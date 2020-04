Raven-Symone écrase le boeuf avec Kiely Williams, la presse de faire la paix avec Adrienne Bailon

Anciennes filles de guépard Raven-Symone et Kiely Williams ont été pratiquement réunis jeudi soir, utilisant ce temps de manière isolée pour hacher certains drames de leur passé.

Pour les non-initiés, The Cheetah Girls a commencé comme une série de livres du même nom à la fin des années 90. Avec Raven, Kiely, Adrienne Bailon et Sabrina Carpenter, les livres ont été transformés en trois films pour Disney Channel au début des années 2000, les filles devenant un vrai groupe de vie.

Raven n’est apparu que dans les deux premiers films et leurs bandes sonores, tandis que les trois autres sont apparus dans les trois films, ont sorti deux albums studio et ont fait trois tournées mondiales.

“J’étais nerveux de te parler!” a déclaré Kiely en rejoignant Raven sur Instagram Live cette semaine. “Vous n’avez pas à vous accrocher à la douleur pour garder la mémoire”, lui a dit Symone, citant Janet Jackson.

Notant que Williams était “désordonnée” pour avoir diffusé certains de leurs dramatiques en public récemment, Raven a expliqué pourquoi elle n’avait pas nécessairement de problème avec ça. “Grâce à toi, je peux te parler et guérir une blessure de cette période où nous étions plus jeunes que je n’aurais probablement pas pu faire si je ne comprenais pas que tu sais quoi, tu aimes secouer la merde,” elle a expliqué.

“Je suis un allumeur de feu à coup sûr, je suis un goût acquis”, a admis Kiely, avant de révéler que les deux s’étaient échangés pour essayer de trouver un “terrain d’entente” après leurs retombées. La première question que Williams avait pour son ancienne co-vedette: pourquoi n’a-t-elle pas fait le troisième film?

“La manière cliquable qu’il y avait pendant ce film m’a fait me sentir exclue de mon équipe d’origine. Non pas que c’était fort au début, mais je me sentais exclue”, a-t-elle expliqué. “Il y avait quelqu’un là-bas, c’est là que moi et [Belinda Peregrín] vraiment commencé à être amis parce que nous nous sentions exclus. Vous savez, nous avons d’autres choses qui ont conduit à ce moment qui étaient tout simplement étranges, personnelles en dehors des affaires. ”

Kiely a dit qu’elle et Sabrina Bryan en avaient également parlé, disant que cela pouvait provenir du fait que les trois autres filles étaient devenues un groupe ensemble et “nous étions comme ça.”

“C’était juste un peu bizarre. Pour nous, c’était comme si elle était Raven! Vous n’avez pas abusé de votre pouvoir, quoi que ce soit, mais vous l’étiez, vous l’êtes toujours, Raven”, a poursuivi Williams. “Vous avez un nom f-king, c’est une chose. Je peux comprendre ce que vous essayez de dire, je suis beaucoup, donc je comprends, surtout si je sentais que mon dos était contre le mur. Je ne le ferais jamais essayez de vous blesser exprès. “

Raven a apprécié les excuses, lui disant: “Je soulage toute douleur que j’ai et j’annule, efface et supprime.”

“C’est nul que c’est ce que vous avez ressenti”, a ajouté Kiely. “J’aurais vraiment aimé que nous puissions nous asseoir et en parler à ce moment-là. C’est contraire à ce que les Cheetah Girls étaient.”

Avec leurs problèmes mis de côté, Raven a ensuite dit à Kiely, “Vous savez ce qui est le prochain sur la liste. Je ne suis pas le seul. Vous devez parler à Adrienne mec.”

Kiely ne l’a pas fait cependant, affirmant que Bailon n’est pas allé aux funérailles de son père ou ne lui a pas téléphoné quand il est mort. “Je suis désolée et je n’essaye pas d’être en désordre mais je suis sincère avec toi”, a-t-elle dit à Raven. “Tu peux dire ce que tu veux de moi et ce que tu ressens pour moi mais tu ne peux jamais dire que je n’ai pas roulé pour Adrienne. Tu ne peux pas dire ça. Je n’ai rien fait.”

Raven a essayé de la calmer, et a dit que même si ce serait “horrible” si ce que Kiely disait était vrai, “des choses arrivent” et il y a peut-être encore un moyen de le contourner. Racontant une anecdote personnelle, Raven a déclaré que l’un de ses meilleurs amis ne l’avait pas invitée à leur mariage, même si elle avait organisé la mariée et le marié. Bien que ça fasse mal, ils se parlent toujours, “parce que l’histoire que nous avons les uns pour les autres est si épaisse, elle connaît une partie de vous que personne d’autre ne connaît.”

“Vos fiers ânes doivent se calmer, prendre une pilule pour la seconde et dire que je suis énervée contre vous, mais parlons-en”, a-t-elle ensuite déclaré à Williams. “Tout comme je te l’ai dit. Adrienne est ma fille. Si seulement pour dire, être sur un tapis ensemble une fois. Ce serait amusant pour nous.”

Williams a déclaré qu’elle pourrait toujours être professionnelle si elle voulait faire une sorte d’événement de réunion ensemble, bien que cela ne sonnait pas comme si elle allait contacter Bailon de sitôt. “Je suis contente que nous ayons parlé”, a-t-elle dit à Raven, qui a dit qu’elle était “cool” avec Williams maintenant.

Un représentant de Bailon n’était pas immédiatement disponible pour commenter.

