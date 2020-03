Rachael Ray veut que nous «gardions le calme et cuisinions»

Dans notre crise actuelle de coronavirus, nous séquestrant à la maison jusqu’à ce que les courbes soient aplaties, le célèbre chef Rachael Ray a des conseils rassurants pour nous tous: “Restez calme et continuez à cuisiner.”

Rachael Ray | John Medina / WireImage

Voici des conseils stratégiques de Ray pour travailler avec ce que vous avez dans votre cuisine et passer à travers cette saison.

Comment d’autres chefs célèbres se débrouillent en ce moment

Ina Garten, la star de «Barefoot Contessa», pour ces temps incertains? Essayez de tirer le meilleur parti de ce que vous avez, avec ce que vous avez sous la main. Elle encourage ses fans à se concentrer sur le positif de la situation.

Elle a posté sur Instagram la semaine dernière, disant: «Joyeuse Saint-Patrick! Au milieu d’une crise, célébrer les traditions et rester connecté nous donne un sentiment de normalité bien nécessaire. Déjeunez avec un ami pendant FaceTime ou préparez quelque chose! »

“Pour la Saint-Patrick, j’ai fait des scones irlandais avec de la confiture et de la crème – avec des ingrédients que j’avais dans mon réfrigérateur et mon garde-manger! Si vous n’avez pas de groseilles, vous pouvez remplacer la même quantité de raisins secs, de canneberges séchées, de pacanes hachées – ou de tout ce que vous avez! “

Une autre chef célèbre, Giada De Laurentiis, s’en sort avec ses amis à ses côtés. Virtuellement, bien sûr.

La star de Giada at Home prévoit une fête cette semaine avec les autres stars de Food Network, Valerie Bertinelli et Alex Guarnaschelli.

Elle a tweeté cette semaine: «Ciao! @guarnaschelli & @Wolfiesmom et moi organisons un dîner virtuel amusant lundi soir sur nos Instagram! Plus de détails 2 viennent…. # 3ItalianChicks ”

Cela ressemble à beaucoup de plaisir et une excellente idée!

Les conseils de Rachael Ray pendant cette période difficile

La star de Rachael Ray Show a exprimé son soutien aux propriétaires de restaurants pour qu’ils restent à flot, invitant ses fans à commander à emporter, à livrer et à acheter des cartes-cadeaux dans la mesure du possible.

Elle encourage également les restaurants avec «des ingrédients qui peuvent aider à remplir les cuisines à domicile» et qui sont obligés de fermer à ce moment pour «utiliser le Finder @FeedingAmerica Food Bank et #FeedItForward».

Je sais que les étagères d’épicerie ont l’air nues + votre garde-manger vous fait peur en ce moment, mais voici ce que c’est: nous allons tous passer plus de temps à la maison. Il est temps de se concentrer sur qui + ce que nous aimons. Cuisinez avec un peu plus d’amour, appuyez un peu plus sur votre garde-manger… https: //t.co/BKm5TOxnyP pic.twitter.com/rxrYvwCwvu

– rachael ray (@rachaelray) 13 mars 2020

C’est une période difficile, mais cela aide d’avoir une voix de la raison pour aider les gens à voir qu’il existe divers choix qu’ils peuvent faire et qui peuvent aider tant d’autres.

Elle a tweeté la semaine dernière pour aider les cuisiniers à domicile qui se sentent concernés par les pénuries alimentaires et qui utilisent ce qui se trouve dans leur garde-manger.

“Je sais que les étagères d’épicerie ont l’air nues + votre garde-manger vous fait peur en ce moment, mais voici ce que c’est: nous allons tous passer plus de temps à la maison. Il est temps de se concentrer sur qui + ce que nous aimons. Cuisinez avec un peu plus d’amour, appuyez un peu plus sur votre garde-manger… »

Une recette de Rachael Ray en utilisant vos articles de garde-manger

Rachael Ray propose l’une des recettes qui pourraient faire bon usage de ce qui se trouve déjà dans votre cuisine, c’est son thon puttanesca et son penne.

Appel à des pâtes penne, bien sûr, EVOO (huile d’olive extra vierge), thon riche en huile, gousses d’ail, flocons de piment rouge broyés, câpres, olives Kalamata broyées et tomates en conserve, plus persil, c’est un repas facile et rapide pour tous les soirs de la semaine.

Il peut également être doublé pour un déjeuner pour tout le monde le lendemain.

N’oubliez pas – restez calme et continuez à cuisiner.

