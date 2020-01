Rachel Brosnahan stars dans “ Blockbuster ” Crossover Parody Marvel’s Mme Maisel

En quelque sorte, James Corden convaincu Rachel Brosnahan pour étendre la vision de “The Marvelous Mrs Maisel” dans une toute nouvelle arène, et celle-ci est construite sur des blockbusters d’un milliard de dollars.

“Au début, j’étais sceptique, puis il a expliqué les similitudes. Mme Maisel a avec les super-héros”, a déclaré Brosnahan dans le dernier sketch “Late Late Show”.

C’est vrai, il était temps pour “Mme Maisel de Marvel”. Semble assez mince pour un croquis entier? Eh bien, Corden était prêt pour cela, soulignant que “Tous les meilleurs films sont basés sur des jeux de mots légèrement intelligents.” La clause du Père Noël “. “Gnomeo & Juliet.” “

D’accord, mauvais exemples, mais cela vient de l’homme qui a joué dans la dernière bombe au box-office, “Cats”. L’animateur de fin de soirée a même fouillé dans son propre film, dont il a plaisanté en disant qu’il n’avait pas vu et avait entendu était “terrible” récemment.

“Ce film est ma suite de ‘Cats'”, a-t-il crié à un moment donné, en tant que réalisateur et maniaque du contrôle typiquement odieux de tout le projet. “J’ai une réputation à la hauteur.”

En vérité, Brosnahan était plutôt drôle dans le rôle de Maisel interagissant avec les différents habitants de l’univers cinématographique Marvel, bien que rien ne puisse égaler sa scène d’ouverture partagée avec Thanos quelques secondes seulement après avoir terminé le gantelet Infinity.

Disons simplement qu’elle a été impressionnée par la taille et l’étincelle des pierres précieuses dans son gant, et voulait savoir s’il y avait une Mme Thanos.

Bien sûr, cela n’avait pas de sens logique, Brosnahan agissant toujours plus comme Mme Maisel tout le temps, même après la coupure des caméras, mais c’est une prémisse basée sur un «jeu de mots alambiqué légèrement intelligent».

Nous devons donner une petite marge de manœuvre pour qu’ils aient dû l’étirer pendant près de cinq minutes.

La bonne nouvelle est que même si c’est ringard et ridicule et comporte des acteurs costumés et remplaçants vraiment terribles pour des goûts de Chris Evans et Tom Holland, au moins c’est beaucoup mieux que “Gnomeo & Juliet”.

Et “Chats”.

