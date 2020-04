Rappelez-vous quand Benson a enquêté sur une émission de téléréalité qui ressemblait à «The Bachelor»?

Law & Order: SVU s’inspire souvent pour ses histoires des titres de la journée. Parmi les crimes et scandales qui ont été à la base d’épisodes de la longue série NBC figurent le meurtre de JonBenet Ramsey, l’affaire contre Casey Anthony et la mort d’Anna Nicole Smith. L’émission a même diffusé un épisode avec une famille qui ressemblait aux Duggars.

Mais dans un cas, un épisode de SVU semblait prédire un scandale plutôt que de le couvrir après coup. Dans ce cas, il s’agissait d’une émission de télé-réalité qui avait plus qu’une similitude passagère avec The Bachelor.

Un épisode «Law & Order: SVU» présentait une émission qui ressemblait beaucoup à «The Bachelor»

Mariska Hargitay sur le tournage de Law and Order: SVU | Images de Jose Perez / Bauer-Griffin / GC

Dans l’épisode de la saison 17 de SVU «Assaulting Reality», Olivia Benson (Mariska Hargitay) et le reste de l’équipe spéciale de victimes enquêtent sur un viol qui s’est produit sur le tournage de l’émission de télé-réalité fictive appelée Heart’s Desire.

Comme The Bachelor, Heart’s Desire met en vedette des femmes célibataires en compétition pour attirer l’attention des hommes éligibles. (Bien que dans cette émission, il y ait également plusieurs candidats masculins.) Après une nuit de boisson, une femme nommée Melanie se rend à la Dream Suite avec Ryan. Lors d’une émission en direct le lendemain, tout le monde voit des images des deux ayant des relations sexuelles. Mélanie est horrifiée, déclarant qu’elle ne se souvient pas de l’incident et demandant ensuite si elle a été violée.

Benson et l’équipe se dirigent vers le plateau pour enquêter, où ils sont bloqués par les producteurs de l’émission. Finalement, nous apprenons que Mélanie a été violée par un autre concurrent. Après l’agression, les responsables de l’émission ont tenté de dissimuler le crime. Ils tentent même de faire de l’enquête de SVU une partie du scénario d’un épisode à venir.

L’incident du «Bachelor in Paradise»

Corinne Olympios | Bob D’Amico via .

«Assaulting Reality» concernait un spectacle fictif de type Bachelor. Mais la vie a malheureusement semblé imiter l’art un an plus tard, lorsqu’une agression sexuelle présumée a interrompu la production de Bachelor in Paradise.

En juin 2017, la production de la quatrième saison du spin-off The Bachelor a été suspendue après qu’un producteur ait exprimé ses inquiétudes au sujet d’une rencontre troublante entre Corinne Olympios et DeMario Jackson. Selon le Hollywood Reporter, Olympios était peut-être trop ivre pour consentir lors de la rencontre sexuelle entre les deux. La plainte a déclenché une enquête par Warner Bros.

Comme Mélanie dans l’épisode SVU, Olympios ne se souvenait pas beaucoup des événements de la nuit.

“Je suis une victime et j’ai passé la semaine dernière à essayer de comprendre ce qui s’est passé la nuit du 4 juin”, a-t-elle déclaré dans un communiqué. «Bien que je me souvienne peu de cette nuit-là, quelque chose de grave s’est manifestement produit, ce qui, je comprends, explique pourquoi la production de l’émission a maintenant été suspendue et qu’un producteur de l’émission a déposé une plainte contre la production. En tant que femme, c’est mon pire cauchemar et c’est devenu ma réalité. »

Jackson a nié avoir agressé Olympios. “Il est regrettable que mon personnage et mon nom de famille aient été assassinés la semaine dernière avec de fausses allégations et des allégations malveillantes”, a-t-il déclaré à E! Nouvelles dans un communiqué.

Warner Bros a finalement conclu qu’aucune faute n’était survenue et la production de la saison a repris sans Olympios et Jackson.

Chris Harrison pensait que «Bachelor in Paradise» pourrait ne pas survivre au scandale

Dans l’épisode SVU, les producteurs de la série risquent finalement de subir des conséquences pour avoir tenté de camoufler un crime. Mais “je vous garantis que Heart’s Desire continuera”, comme le dit un personnage. Quant au BIP, il a semblé un moment que le scandale pouvait tuer la série. Mais cela ne s’est pas produit.

“Il est certain que j’ai pensé que l’émission ne reviendrait peut-être pas”, a déclaré l’animateur Chris Harrison à Entertainment Tonight. Mais l’émission a fait quelques changements et a pu traverser la crise. “Heureusement, nous avons des gens formidables à la barre et nous avons plongé, moi y compris, nous nous sommes sali les mains et l’avons réglé et résolu le problème et tout le monde est revenu”, a-t-il déclaré.

Comment obtenir de l’aide: Aux États-Unis, appelez la ligne d’assistance téléphonique nationale RAINN sur les agressions sexuelles au 1-800-656-4673 pour entrer en contact avec un membre du personnel formé d’un fournisseur de services d’agression sexuelle dans votre région.

Découvrez la feuille de triche de Showbiz sur Facebook!