Ray J détaille sa route rocheuse et cahoteuse avec la princesse Love au milieu des troubles du mariage

Ray J et femme Amour de princesse ont été à l’écart depuis elle l’a accusé de l’abandonner à Las Vegas alors qu’il partait dans un club de strip-tease en novembre. Et, selon Ray J lui-même, la navigation a été tout sauf fluide depuis lors.

L’interprète et sa sœur Cognac les deux sont apparus sur “Le discours” mercredi, où ils ont discuté de ses problèmes relationnels et ont donné leurs deux cents en ce qui concerne son ex-petite amie Kim Kardashian’s dernier scandale d’appropriation culturelle.

Avec son spécial en 4 parties sur Zeus “Ray J & Princess Love – The Conversation” qui sortira le 15 mars, Ray J a révélé ce que c’était que de filmer la série – qui lui et sa femme ont un convo face à face brutalement honnête sans hôte, producteurs ou thérapeutes dans la salle.

“Il fait chaud dans la cuisine”, a-t-il dit à propos de leur mariage. “J’ai regardé un peu la conversation que nous avons eue et je suis toujours gêné par l’endroit où nous en sommes, mais Dieu travaille tout au long. Et nous essayons de régler la situation. Vous savez ce que je dis, et essayez pour devenir une solution au problème. “

“Donc, cela prend juste un peu de temps”, a-t-il ajouté. “Et c’est une route vraiment rocailleuse et cahoteuse et nous essayons de le comprendre. Même si ce processus, j’ai l’impression que beaucoup de gens peuvent s’y identifier.”

Dire que les trois années où ils se sont mariés ont été «merveilleux», Ray J a également déclaré que «la vie n’est pas facile».

On a ensuite demandé à Brandy ce que c’était que de voir les problèmes relationnels de son frère aux yeux du public. Avant de signer sur le spécial Zeus, Ray J et Princess Love se sont mutuellement échangés sur les réseaux sociaux, accueillant les gros titres des sites de divertissement.

“J’ai un faible pour Ray J, il est donc très difficile d’entendre sa vie, vous savez, sur les réseaux sociaux et à la télévision, vous savez, c’est difficile”, a-t-elle expliqué. “Et je pense juste que certaines choses devraient être traitées en privé, donc il n’y aura pas beaucoup de gens dans ses commentaires et ses affaires et les affaires de Princess. Je pense que tout le monde n’a pas à avoir son mot à dire sur ce qui se passe dans ta vie.”

Comme la plupart des entretiens avec Ray J le font habituellement, son convo sur “The Talk” a également vogué sur le territoire de Kim Kardashian, car l’un des sujets brûlants de la journée était qu’elle était accusée d’appropriation culturelle pour avoir à nouveau basculé des tresses au spectacle Yeezy à Paris Semaine de la mode.

“Je ne pense pas qu’elle soit coupable”, a déclaré Brandy, défendant Kim. “Je crois vraiment en [cultural appropriation], mais je pense que cela atteint un peu. Je veux dire, c’est super, j’adore les tresses. Je pense que tout le monde devrait avoir des tresses, mais je pense que nous allons trop loin avec ça. ”

Cela est devenu un peu gênant lorsque les hôtes ont ensuite demandé l’avis de Ray J, mais il l’a également géré diplomatiquement.

“Voici ce que je pense. Je n’ai que du respect. Je pense simplement que, si vous rendez hommage à une autre culture, vous savez, en secouant les tresses, je pense que c’est un compliment”, a-t-il déclaré. “Je pense que cela devrait être considéré comme, ça devient mondial, vous savez. Et, je pense que lorsque vous vous levez et que vous vous sentez bien et que vous regardez bien et que les autres disent:” Hé, je veux ressembler à ça “. Je veux me sentir bien, je veux ressembler à ça, ça devrait être un compliment et un plus. “

“The Conversation: Ray J & Princess Love” sera présenté en première le dimanche 15 mars sur Zeus.