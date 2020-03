Rachel Lindsay a pris conscience du racisme dans ‘Women Tell All’

Le voyage de Peter Weber pour trouver l’amour dans The Bachelor touche à sa fin. La saison 24 a été tout à fait la montagne russe de l’émotion, et cela inclut le tristement célèbre épisode “Women Tell All”. Mais les retrouvailles des concurrents de cette saison ne concernaient pas seulement le petit drame entre les acteurs. L’ancienne dirigeante de Bachelorette, Rachel Lindsay, a rejoint l’épisode «WTA» pour parler avec l’hôte de Bachelor Chris Harrison d’un sujet sérieux: l’intimidation en ligne. Les concurrents de Lindsay et Pilot Pete ont expliqué à quel point cela pouvait être brutal, en particulier pour les femmes de couleur.

L’ancienne candidate de “The Bachelor” Rachel Lindsay apparaît avant la finale de la saison 24 pour parler de harcèlement en ligne et de racisme

Chris Harrison et Rachel Lindsay sur l’épisode «Les femmes racontent tout» de The Bachelor | Kelsey McNeal via .

Lorsque Lindsay a rejoint Harrison sur scène lors de “Women Tell All” de la saison 24, l’ambiance de l’épisode est devenue soudainement sérieuse.

“Je ne suis jamais à court de mots ou d’opinions comme nous le savons, mais je suis vraiment nerveux en ce moment”, a déclaré Lindsay. Elle a expliqué que le problème était quelque chose que tout le monde à ce stade a traité: l’intimidation en ligne, ou comme elle l’appelait, «la haine».

“C’est tellement malheureux parce que les gens sont devenus si à l’aise d’être méchants”, a déploré Lindsay. “Et plus méchant que jamais sur les réseaux sociaux.” Elle a également expliqué pourquoi elle voulait en parler dans le cadre d’un épisode de licence.

«En n’en parlant pas, je pense que les gens se sentent autorisés à continuer de nous dire certaines choses», a déclaré Lindsay. “Si nous voulons résoudre ce problème, nous devons le reconnaître.” Beaucoup de candidats au baccalauréat ont hoché la tête pendant que la personnalité de la télé-réalité parlait.

Lindsay a déclaré qu’en se voyant offrir le Bachelorette, elle savait qu’elle ferait face à des critiques. Mais, elle dit: “Je voulais ouvrir la voie à des femmes qui me ressemblent qui n’avaient pas été représentées dans ce rôle dans la série.” L’ancienne célibataire n’était pas trop satisfaite des résultats de sa saison.

«Parfois, j’ai l’impression que mes efforts sont vains parce que cela semble simplement empirer», a expliqué Lindsay.

Les candidats de Lindsay et «The Bachelor» 2020 ont évoqué la haine de «Women Tell All» à l’ère des trolls sur Internet

“Vous n’avez aucune idée de ce que c’est”, a déclaré Lindsay au public à propos du harcèlement en ligne. “Et la seule façon que je puisse réellement vous faire sentir est que vous le voyiez.” Elle a fait valoir que le meilleur moyen de ramener le message à la maison était de lire les messages réels.

Lindsay a eu du mal à passer à travers les commentaires vicieux. Beaucoup de candidats de la saison de Weber ont commencé à pleurer alors que Lindsay les lisait à haute voix.

“Je suis comme, tremblant en lisant ceci”, a déclaré Lindsay. Elle a également reconnu à quel point il pouvait être douloureux de passer à travers ces terribles messages.

Les concurrents de Peter Weber de The Saison 24 de Bachelor sur l’épisode «Les femmes racontent tout» | Kelsey McNeal via .

“Je sais que c’est inconfortable à voir”, a déclaré Lindsay au public. «Imaginez à quel point il est inconfortable d’obtenir cela dans vos commentaires et vos DM chaque jour, chaque semaine, chaque mois.»

Il est particulièrement cruel, a-t-elle souligné, de détester ces candidats pour des choses que les femmes ne peuvent pas contrôler, comme la couleur de leur peau.

Par la suite, plusieurs femmes, en particulier les femmes de couleur de la saison The Bachelor de Pilot Pete, ont parlé de leurs expériences douloureuses en ligne.

Tammy Kay Ly a déclaré dans l’épisode qu’elle avait reçu des menaces de mort sur son e-mail professionnel. Alexa Caves a expliqué comment elle a été attaquée pour avoir des cheveux naturels dans la série.

Sydney Hightower a dit qu’il fallait être fort: “parce que si vous ne le faites pas, vous allez vous effondrer.” Hightower a longuement parlé de la saison de Weber au sujet de l’intimidation raciste qu’elle a rencontrée en grandissant en Alabama.

“Les blessures de votre passé ne sont jamais complètement fermées”, a-t-elle déclaré.

Harrison a défini ces commentaires non pas comme une «critique», mais comme une «véritable haine».

La star de «Bachelorette» a partagé plus sur la nuit mémorable sur Instagram

Lindsay a posté sur Instagram une photo d’elle-même de l’épisode “Les femmes racontent tout” du baccalauréat, accompagnée d’une légende puissante émaillée.

“Ce soir, c’est Women Tell All mais c’est aussi bien plus que cela parce que nous utilisons nos plateformes pour quelque chose de plus grand que nous”, a écrit Lindsay. “Ce soir, nous cessons d’ignorer un problème et commençons à le reconnaître.”

L’ancienne Bachelorette a reconnu qu’il n’était pas facile de faire cette déclaration sur l’épisode. Elle a décrit la nuit comme «difficile», «émotionnelle» et «nécessaire».

Rachel Lindsay | Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

“Ce soir, nous vous mettons au défi de faire et d’être meilleur”, a écrit Lindsay dans la légende. «J’étais fier de participer à cette conversation.»

Bachelor Nation a répondu en soutenant massivement le message de Rachel Lindsay sur «Les femmes racontent tout»

Demi Burnett, candidate à la saison de Colton Underwood et reine du paradis autoproclamée, a tweeté:

Le message de Rachel sur l’intimidation en ligne est quelque chose à prendre au sérieux. C’est une chose de plaisanter sur le comportement des concurrents, cependant, il n’est pas acceptable d’intimider et de harceler les gens en fonction de leur naissance. Écoute-la.

Une autre ancienne star de The Bachelorette, Becca Kufrin, a également élevé la voix de Lindsay.

“Merci d’avoir remis cela au premier plan”, a écrit Kufrin sur son histoire Instagram. “Votre voix (et toutes les femmes) est forte et si appréciée.”

Derek Peth a tweeté:

C’est malheureux, mais il serait probablement préférable de se rappeler chaque année les messages que les candidats reçoivent sur #TheBachelor, on m’a personnellement dit de me tuer bien plus de 100 fois et je peux seulement imaginer que je suis sur la plus petite extrémité de cette liste. Rien de tout cela ne devrait arriver.

Chris Bukowski, candidat à la licence Bachelor in Paradise de Peth, a répondu: “Même chose et je suis d’accord.” Il a continué:

Je serais ravi de partager certaines des menaces de mort que j’ai reçues sur les réseaux sociaux avec une lettre de menace de mort qui a été envoyée à la maison de mes parents il y a quelques années. Les gens ont besoin de le voir pour le croire.

Et maintenant ils l’ont fait.