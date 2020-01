Randall parlera-t-elle à Kate et Kevin de Rebecca? Les fans prédisent comment les frères et sœurs Pearson découvrent l’état de santé de leur mère

Comme d’habitude, la famille Pearson vit beaucoup de choses dans This Is Us Season 4. Maintenant, alors que le drame NBC passe à mi-chemin, les choses commencent à se rassembler – que les fans soient prêts ou non. Lors de la première mi-saison, Rebecca (Mandy Moore) s’est rapprochée d’un diagnostic officiel pour sa perte de mémoire croissante. Mais à ce stade, seul Randall (Sterling K. Brown) le sait, gardant les informations de Kevin (Justin Hartley) et Kate (Chrissy Metz). Randall parlera-t-elle à Kate et Kevin de l’état de Rebecca dans This Is Us? Les fans pensent que le secret mènera à la faille taquinée dans la finale de la mi-saison.

Qu’est-il arrivé à Randall, Rebecca, Kevin et Kate dans la saison 4 de «This Is Us»?

Tout au long de la quatrième saison de This Is Us, les scénaristes ont laissé quelques indices faisant allusion à la perte de mémoire progressive de Rebecca. Puis, dans la finale de la mi-saison, Rebecca – et le public – réalisent que la situation est plus grave que prévu. Dans l’épisode, intitulé “So Long, Marianne”, Rebecca est sortie et se perd, oubliant son emplacement et pourquoi elle fait des courses en premier lieu.

À la fin de l’épisode, les téléspectateurs apprennent qu’ils ont été témoins de deux chronologies – une aujourd’hui et neuf mois dans le futur. De nos jours, Rebecca dit à Randall qu’il est temps de voir un médecin. Puis, dans neuf mois, Rebecca arrive dans une cabane pour célébrer le 40e anniversaire des Big Three. Cependant, seulement deux frères et sœurs Pearson sur trois sont présents.

Après que Rebecca soit rentrée chez elle sous escorte policière, elle a demandé à Kevin où se trouvait Randall. Kate et Kevin donnent à leur mère le même regard décevant.

Justin Hartley comme Kevin Pearson, Chrissy Metz comme Kate Pearson, Sterling K. Brown comme Randall Pearson dans «This Is Us» | Jeff Lipsky / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via . via .

“Maman, Randall ne vient pas”, dit Kevin. “Nous ne parlons pas, tu te souviens?”

Pendant ce temps, dans la première d’hiver de This Is Us Season 4, intitulée “Light and Shadows”, Rebecca passe par une série de tests de mémoire après que Randall ait pris rendez-vous avec un neurologue à Los Angeles. Les médecins révèlent que Rebecca souffre de troubles cognitifs légers. Cela dit, elle devra subir quelques tests supplémentaires avant de recevoir un diagnostic officiel.

Pendant tout ce temps, Rebecca demande à Randall de garder les choses de Kate et Kevin. «Je suis désolée de continuer à vous demander de garder cela pour vous», dit Rebecca à Randall avant le rendez-vous chez le médecin. “Mais, vous savez, Kate a beaucoup à faire avec Jack et Kevin est concentré sur sa sobriété.”

Les fans de «This Is Us» théorisent comment Kate et Kevin découvrent le secret de Rebecca et Randall

Alors que la trilogie Big Three se poursuit sur This Is Us, les fans utilisent le temps pour théoriser ce qui arrivera à la famille Pearson dans un proche avenir. Bien sûr, ce n’est qu’une question de temps avant que Kevin et Kate ne découvrent l’état de Rebecca.

Sur un fil de discussion sur Reddit, un fan a prédit que le secret de Rebecca et Randall provoquerait la rupture avec Kevin et Kate vus dans la finale de la mi-saison, offrant même des scénarios possibles.

Dans le premier scénario, le fan s’est demandé si Kate et Kevin découvriraient la mémoire de Rebecca après que la matriarche Pearson – ou même Randall – leur aurait dit. Si cela se produit, il est possible qu’il n’y ait pas de retombées majeures. “Bien sûr, ils pourraient être offensés, on ne leur a pas dit et les mots seront échangés”, a écrit le fan. Mais en fin de compte, les frères et sœurs travailleront ensemble pour aider leur maman.

Ensuite, dans le deuxième scénario, le fan a suggéré que Randall et Rebecca seraient pris dans un mensonge par Kate et Kevin. Mais encore une fois, ils ont noté que «la préoccupation l’emportera sur toute colère / infraction [Kevin and Kate] ressentira.”

Cela nous amène au troisième scénario, qui semble plus probable. Selon le fan, “Kate et Kevin découvriront la voie difficile, complètement indépendamment de Randall.” Ils ont prédit que Rebecca rendra visite à Kate et que Kevin sera présent. Elle aura alors un épisode similaire à ce qui s’est passé dans la finale de la mi-saison. Le fan a expliqué:

Soit elle sera blessée, soit elle oubliera Kate et Kevin (ce qui refléterait la façon dont ils n’ont pas été projetés dans le flash). L’un ou l’autre causera beaucoup de confusion et de détresse à Kate et Kevin. Ils contacteront Randall pour savoir ce qui s’est passé, puis ils le découvriront. Ils découvrent que leur mère a consulté le médecin pour des problèmes mentaux et un diagnostic préliminaire a été discuté sans qu’ils le sachent. Ils découvriront avec des émotions accrues après avoir vécu quelque chose de dramatique avec Rebecca. Ainsi, une chute.

Pendant ce temps, un autre fan a ajouté à la théorie – et cela concerne bébé Jack.

“Un autre scénario similaire serait qu’elle s’occupe de bébé Jack et quelque chose se passe”, a écrit le fan. “Une réponse encore plus féroce s’ensuivrait quant à ce qui aurait pu arriver et quelles précautions ils auraient pu prendre s’ils avaient su.”

Sterling K. Brown partage ce qui arrive pour Kate, Kevin et Randall dans «This Is Us»

En parlant avec The Wrap avant la première d’hiver, Brown a révélé comment garder le secret de Rebecca affecte Randall.

«C’est tendu pour Randall. C’est un gros fardeau à porter seul », a déclaré Brown. «Je pense que l’un des avantages des frères et sœurs est que vous pouvez parler de ces choses. Avoir des frères et sœurs, avoir des parents plus âgés et reconnaître qu’il y a beaucoup à faire à mesure que vos parents vieillissent. Pouvoir partager cela avec mon frère et ma sœur a été une grande chose. »

Il a poursuivi: «Donc, pour Randall, qui a un frère et une sœur et sa mère lui a demandé spécifiquement de le garder pour lui, c’est difficile. Et cela devient encore plus intense lorsque nous revenons de la pause d’automne. »

Puis, en parlant avec The Hollywood Reporter après la première d’hiver, Brown a laissé entendre que Randall aurait bientôt la possibilité de décharger des bagages. L’acteur a confirmé que Randall, Kevin et Kate se réuniraient et discuteraient de leur vie après la trilogie des Trois Grands. Ils parlent également de «comment ils peuvent être utiles les uns aux autres».

Pendant ce temps, les téléspectateurs partagés de Brown verront comment le secret de Randall et Rebecca affecte Kate et Kevin. “De toute évidence, il y a ce stress pour Randall, car on lui a demandé de garder le secret sur la santé de sa mère de son frère et de sa sœur”, a déclaré Brown. “Nous verrons quelques ramifications de la façon dont il gère cela, et comment cela affecte ces trois frères et sœurs.”

