Rachel Matthews teste positif pour le coronavirus

La star de ‘Frozen 2’, Rachel Matthews, a révélé lundi (16.03.20) qu’elle avait été testée positive pour le coronavirus.

La star de “ Frozen 2 ” a consulté ses histoires Instagram lundi (16.03.20) pour révéler qu’il a été diagnostiqué avec une maladie respiratoire, et a donné aux fans une chronologie complète de ses symptômes pour aider à faire connaître la maladie.

Elle a écrit: “Hé les gars, j’ai été testé positif pour Covid-19 et j’ai été en quarantaine la semaine dernière. Je ne suis pas sûr de la prochaine étape (avoir obtenu des informations mitigées, donc vous serez tenu au courant), mais je resterai évidemment en quarantaine jusqu’à ce qu’on le dise à Je me sens mieux, mais je publierai des informations qui, je l’espère, seront utiles à certains.

“Soyons attentifs à nos décisions – c’est le moment d’être intelligent et responsable. Prenons soin les uns des autres !! xx”

Dans une autre diapositive, l’actrice de 26 ans a détaillé ses symptômes tout au long de la semaine, qui semblaient s’atténuer au quatrième jour.

Elle a écrit: “Jour 1: Maux de gorge, fatigue, maux de tête

“Jour 2: fièvre légère (100,3), horribles courbatures, frissons, douleur aiguë dans les poumons, a commencé une toux sèche, pas d’appétit

“Jour 3: pas de fièvre, douleurs corporelles mineures, les poumons se sont aggravés (entraînant une toux sèche et profonde), un essoufflement, une fatigue importante, pas d’appétit.

“Jour 4: les symptômes ont finalement semblé devenir plus doux, cependant, les poumons sont restés lourds et à bout de souffle. J’ai également perdu au hasard mon odorat et mon goût. Toujours pas d’appétit

“Jour 5, 6, 7: Tout est resté plus ou moins le même. Je me sens plus comme moi, avec toujours un essoufflement, une perte d’appétit, de la fatigue et pas de goût / odeur mais dans l’ensemble, ça va”

Rachel a également révélé qu’il est difficile d’obtenir un test car les États-Unis sont derrière le reste du monde avec 3487 cas confirmés dans le pays et 68 décès au moment de l’écriture.

Elle a ajouté: “Important !! J’ai reçu beaucoup de questions concernant les tests. La réalité est … ils sont incroyablement difficiles à trouver. Notre pays est très en retard et nous n’avons pas beaucoup de système en place. ( sic) ”

Cependant, la star de “ Happy Death Day ” a averti que le test ne constituait pas un miracle car elle se sentait plus confuse après avoir obtenu ses résultats.

“Je n’ai été testé que parce que je connaissais un cas confirmé et que je présentais des symptômes. MAIS recevoir un test qui montre que vous êtes positif ne change vraiment pas grand-chose. Ce n’est pas comme si vous receviez un médicament spécifique une fois positif, alors s’il vous plaît, si vous avez des symptômes, mais vous ne trouvez pas de test s’il vous plaît, traitez-vous comme si vous étiez positif (vous l’êtes très probablement). Reposez-vous, buvez beaucoup de liquides et AUTO QUARANTINE. (Cela ne s’applique évidemment pas à tout le monde. Certains les personnes sont plus à risque et prendront des précautions différentes) (sic) “

