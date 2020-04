Rasheeda Frost fait un commentaire suggérant qu’elle est plus âgée que nous ne le pensions

Rasheeda Frost est une vétérane de Love & Hip Hop: Atlanta, alors bien sûr, les fans spéculent toujours sur sa vie personnelle. Selon un commentaire qu’elle a fait sur les réseaux sociaux, la rappeuse et personnalité de la télévision pourrait être plus âgée que son âge indiqué sur Internet.

Rasheeda Frost | Paras Griffin / .

L’âge actuel de Rasheeda était estimé à 37 ans

Rasheeda, qui a gagné en notoriété en tant que rappeur avant de rejoindre Love & Hip Hop: Atlanta, est l’un des membres originaux de la série et est resté dans la série depuis sa création.

Dans la série, la plupart de ses histoires impliquent le comportement et l’infidélité de son mari, Kirk Frost. Au début de la série, Kirk a accusé Rasheeda de le tromper.

Quand elle est tombée enceinte, il lui a fait passer un test de paternité. Cela a irrité les fans de la série parce qu’à l’époque, Kirk trompait et trompait Rasheeda avec plusieurs femmes.

Plus tard, il a été révélé que Kirk allait avoir un bébé avec une autre femme avec laquelle il dormait. Kirk a été critiqué pour ses actions et Rasheeda a également reçu des réactions des téléspectateurs pour être resté avec lui. Elle s’est séparée de lui mais ils se sont réunis peu de temps après.

Étant donné que l’âge répertorié de Rasheeda sur Internet est de 37 ans, y compris auprès de sources telles que IMDb, de nombreuses personnes ont pensé qu’elle et Kirk devaient s’être mariés à l’âge de 31 ans et à 17 ans.

Elle prétend qu’elle n’était en fait pas une adolescente lorsqu’elle s’est mariée

Le duo a récemment célébré son 20e anniversaire de mariage il y a quelques mois.

Les fans ont continué à spéculer sur la question, avec des gens écrivant des choses dans ses commentaires Instagram comme, “Alors quand vous vous êtes mariés, vous aviez vraiment 17 ans et il en avait 31?” Le commentaire était une photo de son temps passé avec sa famille au milieu de la distanciation sociale et de la pandémie de coronavirus (COVID-19).

À cette occasion, Rasheeda a répondu directement au fan et a dit: «Chérie, je ne pensais pas à me marier. J’étais au lycée à 17 ans, réessayez, inspecteur gadget! »

Cela se lit comme si Rasheeda déclare qu’elle ne s’est pas mariée à 17 ans, ce qui signifie qu’elle n’a pas 37 ans.

Les fans sont venus pour venir à sa défense. L’une a dit: «Un épisode, elle a dit que ça allait être leur 20e anniversaire, il est aussi facile que h ** l de vérifier leur âge et quand ils se sont mariés. Très probablement, quand elle avait 18 ans et qu’il avait 32 ans, de toute façon, c’est leur affaire. “

Cependant, certaines personnes ont continué à évoquer le fait qu’elle soit soit plus âgée, soit qu’elle et Kirk se sont rencontrées lorsqu’elle était adolescente. “Eh bien, si elle est née en 82 et qu’ils se sont mariés en 99 et que Frost est né en 69 … alors sa spéculation était exacte 🤷🏽‍♀️ c’est sur google. Donc, c’est à peu près tout le monde qui veut connaître l’amour », a commenté quelqu’un.

Bien que nous ne soyons pas sûrs de l’âge exact de Rasheeda, il semble qu’elle ne soit pas trop désireuse de faire une grosse affaire de toute façon.

Love & Hip Hop: Atlanta est diffusé le lundi sur VH1.