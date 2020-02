Ray Donovan annulé après sept séries

2020-02-05 13:30:07

Le drame policier «Ray Donovan» a été annulé après sept séries.

La série dramatique policière Showtime, qui met en vedette Liev Schrieber en tant que fixateur du crime en titre, n’aura pas de huitième série et la finale de la série 7, diffusée le 19 janvier, sera le dernier épisode de la série.

Showtime a déclaré dans un communiqué: “Après sept saisons incroyables, Ray Donovan, a conclu sa course sur Showtime. Nous sommes fiers que la série se soit terminée au milieu d’une audience aussi forte et sur une note aussi puissante.

“Nos remerciements les plus sincères vont à Liev Schrieber, Jon Voight, au showrunner David Hollander et à l’ensemble du casting et de l’équipe, passés et présents, pour leur travail dévoué.”

L’émission a suivi Ray Donovan, un fixateur de crime qui représente les riches et les célèbres pour un puissant cabinet d’avocats. Il doit jongler avec des clients satisfaits en organisant des pots-de-vin et des menaces avec son dévouement envers sa famille.

Il fait également face à la menace que le FBI le fasse tomber et à la libération inattendue de son père menaçant, Mickey Voight) de prison.

Liev a publié un hommage à l’émission sur Instagram en utilisant une image de Ray en train de porter un toast.

L’image était sous-titrée: “Slainte”.

L’acteur de 52 ans s’était déjà rendu sur le site après la finale de la septième série, remerciant les “fans, les acteurs et l’équipe” d’avoir rendu le spectacle possible.

Liev a déclaré: “A tous les fans, les acteurs et l’équipe qui ont rendu ce spectacle possible … Merci! Ce fut une course incroyable et n’aurait pas pu se passer sans vous.”

Le mois dernier, le coprésident du spectacle de Showtime, Gary Levine, a admis que le spectacle “touchait à sa fin”.

Il a avoué: “Je pense que Ray Donovan approche de la fin de sa course. Nous avons toujours parlé de sept ou huit saisons. Rien n’a encore été décidé mais il est juste de dire qu’il approche de la fin.”

