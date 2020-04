Rachel McAdams a dit une fois qu’elle se sentait hantée par Regina George de «Mean Girls»

Même Rachel McAdams s’est sentie personnellement victime de Regina George.

Ce n’est un secret pour personne que l’actrice a joué de nombreux rôles remarquables au cours de sa carrière, mais celui pour lequel elle est sans aucun doute la plus connue est Regina George dans le film Mean Girls de 2004.

Rachel McAdams dans le rôle de Regina George dans Mean Girls | CBS via .

Tout en incarnant la méchante fille bien connue, McAdams a livré certains des doublures les plus étonnantes que nous récitons encore à ce jour, faisant du personnage l’un des méchants de cinéma les plus emblématiques de l’histoire du grand écran.

Mais malgré le fait que Mean Girls ait lancé sa carrière, le rôle de l’infâme Regina George a quelque peu hanté McAdams au fil des ans.

McAdams admet que jouer Regina George l’a suivie

Jouer à Regina George a eu un impact considérable sur McAdams.

Même si cela fait des années que l’actrice n’a pas joué l’ultime reine des abeilles dans la comédie Mean Girls de 2004, elle a précédemment admis qu’elle n’avait pas pu rompre avec ce personnage, malgré l’atterrissage d’une tonne de rôles importants dans sa carrière.

En 2018, McAdams a avoué au New York Times (via Teen Vogue) qu’elle était encore quelque peu définie par son personnage du début des années 2000, qu’elle considère étonnamment comme plus une bénédiction qu’une malédiction.

«Regina George me hante-t-elle tous les jours? Elle a cette qualité », a déclaré l’actrice à la succursale. «Je dois remercier Regina George de m’avoir donné une certaine longévité. Je suis éternellement reconnaissant à Tina Fey et Mark Waters. Je me souviens quand j’ai lu [the script for Mean Girls], J’ai tout de suite appelé mon agent et lui ai dit: “Je jouerai n’importe quel rôle, s’il vous plaît, s’il vous plaît, s’il vous plaît.” J’étais au début de ma carrière, et c’était une chose noble là-bas, que j’ai vraiment, vraiment, vraiment envie de faire. Je suis toujours à la recherche de personnages plus grands que nature, c’est probablement pourquoi j’aime jouer les méchants. Ils s’en sortent avec tant de choses. »

Alors que McAdams est connue pour les nombreux autres films dans lesquels elle a joué au fil des ans – comme The Notebook et The Time Traveler’s Wife – sa performance en tant que leader de The Plastics a été acclamée par la critique et a fait monter en flèche sa carrière d’actrice.

Non seulement cela, mais ses doublures oh-so-quotable dans Mean Girls ont sans aucun doute défini une génération entière, et sont toujours pertinentes, pertinentes et célèbres aujourd’hui.

L’actrice est intéressée à reprendre son rôle de «Mean Girls»

Bien que jouer George Regina ait suivi McAdams ces 16 dernières années, elle aimerait toujours reprendre ce rôle emblématique si l’occasion se présentait.

Lors de la diffusion en direct de “Heroes of Health: COVID-19” le 18 avril, la star du Notebook a révélé qu’elle était définitivement intéressée à rejouer son personnage emblématique dans un film Mean Girls moderne.

“Ce serait amusant de jouer Regina George plus tard dans sa vie et de voir où la vie l’a menée!” Dit McAdams.

L’actrice a même émis l’hypothèse qu’elle voit son personnage avec «quelques bébés qui complotent votre disparition dans l’utérus».

Bien qu’une suite Mean Girls soit sortie en 2011 sur ABC Family, ce film ne comprenait aucun des membres originaux de la distribution, attend Tim Meadows, qui a joué le principal Duvall.

Mais tout comme McAdams, d’autres membres de la distribution OG ont exprimé leur intérêt à reprendre leurs rôles dans un autre film Mean Girls.

En fait, Lindsay Lohan, qui a joué Cady Heron, a déclaré lors d’une récente apparition dans Lights Out With David Spade: «Je voulais revenir avec une Mean Girls 2 avec la même distribution, travailler avec Tina Fey et toute l’équipe à nouveau. C’était vraiment ce que je voulais, j’étais excité de le faire. Mais tout est entre leurs mains, vraiment. “

Bien que Tina Fey travaille actuellement sur une adaptation cinématographique de la comédie musicale Mean Girls, on ne sait pas si la distribution originale fera partie du projet.

Mais même si le casting ne se réunit pas pour une suite, nous sommes certains que ce n’est qu’une question de temps avant qu’ils ne se réunissent à nouveau!