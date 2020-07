Ramona Singer réagit aux accusations selon lesquelles elle est «raciste»

Ramona Singer de The Real Housewives of New York City a dit des choses controversées pendant la quarantaine. La star de Bravo s’était réfugiée en Floride où beaucoup la critiquaient pour ne pas porter de masque et ne pas prendre de distance sociale. En plus de cela, elle était l’une des célébrités disant « All Lives Matter » lors des manifestations de Black Lives Matter. Cela a conduit beaucoup de gens à croire qu’elle est raciste et qu’elle a finalement rompu son silence sur la question.

Ramona Singer commet un faux pas

Fin mai de cette année, le mouvement Black Lives Matter a refait surface après la mort de George Floyd. Alors que les manifestations prenaient le dessus sur les grandes villes des États-Unis, les médias sociaux étaient généralisés de soutien. Il y avait des gens qui ne comprenaient pas ce que BLM voulait dire et la star de RHONY a commis un faux pas.

Un fan sur Instagram a appelé Singer pour ne pas avoir élevé la voix en faveur de Black Lives Matter. En réponse au disciple qu’elle a écrit, «toutes les vies comptent.» Ce message a bouleversé de nombreuses personnes, provoquant un contrecoup pour l’étoile RHONY. Elle a ensuite posté la vidéo en soutien au mouvement mais a désactivé les commentaires sur Instagram.

Les fans ont critiqué Singer pour être sourd et ne pas se renseigner sur le mouvement social. Quelques jours plus tard, elle s’est excusée et a dit que sa fille Avery l’aidait à comprendre les protestations. Le chanteur ne comprenait pas que dire Black Lives Matter ne signifiait pas que les autres vies n’avaient pas d’importance.

Récemment, un fan a commenté une publication Instagram de Singer. Dans la publication, le disciple a fait savoir à Singer que les gens sur les réseaux sociaux la traitaient de «raciste». Le fan a également suggéré que la saison Singer était en désaccord avec la co-star Leah McSweeney parce qu’elle soutenait ouvertement des causes sociales comme BLM.

« Pas du tout », fut la réponse de Singer.

Leah McSweeney et Ramona Singer sont en désaccord

McSweeney et Singer ne se sont pas entendus depuis que le premier a rejoint RHONY. Lors d’un incident cette saison, Singer a organisé un voyage pour une escapade entre filles. Quand McSweeney est devenu trop heureux de boire, elle a complètement déraillé et Singer n’a pas trop aimé son attitude.

Lorsque Singer et sa fille Avery regardaient l’émission sur Bravo, elles ont réagi à l’épisode sur Instagram. Avery est entendu dire que c’était embarrassant la façon dont McSweeney agissait. Cependant, lorsque cette dernière a vu ces commentaires, elle a également riposté sur les réseaux sociaux.

«Ramona, êtes-vous sûr de vouloir impliquer Avery Singer dans notre drame? Elle a 25 ans donc elle est juste pour moi. En fait, je suis plus proche d’elle [than] Je le suis pour vous », a écrit McSweeney.

« Sérieusement, pourquoi impliquez-vous [your] fille? » un deuxième message lu.

« Avery Singer, asseyez-vous ma chérie », a lu un troisième message où elle a mentionné la fille de Singer.

McSweeney a eu sa sœur pour la soutenir et a donné un aperçu de ce qui s’est passé pendant leur voyage à Newport, Rhode Island.

« OMG tu es gênée par ma sœur de t’avoir divertie à ce dîner ennuyeux? » Sarah a répondu dans un post que Singer a supprimé plus tard. «J’étais gêné lorsque vous avez fait caca votre pantalon la nuit suivante au dîner et que vous traîniez toujours en essayant de flirter avec des hommes mariés ivres avec un pantalon« sale ».»

The Real Housewives of New York City est diffusée le jeudi soir à 20 h. ET / PT sur Bravo.

