – de quelqu’un qui était là et en arrière.

Rachael Ray | John Medina / WireImage

C’est un conseil que vous serez heureux d’avoir suivi.

Ray dit d’utiliser ces ustensiles de cuisine qui fonctionnent pour la façon dont vous mangez

Nous achetons tous des articles de cuisine qui sont la prochaine grande chose, ou le dernier gadget. La star de Food Network, âgée de 51 ans, s’est entretenue cette semaine avec le podcast de Brit + Co, «Teach Me Something New», afin de garder à portée de main les ustensiles de cuisine qui fonctionnent avec la façon particulière dont vous et votre ménage mangez.

Par exemple, si vous êtes végétalien, cela peut valoir la peine d’investir dans un spiraliseur.

“Si vous êtes un passionné de viande et de pommes de terre, vous devez avoir un gril en fonte ou une poêle en fonte, point final”, explique Ray dans l’interview. “Si vous êtes céto ou pescatarien, vous allez vouloir avoir un antiadhésif, un inoxydable et une fonte [skillet]. Vous allez vouloir une variété de compétences dans votre vie selon le type de protéines que vous cuisinez. “

Faire manger à vos enfants ce que vous mangez

La lutte pour que les enfants mangent ce que les adultes mangent est universelle. Il y aura toujours un enfant qui n’aime tout simplement pas le goût de quelque chose, sa texture ou son apparence. Ray a partagé un conseil qu’elle ne jure que pour que vos enfants mangent ce que vous préparez.

Rachael Ray cuisine avec sa maman, Elsa Providenzia Scuderi

“Si vous donnez à un enfant exactement ce que vous mangez pour le dîner, ce que ma mère n’a jamais fait, il mangera ou il ne mangera pas et je vous garantis qu’il ne va pas mourir de faim. Vous devez y aller au moins six fois et certains médecins disent 20 fois avant qu’un enfant ne sache s’il l’aime ou ne l’aime pas vraiment. » elle dit.

L’auteur de Rachael Ray 50 suggère également d’inviter les enfants dans le processus de cuisson, en disant que si les enfants aident à préparer un repas, ils sont plus susceptibles de manger avec le reste de la famille.

«Laissez les enfants voir le plaisir et la beauté de pouvoir se suffire à eux-mêmes», a-t-elle suggéré, «et subvenir à vos besoins et à ceux des personnes qui vous sont chères.»

Rachael Ray partage la vérité sur le moment de saler l’eau de vos pâtes

Alors, devriez-vous saler l’eau de vos pâtes pendant que vous remplissez votre pot de pâtes? Ou pendant que les pâtes sont là-dedans? Voici ce que Ray a appris à la dure.

“Vous salez toujours l’eau après l’avoir bouillie.”

Elle a appris par essais et erreurs pourquoi.

«Lorsque vous mettez du sel dans de l’eau froide, il tombe au fond, il se décompose, mais il peut également effrayer vos pots», explique Ray.

“C’est ce qui marie les pâtes à la sauce et cuit toujours vos pâtes au moins une minute car elles continuent de cuire pendant que vous mariez les pâtes à la sauce”, a-t-elle déclaré.

