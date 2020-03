Ray J et la princesse adorent discuter des malheurs du mariage dans une émission spéciale

Zeus Network essaie lentement mais sûrement de vH1 pour son argent en termes de contenu de téléréalité. En plus des séries en streaming de Joseline Hernandez et Blac Chyna, la plate-forme offre désormais à deux autres stars de la télé-réalité un spécial TV.

Love & Hip Hop: Ray J d’Hollywood et Princess Love sortent de VH1 pour une émission à venir qui fera sûrement écouter leurs fans.

Ray J et la princesse Love | Emma McIntyre / . pour MTV

Ray J et Princess Love ont laissé les gens deviner

leur relation

Un drame s’est déroulé entre le couple sur les réseaux sociaux en novembre dernier lorsque la princesse Love, alors enceinte, a accusé son mari de l’avoir abandonnée, ainsi que leur jeune fille, Melody, à Las Vegas. Des allers-retours s’ensuivirent via Instagram avec elle disant à un moment donné qu’elle voulait un divorce.

Ray J s’est excusé publiquement auprès de sa femme – sur The Wendy Williams Show – pour tout ce qu’il a fait pour la blesser, mais il a quand même fait preuve de timidité sur la réconciliation des deux.

Ils ont jeté une douche de bébé ensemble et ont accueilli leur fils en décembre, mais leurs partisans et fans sont restés quelque peu confus quant à leur statut relationnel.

La princesse Love et Ray J diffuseront leur mariage à la télévision

Dans un mouvement qui résoudra probablement la situation de volonté-ils-ne-pas-entre eux, les Norwoods apparaîtront sur Zeus Network.

Un court clip fait la tournée sur Internet pour promouvoir «The Conversation: Ray J and Princess Love», un spécial télévisé qui verra Ray J et Princess Love tenter de parler de leurs problèmes conjugaux.

À première vue, les choses deviennent très chaudes et les sentiments sont blessés lorsqu’ils essaient de résoudre leurs problèmes. On peut deviner jusqu’où les deux vont s’aventurer pour déterrer les blessures passées, car ils se sont séparés et se sont réunis plusieurs fois.

La princesse Love et Ray J se sont mariés en 2016 et ont eu leur premier enfant

en mai 2018. Avant de nouer le nœud, il y avait des accusations d’infidélité,

l’immaturité et la querelle avec les membres de la famille. Les téléspectateurs de Love & Hip Hop

notera que les choses semblaient aller bien jusqu’à l’incident de Las Vegas.

Que pensent les fans du prochain spectacle?

“The Conversation” et toute son intensité tomberont sur le réseau Zeus le 15 mars. De nombreux fans préféreraient que Ray J et Princess Love gardent leur linge sale pour eux, mais certains prévoient de regarder.

On ne sait pas quel est le calendrier de la spéciale parce que sur les réseaux sociaux, il y a des vidéos et des photos de la famille ensemble pour Noël et d’autres occasions.

Peut-être ont-ils déjà réglé les choses? Alors que la princesse Love

Le compte Instagram attire les commentaires des fans lui conseillant de quitter Ray J,

elle reste maman – sans doute jusqu’à ce que cette émission soit diffusée. D’autres qui ont été

suivre leur drame relationnel sont juste prêts pour qu’il se termine une fois et

pour tous.

Le réseau Zeus est un service de streaming à la demande disponible par abonnement. Parfois, le réseau ajoutera des épisodes à sa chaîne YouTube, mais les téléspectateurs peuvent regarder via une application, un ordinateur ou un appareil de streaming tel que Roku, Amazon FireTV ou Apple TV.