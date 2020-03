Ramona Singer a la maladie de Lyme

Ramona Singer de The Real Housewives of New York City a révélé qu’elle était atteinte de la maladie de Lyme.

Le chanteur a dit à E! Des nouvelles qu’elle croit avoir été infectée par une piqûre de tique subie dans les Hamptons. Heureusement, la maladie a été détectée tôt. “Vous devez vous faire tester une fois par an, surtout si vous êtes dans une région où il y a des cerfs”, a-t-elle déclaré. “Mais, nous l’avons attrapé tôt et je suis très chanceux et très heureux.”

Ramona Singer | Banque de photos Sophy Holland / Bravo / NBCU via .

Elle ne se sentait pas bien autour de la Saint-Valentin et a rendu visite à un interniste local qui lui a prescrit de la prednisone pour soulager sa fatigue et sa fièvre de faible intensité. Même si elle se sentait initialement mieux, les symptômes de Singer ont persisté. Des tests supplémentaires ont montré que Singer avait Lyme. Elle a commencé un régime antibiotique et travaille également à «augmenter la fonction immunitaire grâce à un régime alcalin».

Sa sœur a également traité avec Lyme

La chanteuse a ajouté qu’elle se sent forte, bien qu’un peu fatiguée. “[Her doctor] a dit que tout le reste était super », a déclaré Singer à E! Nouvelles. “Vous êtes une femme forte, en très bonne santé et vous pouvez facilement vivre jusqu’à 95 ans.” Je lui ai dit que je voulais vivre jusqu’à 100 ans. ”

Elle a également partagé que sa sœur avait traité avec Lyme et avait discuté de son diagnostic avec ET en 2018. “Elle se plaignait de toutes sortes de douleurs il y a huit ans, au point où elle avait des problèmes de marche”, a-t-elle déclaré.

«Nous arrivons enfin à notre propre conclusion que ce doit être la maladie de Lyme, puis elle a été testée. Je suis devenu un maven depuis lors. Je suis agressif, alors j’ai commencé à appeler tous mes amis en disant: «Ma sœur est atteinte de la maladie de Lyme, qui connaissez-vous? Qui puis-je appeler? “Je me suis déchaîné pour trouver le meilleur médecin parce que même une fois que vous avez été diagnostiqué, certains médecins ne savent pas comment le traiter ou ne peuvent pas être dérangés de le traiter.”

Elle n’est pas la seule «vraie femme au foyer» avec Lyme

Les vrais téléspectateurs de Beverly Hills se souviennent probablement du voyage de Yolanda Hadid pour soigner sa Lyme. Elle a initialement été diagnostiquée en 2012 et a discuté du bilan de son corps et de ses relations. “Il s’agit d’un handicap tellement invisible, où vous êtes magnifique à l’extérieur tout en mourant à l’intérieur”, a-t-elle expliqué à ABC News. “C’est ce avec quoi les gens sont jugés chaque jour.”

Elle a également appris que deux de ses enfants souffraient également de Lyme. “Cela ne m’est pas arrivé tout simplement, cela arrive à tous ceux qui souffrent de Lyme”, a déclaré Hadid. Anwar et Bella Hadid ont également Lyme. “Y compris ma propre fille, qui fait la couverture des magazines, mais les gens ne savent pas à quel point elle se débat vraiment en coulisses.”

“Anwar … il va bien”, a-t-elle ajouté. «Il est traité depuis deux ans et il est vraiment bon. Mais Bella, c’est quelque chose dont elle s’occupe tous les jours de sa vie. ” Bien que Hadid dise qu’elle se sent «à 90%» bien, elle a encore du mal. “J’ai encore des problèmes cérébraux, où mon scanner est éteint, où j’ai parfois du mal avec la recherche de mots et des choses comme ça”, a-t-elle déclaré. Ajoutant: «La minute où je suis entré dans l’émission, je suis tombé malade. Je n’ai jamais travaillé sur cette émission avec un cerveau normal », a-t-elle déclaré. «J’étais toujours en difficulté et j’essayais toujours de garder mon emploi.»